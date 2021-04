Λιανεμπόριο -Θεσσαλονίκη: Με δυσκολίες η πρώτη ημέρα του ανοίγματος -Περιμένουν το click in shop τα καταστήματα | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη δεν πήγε τόσο καλά όσο θα περίμεναν οι καταστηματάρχες στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο GRTimes, Παντελής Φιλιππίδης, τα πράγματα κύλησαν καλύτερα στα συνοικιακά μαγαζιά απ’ ότι στο κέντρο όπου περιμένουν να λειτουργήσει το click in shop. Αποκάλυψε μάλιστα πως ορισμένα καταστήματα επέλεξε να μην ανοίξουν καν.

«Καταστροφή αν δεν έχεις e-shop στο κέντρο. Περιμένουμε πως και πως το click in shop» δήλωσε. Όπως σημείωσε, ευνοήθηκαν περισσότερο τα περιφερειακά καταστήματα σε σχέση με αυτά του κέντρου από την μέθοδο του click away, ωστόσο ζητούν να αρχίσει άμεσα η λειτουργία του click in shop.

«Στα συνοικιακά δουλεύουν καλύτερα. Έχεις γνωριμίες, ξέρεις το μαγαζί, κάνεις ένα τηλέφωνο και ζητάς στοχευμένα αυτό που θέλεις. Πολλοί ξέρουν ακόμη και απέξω το τηλέφωνο του μαγαζιού που εμπιστεύονται. Στο κέντρο δεν δουλεύεις έτσι. Αν δεν έχεις e-shop είναι καταστροφή και γι’ αυτό πολλοί δεν άνοιξαν. Ευχόμαστε μέχρι Παρασκευή ή το Σάββατο να δουλέψουμε με click in shop», είπε.

Δούλεψε το click away στην Καλαμαριά

Σε αντίθεση με το κέντρο, η εικόνα στην Καλαμαριά ήταν κάπως καλύτερη, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα. Οι καταστηματάρχες της περιοχής είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς ο αριθμός των παραγγελιών αποδείχθηκε μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν που περίμεναν. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς, Σταύρος Κριτσιάνης, ανέφερε στο GRTimes ότι αυτή τη φορά οι καταστηματάρχες αγκάλιασαν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το άνοιγμα, έστω και με click away, ενώ παρατηρεί ότι τα μέτρα τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια, καθώς οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες «τρέμουν» και μόνο στο άκουσμα της ιδέας να κολλήσουν κορωνοϊό και να αναγκαστούν να κλείσουν το κατάστημά τους για ακόμη 14 ημέρες.

«Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό. Δεν θα αντέξουν οικονομικά να κλείσουν μόνοι τους τα μαγαζιά τους. Μπορώ να πω ότι οι περιφερειακές επιχειρήσεις δούλεψαν περισσότερο από αυτές του κέντρου. Μένει να δούμε αν θα… περπατήσει η μέθοδος, αλλά εμείς ζητάμε click in shop. Υπάρχουν καταστήματα, όπως τα μαγαζιά που πουλούν εσώρουχα, που δεν μπορούν να δουλέψουν αν ο πελάτης δεν μπει να δοκιμάσει το προϊόν. Το ίδιο και τα μαγιό. Δεν μπορείς με το μάτι. Τα καταστήματα εσωρούχων έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα», σημείωσε.

Δήμος Παύλου Μελά: Περιμένουν το click in shop

«Όπως τα περίμεναν» πήγαν τα πράγματα στο Δήμο Παύλου Μελά. Η εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, Ιφιγένεια Τοσίδου αναφέρει στο GRTimes ότι από τη μία, τα μαγαζιά είναι αδύνατον να συνεχίσουν να δουλεύουν με click away, διότι αυτό θα σημάνει «καταστροφή», ωστόσο αναγνωρίζει κι εκείνη ότι οι συνοικιακές επιχειρήσεις δούλεψαν περισσότερο.

«Το πείραμα το έχουμε ξανακάνει. Ο καταναλωτής πρέπει να μπει μέσα να κοιτάξει, να ψάξει, να δει τι του ταιριάζει. Σίγουρα οι συνοικιακές επιχειρήσεις έχουν χτίσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη με το αγοραστικό κοινό της γειτονιάς και η μέθοδος του click away λειτουργεί καλύτερα σε σχέση με το κέντρο, χωρίς να σημαίνει ότι τα πράγματα είναι ικανοποιητικά. Η διαφορά όμως είναι γεγονός. Προσωπικά διατηρώ κατάστημα και στην Τσιμισκή και στο Δήμο Παύλου Μελά, και ομολογουμένως στο κέντρο δουλέψαμε λιγότερο», δήλωσε.

Μικρό το ενδιαφέρον και η κινητικότητα και στα καταστήματα στη Σίνδο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Θεόδωρος Δημητριάδης, ανέφερε στο GRTimes ότι οι καταστηματάρχες «ζορίζονται» και επιθυμούν να εφαρμοστεί η μέθοδος του click in shop το γρηγορότερο, έστω και με περιορισμένα ραντεβού.

«Κίνηση στους δρόμους υπάρχει. Στα μαγαζιά όμως, μηδέν, και το click away δεν βοηθάει στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης. Σίγουρα όμως στις συνοικίες είναι καλύτερα από το κέντρο. Είναι οικογενειακά καταστήματα, με λίγους υπαλλήλους, τα μέτρα τηρούνται ευλαβικά και σπάνια έχουμε κρούσματα. Ταυτόχρονα, εκτός από την μεγαλύτερη ασφάλεια, έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες διότι είμαστε γνωστοί. Οι αγορές δεν είναι απρόσωπες. Αναρωτιέμαι, ίσως θα έπρεπε στη Σίνδο και στη Χαλάστρα να λειτουργούμε κανονικά. Επιδημιολογικά είμαστε καλύτερα. Γιατί να είμαστε κλειστοί;», αναρωτήθηκε.

