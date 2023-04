Με βροχή η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα: Επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, ανέμους και χαλαζοπτώσεις - iefimerida.gr

Βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας τη Δευτέρα 17/04, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr για τον καιρό.

Βροχές, καταιγίδες αλλά και σποραδικές χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν από τη νύχτα της Κυριακής του Πάσχα 16/04, κατά κύριο λόγο στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και σε τμήματα της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Στερεάς, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου.

Από το πρωί της Δευτέρας 17/04 τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν στο σύνολο των ηπειρωτικών καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο. Τις καταιγίδες, σε κάποιες περιπτώσεις, θα συνοδεύουν ισχυρές ριπές ανέμου. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι σε Θεσσαλία και Μακεδονία θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Σποραδικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στους χάρτες της Εικόνας 1 παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται από το πρωί έως το απόγευμα της Δευτέρας, 17/04.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Μeteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 2 (Μέτρια).

Δεδομένου του γεγονότος ότι η κίνηση στο οδικό δίκτυο θα είναι αυξημένη, σας προτρέπουμε να συμβουλεύεστε την υπηρεσία μας «Συνθήκες Οδικού Δικτύου» για τον σχεδιασμό των οδικών σας μετακινήσεων.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16-18 oC στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, τους 18-22 oC στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 23-26 oC. Οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα 5 έως 6 μποφόρ.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα του Πάσχα, 17 Απριλίου

Βροχές, καταιγίδες και σποραδικές χαλαζοπτώσεις αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τη Δευτέρα, 17 Απριλίου 2023. Θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο πελάγη.

Πιο αναλυτικά, βροχές, καταιγίδες και σποραδικές χαλαζοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, ενώ σποραδικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Τις καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύουν ισχυρές ριπές ανέμου. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι σε Θεσσαλία και Μακεδονία θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα ανατολικά και νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 20, στη Θεσσαλία από 8 έως 19, στην Ήπειρο από 6 έως 18, στην Στερεά από 8 έως 21, στην Πελοπόννησο από 7 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 22, στις Κυκλάδες από 11 έως 21, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 22 και στην Κρήτη από 13 έως 26.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα γίνουν ανατολικοί και στα νοτιοδυτικά δυτικοί ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες κατά διαστήματα ενώ υπάρχει και μικρή πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε νότιους 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες ενώ υπάρχει και μικρή πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα γίνουν ανατολικοί ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.