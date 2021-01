Παπαθανάσης: Ανοιγμα της αγοράς χωρίς click in shop – Τις επόμενες μέρες οι τελικές αποφάσεις

«Μέσα στις επόμενες δύο μέρες θα ληφθούν οι αποφάσεις για το άνοιγμα ή όχι της αγοράς, βάσει των εισηγήσεων των λοιμωξιολόγων», σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπογράμμισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να γίνει επιστροφή στην αγορά με τη μέθοδο του click away.

«Γνωρίζουμε ότι ανοίγουν δημοτικά και νηπιαγωγεία από την Δευτέρα, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, με τα τοπικά lockdown», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης συμπληρώνοντας ότι όσες παραγγελίες εκκρεμούν με τη μέθοδο του click away, θα μπορούν να ολοκληρωθούν μόλις ανοίξουν και πάλι τα καταστήματα με την ίδια μέθοδο.

Οι ειδικοί θα εκτιμήσουν πότε θα πάμε με click in the shop

Αναφορικά με τη μέθοδο click in the shop ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε: «Αυτήν την στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πότε και με ποιόν τρόπο θα λειτουργήσει η παράδοση εντός καταστήματος, το click in the shop, θα πρέπει να εκτιμηθεί από τους ειδικούς ποια θα είναι η επίδραση του στην διασπορά του κορωνοϊού. Με βάση όσα πουν οι επιστήμονες, θα υπάρξει κατάληξη στα βασικά σενάρια, πχ. για το πόσοι πελάτες θα μπορούν να βρίσκονται ταυτοχρόνως σε ένα κατάστημα, αλλά και αν αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή από την άλλη εβδομάδα ή αργότερα».

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι «τρέχουν» πολλά προγράμματα ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρήσεων αλλά και στήριξης των θέσεων εργασίας και πρόσθεσε ότι σύντομα θα υπάρξει καταβολή ποσών σε δικαιούχους, όπως πχ. για την έκπτωση ή την μη καταβολή ενοικίων ή τα 534 ευρώ για την αναστολή σύμβασης εργασίας τον Δεκέμβριο, όπου έχει καθυστερήσει.