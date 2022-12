Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη -Προτάσεις για καφέ, φαγητό, ποτό και οι must βόλτες - iefimerida.gr

Αμέτρητοι λόγοι υπάρχουν για να επισκεφθείτε τη Θεσσαλονίκη. Ομορφιά, φιλοξενία, ζεστασιά, νυχτερινή ζωή και... φαγητό. Όλα συνθέτουν ένα δελεαστικό κίνητρο για να δείτε από κοντά τη «Νύμφη του Θερμαϊκού».

Η Θεσσαλονίκη, είναι πόλος έλξης Ελλήνων και ξένων ταξιδιωτών, καθώς με τη φιλοξενία της τους... «πείθει» να την επισκεφθούν ξανά και ξανά. Μία πόλη σαφώς μικρότερη από την Αθήνα, που ωστόσο δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει την αίγλη της πρωτεύουσας, τόσο για τη «ζωή» της, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και η όμορφη αυτή πόλη, είναι ιδανική για να την επισκεφθείτε όλες τις εποχές του χρόνου, τα Χριστούγεννα αποκτά μια ξεχωριστή μαγεία. Στολισμένοι δρόμοι, πάρκα, καταστήματα και μικρές γειτονιές πλακόστρωτες και μη στο κέντρο της πόλης, αλλά και μια ονειρική πλατεία Αριστοτέλους που θα σας κάνει από την ζεστασιά να βγάλετε το... παλτό σας εν μέσω χειμώνα.

Φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Αριστοτέλους / Φωτογραφία από Eurokinissi/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Και αν έχετε προγραμματίσει ταξίδι στη Θεσσαλονίκη ενόψει Χριστουγέννων, εμείς θα σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε... από κάπου. Βέβαια, στη συνέχεια θα διαπιστώσετε ότι από κάθε γωνιά της πόλης «ξεπετάγονται» μικρά και μεγάλα μαγαζάκια, που θα ανακαλύψετε σιγά σιγά μόνοι σας!

Φαγητό και διασκέδαση πάνε μαζί στη Θεσσαλονίκη

Πληθώρα από ουζερί και τοπικά εστιατόρια είναι διάσπαρτα σε όλη την πόλη με τις μυρωδιές να αιωρούνται πάνω από τη συμπρωτεύουσα. Άλλωστε δίαιτα και Θεσσαλονίκη… δεν πάνε μαζί! Πόσο μάλλον δίαιτα στη Θεσσαλονίκη την περίοδο των Χριστουγέννωων και της Πρωτοχρονιάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το... αδιαχώρητο στα στολισμένα Λαδάδικα

Ποιος επισκέπτης θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα περάσει από τα στολισμένα Λαδάδικά; Είναι αδύνατον! Καθώς όπως λέει και το τραγούδι του αείμνηστου Δημήτρη Μητροπάνου «στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες». Εκεί θα βρείτε ό,τι επιθυμείτε κυρίως για τη νυχτερινή σας διασκέδαση. Από ταβερνάκια και μεζεδοπωλεία, μέχρι καφετέριες, μπαράκια,και νυχτερινά κλαμπ. Είναι ένας «μικρόκοσμος» όπου μπορείτε να συνδυάσετε φαγητό και κατόπιν να πιείτε το ποτό σας ή το κοκτέιλ σας.

Βέβαια, κάθε παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στο σημείο γίνεται το αδιαχώρητο με τους Θεσσαλονικείς μετά πό τα εορταστικά του ψώνια στην Τσιμισκή, να σπεύδουν να φάνε, να πιον και να γιορτάσουν.

Ωστόσο αν θέλετε να δείτε με την... ησυχία σας τα Λαδάδικα, μπορείτε να απολαύσετε μια πρωινή βόλτα -όταν τα περισσότερα καταστήματα είναι κλειστά-, καθώς θα περπατήσετε στα πλακόστρωτα δρομάκια και θα θαυμάσετε τα μικρά παλιά πολύχρωμα κτίρια «ντυμένα» από τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια.

Φωτογραφία από Twitter

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπαίθριο «πάρτυ» στα Βομβίδια / Στοά Μοδιανό

Για όσους από εσάς είστε... γλεντζέδες, πρέπει να γνωρίζετε πως υπαίθριο πάρτυ «στήνεται» κάθε παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, στα «Βομβίδια» την περίφημη Στοά Μοδιάνο (πλ. Αριστοτέλους με Βασιλέως Ηρακλείου).

Μουσική, ποτό και η απίστευτη μυρωδιά από τα κρέατα προσελκύουν ντόπιους, αλλά και επισκέπτες, που συρρέουν στο σημείο για να δουν το καλύτερο «τσίκνισμα» της πόλης, «μπλοκάροντας» τον δρόμο μπροστά από τη στοά. Ένα σημείο που θα πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσετε στην «to do list» σας πριν ταξιδέψετε για Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφία από Facebook / Βομβίδια

Παραδοσιακές γεύσεις & live μουσική στην πλατεία Άθωνος

Αν σας ενδιαφέρει η παραδοσιακή πλευρά της πόλη, ακόμη μία επιλογή είναι η πλατεία Άθωνος, που βρίσκεται στο ημικύκλιο της πλατείας Αριστοτέλους στην Εγνατία Οδό. Είναι μια από τις παραδοσιακές γωνιές της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν πολλές εξαιρετικές ταβέρνες και τσιπουράδικα, με παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις και live μουσική. Ένα από αυτά είναι το Ούζο στον Πίνακα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ούζο στον Πίνακα

Βέβαια, η συγκεκριμένη πλακόστρωτη μικρή «γειτονιά», είναι εξίσου δημοφιλής για τα παραδοσιακά καφέ της Είναι μια μικρή αλλά πολύ ζωντανή αγορά, δημοφιλής για τα παραδοσιακά καφέ της και τις πολλές εξαιρετικές ταβέρνες και εστιατόρια που σερβίρουν παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις μαζί

Οικονομικές και λιγότερο πολυσύχναστες λύσεις

Μια πιο οικονομική λύση που αφορά περισσότερο φοιτητές και νεολαία είναι το Μπιτ Μπαζάρ, επί της οδού Ολύμπου. Είναι ένας μικρός υπαίθριος χώρος όπου υπάρχουν πολλά και διαφορετικά μεζεδοπωλεία.

Αν επιθυμειτε λιγότερο συγχρωτισμό, μπορείτε να επισκεφθείτε μεμονωμένα όμορφα μεζεδοπωλεία σε κάθε γωνιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπως Σταφύλι, Ελληνικό, Κήπος του Θερμαϊκού, Κρητικό Καφενείο, Μπαλκονάκι, Ουζερι Λόλα, Κιβωτός των Γέυσεων, Μπακάλικον και αμέτρητες ακόμη επιλογές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα... χαλαρό ποτό στη Θεσσαλονίκη

Για τις βραδινές σας χριστουγεννιάτικες εξόδους ένα από τα μπαρ που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε είναι το Chilai Wine Restaurant Bar στην Πλατεία Εμπορίου, για ένα χαλαρό ποτό -και όχι μόνο, καθώς όταν περνάει η μουσική «ανεβαίνει», όπως και η διάθεση.

Φωτογραφία από Chilai

Κάποιες ακόμη επιλογές για να πιείτε το ποτό σας είναι το Υπόγειο του Ολύμπιον (Υπόγειον Est.2012) στην «καρδιά» της πλατείας Αριστοτέλους, αλλά και Beyond the Walls (πλησίον δικαστηρίων), The Blue Cap και Paraty and Loft (Λαδάδικα), Tiger Loop Bar και BLANC gastrobar (Λεωφ. Νίκης), ARC (Μητροπόλεως), Blues Bar (Ρωμαϊκή Αγορά), Le Cercle de Salonique (Βασ. Ηρακλείου),

Θεσσαλονίκη σημαίνει... καφές και γλυκό

Για να πιείτε τον καφέ σας επισκεφθείτε ένα από τα all time classic καφέ της πόλης το Δωμάτιο με Θέα, που βρίσκεται στο 5ο όροφο του κτιρίου που στεγάζει τον κινηματογράφο Ολύμπιον, αλλά και το Kitchen Bar στο λιμάνι, όπου είναι κατάλληλο για καφέ, φαγητό και ποτό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Kitchen Bar

Επιπλέον κάποιες από τις εκατοντάδες προτάσεις για τον καφέ αλλά και το brunch σας είναι τα Candy Bar και Donkey Garden (πλησίον Αγ. Σοφίας), Le Jardin Extraordinaire Café, The Garden Bar (Αγ. Μηνά), Tribeca τόσο για καφέ αλλά και για ποτό (Λεωφ. Νίκης), αλλά και τα Apallou και Butler (Μητροπόλεως με Προξένου Κορομηλά).

Αν θέλετε να το... ξενυχτήσετε για την διασκέδασή σας μπορείτε να επισκεφθείτε τα κλαμπ Casper και Elli's στα Λαδάδικα, αλλά και το Gatsby στην Ερμού, το οποίο ωστόσο λειτουργεί περισσότερο ως μπαρ-εστιατόριο.

Δίαιτα και Θεσσαλονίκη δεν πάνε μαζί. Πόσο μάλλον δίαιτα στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα. Αν επισκεφθείτε την πόλη δεν θα πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τα φημισμένα Τρίγωνα του Ελενίδη, αλλά και τα μιλφέιγ του «Κωνσταντινίδη» ... και να πάρετε και κάποια για το δρόμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περίφημο τσουρέκι του Τερκενλή, το μιλφέιγ του Κωνσταντινίδη και τα πεντανόστιμα τρίγωνα του Ελενίδη.

Για όοσυς από εσάς δεν έχεται δοκιμάσει ποτέ γλυκά, λιχουδιές και το περίφημο γεμιστό τσουρέκι με κάστανο από τον Τερκενλή, μην κάθεστε... μια βόλτα στη γωνία της Τσιμισκή με Αριστοτέλους και η μυρωδιά θα σας «σπάσει» τη μύτη. Μία ακόμη «πεντανόστιμη» λύση για γλυκό είναι το Sugar Angel στην Προξένου Κορομηλά.

Φωτογραφία από Sugar Angel

Βόλτες στην στολισμένη Θεσσαλονίκη

Φυσικά, για όσους από εσάς θέλετε απλά να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ομορφιές της πόλης σίγουρα πρέπει να κάνετε τον περίπατό σας κατά μηκος της παραλιακής, να πάρετε τον καφέ ή το ρόφημά σας στο χέρι και -εφόσον αντέχετε το κρύο- να καθήσετε στα πέτρινα σκαλοπάτια μπροστά από τον Λευκό Πύργο. Μετά να συνεχίσετε τη βόλτα σας προς τη Νέα Παραλία και το Μέγαρο Μουσικής. Μια διαδρομή «must» ακόμα και για τους Θεσσαλονικείς που έχουν επισκεφθεί αμέτρητες φορές το σημείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραλία Θεσσαλονίκης / Φωτογραφία από EUROKINISSI

Δεν γίνεται να μην περάσετε από τον πανέμορφο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας που είναι στολισμένος με εντυπωσιακά λαμπάκια, και φυσικά να κάνετε τη βόλτα σας κατά μήκος της εμβληματικής πλατείας Αριστοτέλους.

Πεζόδρομος Αγίας Σοφίας / Φωτογραφία από EUROKINISSI

Πλατεία Αριστοτέλους / Φωτογραφία από INTIMENEWS

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί να φύγετε λίγο από το κέντρο, ωστόσο αξίζει να επισκεφθείτε τα κάστρα στις Συκιές, καθώς θα απολαύσετε τη μαγευτική θέα της πόλης.

Κάστρα / Φωτογραφία από INTIMENEWS

Παράλληλα, αν επιθυμείτε να κάνετε τα ψώνια σας στην συμπρωτεύουσα η Τσιμισκή προσφέρει πληθώρα καταστημάτων και θεωρείται ο βασικότερος δρόμος για shopping στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει πάντα βέβαια και το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos.

Τσιμισκή / Φωτογραφία από INTIMENEWS

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χριστουγεννιάτικες αγορές στη Θεσσαλονίκη

Το εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο πάρκο του «Αστερόκοσμου», σας περιμένει σε έναν χώρο 27.000 τ.μ. με σύνθημα «Η Ζωή σαν Παραμύθι», σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της ΔΕΘ, μέχρι 8 Ιανουαρίου 2023.

Δύο Πίστες Παγοδρομίου και 15 παιχνίδια Λουνα Παρκ, περιμένουν τους μικρούς φίλους, ενώ εκεί θα είναι το Σπίτι του Αη-Βασίλη, και θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, κουκλοθέατρο, Magic Show και διάφορα Happenings.

Από την άλλη πλευρά η πλατεία Αριστοτέλους με τα ξύλινα σπιτάκια της στολισμένα με λαμπάκια δίνουν μια αύρα ζεστασιάς μέσα στην «καρδιά» του χειμώνα.

Το 2019, οι Θεσσαλονικείς υποδέχτηκαν την πρώτη, Ευρωπαϊκού τύπου Χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη, με 40 ξύλινα σπιτάκια οργανωμένα γύρω ένα μεγάλο στολισμένο δέντρο, μια σκηνή για συναυλίες και αρκετές εγκαταστάσεις για παιδιά, όπως σπίτια των ξωτικών και του Άγιου Βασίλη, καρουζέλ και τρενάκια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αγορές της Πόλης - Παραδοσιακό VS Σύγχρονο

Ο ταξιδιώτης που θα επισκεφθεί την πόλη, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου πρέπει να επισκεφθεί δυο από τις πιο διάσημες αγορές της πόλης. Πόσο μάλλον την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς όπου τα πάντα θα είναι στολισμένα.

Αγορά Καπάνι 

Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, δίπλα από την πλατεία Αριστοτέλους, βρίσκεται μία φημισμένη αγορά της πόλης το Καπάνι ή Αγορά Βλαλή.

Φωτογραφία από Wikipedia

Μία βόλτα από την παραδοσιακή αγορά Καπάνι, η οποία εκτείνεται στα μικρά πλακόστρωτα δρομάκια κάτω από την Εγνατία Οδό και δίπλα από την Αριστοτέλους, θα δείτε μια υπαίθρια αγορά με πάγκους μπροστά από τα καταστήματα και με κάθε λογής αντικείμενο μπορεί να φανταστεί ο νους σας. Εκεί θα βρείτε καταστήματα με κρέατα και ψάρια μέχρι και οπωρολαχανικά, καταστήματα με ρούχα και παπούτσια μέχρι και μπαχαρικά, γλυκά, ποτά, ακόμη και παλαιοπωλεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι η πιο γνωστή παραδοσιακή αγορά της Θεσσαλονίκης, και συνήθως την περίοδο των Χριστουγέννων είναι γεμάτη με κόσμο που ψωνίζει κρέατα και λιχουδιές για το εορταστικό του τραπέζι.

Αγορά/Στοά Μοδιανό

Λίγα μέτρα πιο κάτω, θα συναντήσετε την εμβληματική, μεγαλύτερη, ομορφότερη και πλέον ανανεωμένη σκεπαστή αγορά της πόλης, την Aγορά Μοδιάνο, όπου μετά από έξι χρόνια απουσίας,«άνοιξε» φέτος τις πύλες της.

Φωτογραφία από Agora Modiano

Η αγορά συνδυάζει σύγχρονα καταστήματα με λαχανικά, κρέατα, θαλασσινά και ψάρια από ντόπιους και διεθνείς παραγωγούς, μαζί με μια ποικιλία από ιδέες για έτοιμα γεύματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία από Agora Modiano

Φωτογραφία από Agora Modiano

Φωτογραφία από Agora Modiano

Ωστόσο, στα πρώτα της Χριστούγεννα με το κοινό της πόλης, η Αγορά Μοδιάνο δεν θα μπορούσε παρά να γιορτάσει με τον δικό της τρόπο. Εκεί θα μπορέσετε να απολαύσετε μια σειρά pop up εκδηλώσεων, κυρίως για τους μικρούς φίλους με αφηγήσεις παραμυθιών, χριστουγεννιάτικα εργαστήρια κατασκευών, θεματικά παιχνίδια, με την είσοδο να είναι ελεύθερη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το πρόγραμμα:

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

14:00 Χορωδία Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης [χορωδία]

18:00 Paranaue [μουσική]

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

12:00 & 13:30 Fortissimo Electric String Quartet [μουσική]

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

12:30 Αφήγηση Κάρμεν Ρουγγέρη (συνοδεία κιθάρας/τραγουδιού) -«Ο σάκος με τα μήλα. Ένα παραμύθι της Κάρμεν Ρουγγέρη» [παιδική δράση]

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

17:30 KIDOT [δράσεις για παιδιά]

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

17:30 KIDOT [δράσεις για παιδιά]

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

12:00 Νεανική χορωδία Ι.Ν.Πρ.Ηλια Πυλαίας & Νέα Ευρωπαϊκή Χορωδία Συλλόγου "ΑΓΑΠΗ" Περαίας [χορωδία]

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

15:00 Surprise Band! [μουσική, όπως παλιά!]

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

19:00 Εvi Siamanta Quartet [μουσική]

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

12:30 Paranaue [μουσική]

18:00 Aladala band [μουσική]