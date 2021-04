Επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές Λυκείου -Ανοιγμα με self test, 408 βρέθηκαν θετικοί | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Μετά από αρκετούς μήνες οι μαθητές του λυκείου επιστρέφουν και πάλι σήμερα στα σχολεία. Τα θρανία στις τρεις τάξεις θα γεμίσουν και πάλι μετά την απόφαση της κυβέρνησης που ελπίζει πως τα self test θα βοηθήσουν στο να ελεγχθεί καλύτερα η διασπορά της πανδημίας.

Τα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία

Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά είναι η επιστροφή στις τάξεις να γίνει με όλα τα προληπτικά μέτρα. Ηδη οι μεγάλοι Δήμοι, όπως αυτός της Αθήνας, έχουν προχωρήσει σε απολυμάνσεις σχολικών κτιρίων. Τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά την λειτουργία των σχολείων, είναι τα εξής:

υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,

σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,

χρήση αντισηπτικών,

σχολαστικοί καθαρισμοί,

τακτικοί αερισμοί των χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά,

ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Επιστροφή στις τάξεις με self test -Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα

Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες γίνεται φυσικά απαραιτήτως με την χρήση των self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μέχρι χθες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, από όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς έκαναν το self test και δήλωσαν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, 236 μαθητές Λυκείων και 172 εκπαιδευτικοί και άτομα βοηθητικού προσωπικού βρέθηκαν θετικοί. Το ποσοστό ανέρχεται σε 0.27% των τεστ που διενεργήθηκαν.

Οι 408 που βρέθηκαν θετικοί θα πρέπει να κάνουν πλέον και μοριακό τεστ προκειμένου να επιβεβαιωθεί η μόλυνση ώστε να δικαιολογηθεί η απουσία τους από το σχολείο.

Να υπενθυμιστεί ότι τα self test πρέπει να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, ένα την Κυριακή και ένα την Τετάρτη, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο. Η διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των λυκείων, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων Ειδικής Αγωγής. Τα self test τα προμηθεύονται οι γονείς των μαθητών με το ΑΜΚΑ τους.

Η διαδικασία αν το self test είναι αρνητικό

Στην περίπτωση που το self test βγει αρνητικό, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος και θα τη φέρουν μαζί τους στο σχολείο.

Οι μαθητές θα επιδεικνύουν -και δεν θα παραδίδουν- τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρουν μαζί τους μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό του λυκείου θα επιδεικνύουν τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος στον διευθυντή ή υποδιευθυντή του σχολείου και θα φέρουν τη δήλωση επίσης μέχρι τη διενέργεια του επόμενου test.

Η διαδικασία αν το self test είναι θετικό

Στην περίπτωση που το test βγει θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχετική κάρτα θετικού αποτελέσματος. Ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός οφείλει να την εκτυπώσει και να μεταβεί εντός 24 ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές (όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

Ώσπου να μεταβεί στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, ο διαγνωσθείς θετικός μαθητής ή εκπαιδευτικός, καθώς επίσης και οι οικείοι τους θα πρέπει να παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Πού υποβάλλονται τα αποτελέσματα

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα πρέπει να επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να προχωρούν στην «αυθεντικοποίηση χρήστη», προκειμένου να υποβάλλουν τα αποτελέσματα του test.

Οι κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές θα πρέπει να επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID19» και να ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα πρέπει να επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και να ακολουθούν τη σχετική διαδικασία. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 ή της δήλωσης του αποτελέσματος, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συντάσσουν και υπογράφουν χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αποτελέσματος.

Πώς θα παραλάβουν self test μαθητές σε απομακρυσμένες περιοχές και εσπερινά λύκεια

Να τονιστεί πως όπως έχει αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, για τα εσπερινά λύκεια θα γίνει απευθείας σε αυτά η διανομή των self test εντός Σαββατοκύριακου, όπως και στις σχολικές μονάδες απομακρυσμένων περιοχών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, από σήμερα θα μπορούν οι μαθητές να παραλάβουν και τα επόμενα τεστ από τα φαρμακεία. Παράλληλα, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, θα μπορεί πλέον να κάνει δωρεάν ελέγχους για τον κορωνοϊό.

