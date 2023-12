Επιστρέφει στη δημοσιογραφία ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος -Έκλεισε το πολιτικό γραφείο του - iefimerida.gr

Έκλεισε το πολιτικό γραφείο του ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, για να επιστρέψει στη δημοσιογραφία.

«Τέλος εποχής; Όσο και ξεκίνημα νέας. Οι ιδιότητες αλλάζουν. Οι αρχές και οι αξίες όχι. Αλλιώς δεν είναι αρχές και αξίες» έγραψε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σε ανάρτησή του, με την οποία ανακοινώνει την επιστροφή του στη δημοσιογραφία.

Πού αρθρογραφεί ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Έτσι, κλείνει επισήμως το πολιτικό του γραφείο, επιστρέφοντας πάλι στη δημοσιογραφία, εργαζόμενος στο ευρωπαϊκό συντηρητικό σάιτ «Brussels Signal», αρθρογραφώντας στα Αγγλικά, ενώ «τρέχει» και πάλι την ιστοσελίδα meaculpa.gr. Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ξεκίνησε, μαζί με τη σύζυγό του, επιχείρηση στον χώρο του γυναικείου ενδύματος.

Η πολιτική ιδιότητα του κ. Μπογδάνου αναστέλλεται για την ώρα και το κόμμα του, «ΠΑΤΡΙΔΑ», δεν θα λάβει μέρος στις ευρωεκλογές.

Με ατάκα Σβαρτσενέγκερ και με T. S. Eliot ανακοινώνει την επιστροφή του στη δημοσιογραφία ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Στη συνέχεια, αναφέρεται στον ποιητή T. S. Eliot («Αυτό που αποκαλούμε αρχή είναι συχνά το τέλος. Και το να βάλεις ένα τέλος είναι να κάνεις μια αρχή. Το τέλος είναι εκεί από όπου ξεκινάμε»), αλλά και στην πασίγνωστη φράση του «Εξολοθρευτή» Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ «I'll be back» [θα επιστρέψω].

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος γράφει: «Και μην ξεχνιόμαστε. Η ζωή κάνει κύκλους. Ο αγαπημένος T.S. Eliot το έχει θέσει στη βάση του: “What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.” Ο δε Arnold το έχει πει επιγραμματικότερα: “I’ll be back.” Ευγνώμων».

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου: