Νέα ανάρτηση του Γιώργου Μπαμπινιώτη για τον όρο «πανδημία» και την «επιχείρηση πανάκεια»

Νέα ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης και αυτή τη φορά αναφέρεται στον όρο «πανάκεια».



Μετά το «take away» και το «click away», δύο όρους που χρησιμοποιούνται το τελευταίο διάστημα, ήρθε η σειρά, για τον πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή Γλωσσολογίας, να αναφερθεί στη λέξη «πανάκεια», όπως ονομάζεται η επιχείρηση της βρετανικής κυβέρνησης για τη διανομή των εμβολίων κορωνοϊού.



Η ανάρτηση του Γιώργου Μπαμπινιώτη για την «πανάκεια»

Με ανάρτησή του στο Facebook, o Γιώργος Μπαμπινιώτης αναφέρει: «πανάκεια. Οι ξένοι έπλασαν πρώτα, κατά τον γαλλικό ελληνογενή όρο épidémie ''επιδημία'', το επίσης γαλλικό ελληνογενές pandémie ''πανδημία'' [> αγγλ. pandemic]. Ας σημειωθεί ότι η λέξη πανδημία στην αρχαία Ελληνική είχε διαφορετική σημασία, σήμαινε ''λαϊκή συνέλευση, σύναξη''. Αργότερα (1540) υιοθέτησαν στην Αγγλική τη λέξη panacea (< αρχ. ελληνικό πανάκεια) μέσω τού λατ. panacea. Τις μέρες αυτές οι Βρετανοί ονόμασαν Panacea την επιχείρηση εμβολιασμού με στρατιωτική βοήθεια. Τα ελληνικά αντίβαρα τού click away και Black Friday!...»