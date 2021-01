«Παράθυρο» να δωριστεί το 70% της επιστρεπτέας προκαταβολής 5

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα καταστήματα και το click in shop, τις επιχειρήσεις και την επιστρεπτέα προκαταβολή παρουσίασε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», υποστήριξε αρχικά ότι η υφιστάμενη κρίση είναι η μεγαλύτερη που έχει «δει» η οικονομία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που είναι στο τραπέζι, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σημείωσε ότι κατέθεσε πρόταση στα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών ώστε η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 να δωρίζει το 70% του ποσού, και όχι το 50%, όπως προβλέπεται για τους κύκλους 4 και 5.

Αίτημα του Επιμελητηρίου είναι επίσης να ισχύσει η μη επιστροφή του 50% και για τους κύκλους 1, 2 και 3 της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου το θέμα συζητείται και θα λάβουν σύντομα απάντηση.

Σε ό,τι αφορά την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, η θέση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι ότι πρέπει να δοθεί παράταση έστω μιας εβδομάδας, καθώς μέχρι τις 15 Ιανουαρίου δεν μπορούν οι λογιστές και οι επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα. Κατά τον κ. Χαζητθεοδοσίου, ο κ. Σκυλακάκης δεσμεύτηκε ότι αν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου δεν έχει δοθεί το 1,5 δισ. της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 τότε θα δοθεί παράταση.

Τι συζητείται για το click in shop και την εστίαση

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου είπε επίσης ότι μια ακόμη πρόταση που εξετάζει η κυβέρνηση είναι τα δάνεια έως 25.000 ευρώ με 20% εγγύηση μέσω των τραπεζών, για τις μικρές επιχειρήσεις.

Για την εστίαση σημείωσε ότι το 42% των καταστημάτων δηλώνει ότι δεν θα ανοίξει εκ νέου και πως πρέπει να ληφθούν ισχυρά μέτρα και για το 2021 «για να επιβιώσουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Και το 2021 δεν περιμένουν τζίρο. Μέχρι Μάιο – Ιούνιο θα ισχύουν κάποια μέτρα, ενώ και το καλοκαίρι ο τουρισμός θα κινηθεί γύρω στο 40% με 50% του 2019. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα δοθούν φοροαπαλλαγές στην εστίαση» προσέθεσε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Σήμερα η επιτροπή επιστημόνων θα συζητήσει για την επαναφορά του click away από την προσεχή Δευτέρα. Αίτημα των επαγγελματιών όμως είναι η εκκίνηση του click in shop. «Μιλήσαμε με τον κ. Γεωργιάδη για το click in shop, δηλαδή την παράδοση εντός καταστήματος και ευελπιστώ μέχρι τέλος του μήνα να προχωρήσει αυτό το μέτρο. Γιατί υπάρχει και προστασία από την πανδημία και ταυτόχρονα λειτουργεί το λιανεμπόριο. Προτιμάμε το click in shop καθώς στο click away δεν λειτουργεί το λιανεμπόριο» ανέφερε καταλήγοντας.