Τι αλλάζει στα πανεπιστήμια με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας -Τα 15 «SOS» - iefimerida.gr

Μοντέλο διοίκησης που αποκλίνει από διεθνείς καλές πρακτικές

Ευθυγράμμιση με διεθνείς καλές πρακτικές

Πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού διαθέτουν δομή με συλλογικό ανώτατο όργανο διοίκησης αντίστοιχο του ΣΔ, στο οποίο είναι μέλος και ο Πρύτανης.Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα ανά χώρα: Αγγλία (Oxford University, University of Cambridge, University of Manchester, University of Sussex,), Ιρλανδία (University of Dublin), Γαλλία (University Paris 1 and 2), Σουηδία (Stockholm University), Νορβηγία (University of Oslo), Ισπανία (University of Madrid), Ιταλία (University of Bologna), Γερμανία (Freie Universitat Berlin, Ludwig Maximilian University of Munich)