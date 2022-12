Χριστούγεννα στην Αθήνα: 15 προτάσεις γιορτινών θεαμάτων για όλη την οικογένεια - iefimerida.gr

Κλασικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες, βραβευμένα μιούζικαλ, διάσημα μπαλέτα, μουσικοθεατρικές παραστάσεις με αγαπημένους καλλιτέχνες και δημιουργικά εργαστήρια, συναντάμε μεταξύ άλλων, στο πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια που προσφέρει αυτές τις ημέρες η Αθήνα και που υπόσχονται να μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές.

Το Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων παρουσιάζει μία επιλογή από γιορτινά θεάματα που ανεβαίνουν σε κάποιες από τις μεγαλύτερες σκηνές και γειτονιές της πόλης μέχρι και μετά την Πρωτοχρονιά.

«Σκρουτζ, μία Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» στο Μέγαρο

Μία από τις πιο αγαπημένες, χριστουγεννιάτικες νουβέλες μικρών και μεγάλων παγκοσμίως, ο Σκρουτζ του Καρόλου Ντίκενς μεταμορφώνεται σε ένα ροκ μουσικό υπερθέαμα με τον Πάνο Μουζουράκη να κρατά τον ομώνυμο ρόλο (έως 8/1). Εδώ ο Σκρουτζ είναι ένας ξιπασμένος, παρακμασμένος και δύστροπος αστέρας της μουσικής, που την παραμονή των Χριστουγέννων δέχεται την επίσκεψη φαντασμάτων νεκρών αστέρων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής οι οποίοι θέλουν να τον προειδοποιήσουν ότι αν δεν αλλάξει τη στάση του απέναντι στους συνανθρώπους του, σύντομα θα περάσει και αυτός στην ιστορία ως ένας ακόμα αδικοχαμένος αστέρας. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης, την πρωτότυπη μουσική ο Στέφανος Κορκολής και τους στίχους ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Συμμετέχει πολυμελής θίασος ηθοποιών και τραγουδιστών σε ρόλους-έκπληξη.

«Η Βαλίτσα της Ουρανίας Σελέστ» στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης γράφει το νέο του θεατρικό έργο, ειδικά για τις «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες» του ΚΠΙΣΝ -μία αστεία (και μια σταλιά τρομαχτική) ιστορία για παιδιά και όλη την οικογένεια, όπως λέει ο ίδιος- και η Σοφία Βγενοπούλου, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα καταφθάνει από το Παρίσι η διάσημη συγγραφέας Ουρανία Σελέστ (την υποδύεται η Ελενα Τοπαλίδου) για να φιλοξενηθεί στο σπίτι του αγαπημένου της ανιψιού. Αυτή και η τεράστια βαλίτσα της. Η ζωή της οικογένειας αναστατώνεται. Μέσα σε λίγες μέρες θα αλλάξουν τόσα πολλά. Και το μεγάλο ερώτημα παραμένει: τι κουβαλάει επιτέλους στη μυστηριώδη εκείνη βαλίτσα; (έως τις 6/1).

«Η Μελωδία της Ευτυχίας» στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών

Ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών μεταφέρεται ανήμερα των Χριστουγέννων στη σκηνή από τη Θέμιδα Μαρσέλλου η οποία υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη μεταφορά του έργου στα ελληνικά. Η Νάντια Κοντογεώργη ερμηνεύει τον ρόλο της πρόσχαρης και φιλόμουσης γκουβερνάντας, που φέρνει τη μουσική, το τραγούδι και τη χαρά στο σπίτι του αυστηρού πλοίαρχου, συζύγου και πατέρα Γκ. Φον Τραπ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Λεωνίδας Κακούρης. Μαζί τους ένας εκλεκτός θίασος πρωταγωνιστών, χορωδία και ζωντανή ορχήστρα (έως τις 22/1).

«Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στο Παρίσι» στο Μέγαρο

Τα φετινά Χριστούγεννα, ο γνωστός σκιοπαίκτης Ηλίας Καρελλάς ταξιδεύει τον Καραγκιόζη στο Παρίσι μέσα από μια ολοκαίνουργια vegan, γιορτινή κωμωδία γεμάτη χιούμορ και δράση, με τον ήρωα της ελληνικής λαϊκής παράδοσης να χορεύει από χασαποσέρβικο μέχρι βαλς (έως τις 7/1). Στη νέα αυτή παραγωγή, ο Καραγκιόζης και η παρέα του θα προσπαθήσουν να λύσουν το μυστήριο με τις εξαφανισμένες γαλοπούλες. Μαζί τους, οι μουσικοί : Θεοδώρα Αθανασίου (κιθάρα), Λουκάς Μεταξάς (σετ κρουστά), Γλαύκος Σμαριανάκης (βιολί), Χάρις Τσαλπαρά (ακορντεόν) και Κώστας Τσαρούχης (κοντραμπάσο).

«Καρυοθραύστης» στο Christmas Theater

Το κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο μπαλέτο με την εμβληματική μουσική του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι σε λιμπρέτο του Μαριούς Πετιπά παρουσιάζεται από το διάσημο συγκρότημα κλασικού χορού του Κιέβου. Μετά τις εμφανίσεις τους στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη, έρχονται στην Αθήνα για τρεις μόνο παραστάσεις, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου. Η ιστορία διαδραματίζεται μέσα στο όνειρο ενός μικρού κοριτσιού, όπου τα παιχνίδια αποκτούν ζωή και οι κούκλες-στρατιώτες με αρχηγό τον Καρυοθραύστη πολεμούν τον στρατό των ποντικών, σε ένα μπαλέτο που συναρπάζει διαχρονικά θεατές όλων των ηλικιών.

Μουσικά παραμύθια στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το κλασικό έργο «Ο Πέτρος και ο Λύκος» του Σεργκέι Προκόφιεφ μαζί με μουσικά χριστουγεννιάτικα παραμύθια και κάλαντα, θα πλημμυρίσουν την κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ( 26, 27, 29 και 30 Δεκεμβρίου). Οι ηθοποιοί Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου αναλαμβάνουν ρόλο αφηγητών, ενώ τις κλασικές μελωδίες θα ερμηνεύσει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό την διεύθυνση της Ζωής Ζενιώδη .

«The Twelve Days Of Christmas» στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια

Λίγο πριν την έλευση του νέου έτους, η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει στις 27 Δεκεμβρίου ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με τραγούδια και ύμνους από όλο τον κόσμο, σε συνθέσεις των Μιχάλη Αδάμη, Benjamin Britten, Franz Gruber, George Frideric Handel, William Mathias, John Rutter, Ralph Vaughan Williams, Felix Mendelssohn Bartholdy, César Franck, Adolphe Adam, Jester Hairston, Johann Sebastian Bach και Bob Chilcott. Ο Σταύρος Μπερής καθοδηγεί το αθηναϊκό χορωδιακό σύνολο, τη σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον πιανίστα Θάνο Μαργέτη στο πρόγραμμα με τίτλο «The Twelve Days Of Christmas».

Χριστούγεννα με θέα την Ακρόπολη

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, βραδινοί περίπατοι στους εκθεσιακούς χώρους, κρυφές ιστορίες για τα εκθέματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, μοναδικές δημιουργίες στο κατάστημα, εορταστικά πιάτα στο εστιατόριο αλλά και διαδραστικά παιχνίδια με .. καλικάντζαρους φιλοδοξούν να χαρίσουν ξεχωριστές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους στο Μουσείο Ακρόπολης. Στο εορταστικό του πρόγραμμα συναντάμε το γυναικείο φωνητικό Σύνολο Chóres που θα παρουσιάσει παραδοσιακά κάλαντα και γνωστά τραγούδια από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο, υπό τη μουσική διεύθυνση της Σιμέλας Εμμανουηλίδου (28/12). Για το κλείσιμο του έτους, το Μουσείο θα φιλοξενήσει την Εύξεινο Λέσχη Επισκοπής Νάουσας Νομού Ημαθίας με παραδοσιακά κάλαντα και ποντιακούς χορούς (30/12).

Το ΚΠΙΣΝ φορά τα γιορτινά του

Για ακόμη μία χρονιά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φορά τα γιορτινά του και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα Σιντριβάνια που χορεύουν, το 360° Christmas Pop-Up Bar στη Βεράντα του Φάρου, μία σειρά από μουσικές εκδηλώσεις αλλά και παιχνίδια και εργαστήρια για όλη την οικογένεια είναι μόνο λίγες από τις εμπειρίες που έχουν γίνει πλέον παράδοση για χιλιάδες επισκέπτες. Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο «Χριστουγεννιάτικος Κόσμος» του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, συναυλία του Jerome Kaluta με την Big Band του, DJ set με τον Ιταλό Beppe Loda και, βέβαια, τον πρώτο αγώνα δρόμου του έτους, τον «SNF RUN: 2023 FIRST RUN» . Την εορταστική περίοδο θα κλείσει στην Αγορά μία συναυλία-αφιέρωμα στον David Bowie από την Heroes tribute band(08/01).

Γιορτινές εκδηλώσεις στο Πεδίον του 'Αρεως

Όπως κάθε χρόνο, η Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Πεδίον του 'Αρεως, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές γιορτινές εμπειρίες, με ελεύθερη είσοδο έως τις 5 Ιανουαρίου. Με κεντρικό σύνθημα «Εδώ ΠΑΡΚάρει η χαρά», το πάρκο φιλοξενεί μεταξύ άλλων μουσικά προγράμματα με τον Κώστα Μαρτάκη, τη Βανέσα Αδαμοπούλου και τη Ζωή Παπαδοπούλου, αλλά και θεατρικές παραστάσεις, μαθήματα χορού, δημιουργικά εργαστήρια και εντυπωσιακά διαδραστικα παιχνίδια με σαπουνόφουσκες, ενώ εκεί θα βρίσκεται και ο αγαπημένος όλων 'Αγιος Βασίλης που θα μοιράζει δώρα.

Διαδραστικές εμπειρίες στο Ελληνικό

Με μια εντυπωσιακή φωταγώγηση υποδέχτηκε τις γιορτές το The Ellinikon Experience Park και μέχρι τις 8/1 προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τις κρυμμένες χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις του. Η γιορτινή περιήγηση ξεκινά από το Hill of Lights, ένα εντυπωσιακό φωτιστικό installation όπου μπορεί κανείς να ανακαλύψει εορταστικά μηνύματα, και συνεχίζεται στο Garden of Reflections, με ένα παιχνίδι με καθρέπτες. Όσοι βρεθούν στην Πλατεία Β', θα περπατήσουν στο μεγαλύτερο διαδραστικό projection mapping στην Ελλάδα, και θα ανακαλύψουν πώς τα βήματά τους αλλάζουν τα σχέδια του Magic Christmas Carpet. Στο Christmas Hub δίπλα στο συντριβάνι, μικροί και μεγάλοι μπορούν να δοκιμάσουν τη δημιουργική τους διάθεση και να φτιάξουν πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες κατασκευές με βιώσιμα υλικά για να δωρίσουν στους αγαπημένους τους.

The Christmas Factory στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Φέτος τις γιορτές το Christmas Factory επανέρχεται πιο πλούσιο και λαμπερό δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν μεταξύ άλλων τζαζ συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, να δοκιμάσουν την τύχη τους στο παγοδρόμιο, να πάρουν μέρος σε ξεχωριστά εργαστήρια - από ένα φαντασμαγορικό λαβύρινθο μέχρι δημιουργικές δράσεις ζαχαροπλαστικής, face painting και χορογραφίες από τα ξωτικά, αλλά και να επισκεφτούν τη χριστουγεννιάτικη αγορά του όπου μπορούν να δοκιμάσουν γιορτινές λιχουδιές και ζεστό κρασί και να πάρουν ιδέες για τα φετινά δώρα.

Μία πρωτότυπη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Ομονοίας

Ένα από τα πλέον γνωστά τοπόσημα της Αθήνας, η ιστορική πλατεία Ομονοίας, ξαναμπαίνει δυναμικά στον χριστουγεννιάτικο χάρτη της πόλης και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε ένα ξεχωριστό Christmas Market. Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, ο Δήμος Αθηναίων καλεί το κοινό έως και την 1η Ιανουαρίου, σε ένα άκρως εορταστικό και λαμπερό περιβάλλον, καθημερινά από τις 11:00 π.μ. μέχρι αργά το βράδυ προσφέροντας λαχταριστές λιχουδιές, επιλεγμένα δώρα, μουσικές και άφθονο κέφι μέσα από μια σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων.

Πρωτοχρονιάτικο γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Το πρωτοχρονιάτικο γκαλά της ΚΟΑ, Ορχήστρας in Residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, επιστρέφει στις 29 και 30 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, έχοντας ως θεματικό του άξονα, αυτή τη χρονιά, το μιούζικαλ. Στο πρόγραμμα και των δύο συναυλιών, θ' ακούσουμε μελωδίες που άφησαν εποχή στο Μπρόντγουεϋ της Νέας Υόρκης και στο Ουέστ Εντ του Λονδίνου, ερμηνευμένες από εκλεκτούς Έλληνες καλλιτέχνες: τη σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη, τη μετζοσοπράνο Νάντια Κοντογεώργη, τον τενόρο Γιάννη Καλύβα και τον μπάσο Γιώργο Παπαδημητρίου. Στο πόντιουμ, ο Μιχάλης Οικονόμου.

Αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα

Η Αθήνα θα υποδεχθεί τον καινούργιο χρόνο, και πάλι στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Συντάγματος με μία μεγάλη πρωτοχρονιάτικη γιορτή που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Πρωταγωνιστές της βραδιάς ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, οι οποίοι θα γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου με ένα ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα που δημιούργησαν ειδικά για τις φετινές γιορτές. Τη βραδιά, θα ανοίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων με κλασικά χριστουγεννιάτικα κομμάτια. Αμέσως μετά την υποδοχή του 2023, στην πλατεία Συντάγματος, τη μουσική σκυτάλη θα αναλάβει η high energy χορευτική cover band των Bejeezus, ενώ λίγη ώρα αργότερα, η γιορτή θα μεταφερθεί στην Βαρβάκειο Αγορά , όπου δημοφιλείς dj στήνουν ένα μεγάλο πάρτι που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

