Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποθέωση από τη Μαρέβα Μητσοτάκη -«Το άξιζες, θεός!»

Τα συγχαρητήριά της στον Στέφανο Τσιτσιπά για τη σπουδαία του νίκη στον τελικό των ATP Finals με αντίπαλο τον Ντομινίκ Τιμ, εξέφρασε με ανάρτησή της στο Instagram, η Μαρέβα Μητσοτάκη.

«Συγχαρητήρια Στέφανε Τσιτσιπά, θεός! Το άξιζες! Να κατακτήσεις πολλά τρόπαια ακόμα!», έγραψε η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ανέβασε μια φωτογραφία του Έλληνα πρωταθλητή την ώρα που σηκώνει το βαρύτιμο κύπελλο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε χθες στην κορυφή του κόσμου, καθώς κέρδισε 2-1 στο tie break του 3ου σετ (6-7,6-2, 7-6) τον Ντομινίκ Τιμ στον τελικό των τελικών, Nitto ATP Finals, στην Ο2 arena του Λονδίνου, στην πρώτη του κιόλας συμμετοχή στην διοργάνωση των οκτώ κορυφαίων στη σεζόν.

Νωρίτερα, ανάρτηση για τον θρίαμβο του Στέφανου Τσιτσιπά είχε κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter. Ο πρωθυπουργός ανέβασε μια φωτογραφία του Έλληνα τενίστα, γράφοντας δίπλα τη λέξη «πρωταθλητής».

H Μαρέβα Μητσοτάκη είχε εκφράσει τον θαυμασμό της στον Στέφανο Τσιτσιπά και την προηγούμενη μέρα, όταν τον συνάντησε με τον πρωθυπουργό στα αποδυτήρια μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στον ημιτελικό των ATP Finals κόντρα στον Ρότζερ Φέντερερ. Όπως είχε πει τότε στον 21χρονο Έλληνα πρωταθλητή του τένις τον αποκαλούσε «παιχταρά«» και δεν είχε φωνάξει ξανά τόσο πολύ στη ζωή της.

A lovely moment for @StefTsitsipas and his team 😅



Even the Prime Minister of Greece @kmitsotakis was there to congratulate our 2019 finalist! 🇬🇷 #NittoATPFinals pic.twitter.com/5ZPuYKR5E2