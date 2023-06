Γιατί ο Ομπάμα διάλεξε την Ελπίδα Κόκκοτα για το πρόγραμμα υποτροφιών του - iefimerida.gr

Για την αξιοσημείωτη επίδραση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή, δυτική και παγκόσμια Ιστορία μίλησε χθες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, σε περίπου 100 απόφοιτους του φετινού προγράμματος Obama Foundation Leaders, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, το καλωσόρισμα ανέλαβε η Ελληνίδα συμμετέχουσα στο πρόγραμμα του 2023, Ελπίδα Κόκκοτα, ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Mexoxo.

Οι Obama Leaders θα φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής της τοποθέτησης η κυρία Κόκκοτα ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως το όνομά της σηματοδοτεί την «ελπίδα», αυτό ακριβώς που σηματοδοτεί και ο θεσμός του Obama Foundation. Παράλληλα, περιγράφοντας τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, είπε πως πρόκειται για έναν άγγελο που στηρίζει τους συμμετέχοντες του προγράμματος και τόνισε πως οι παριστάμενοι θα πρέπει να έχουν επίγνωση των προνομίων τους ώστε να μπορέσουν να συναντηθούν με τους υπόλοιπους.

«Να είστε σίγουροι πως οι Obama Leaders θα φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας», τόνισε η κυρία Κόκκοτα.

Φωτογραφία: AP

Όσα τους είπε ο Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εστίασε την ομιλία του σε τρεις άξονες. Υπογράμμισε τη δύναμη της συμπερίληψης, αλλά και τον κίνδυνο οι απόφοιτοι να έχουν στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα «πολλούς ανθρώπους που συμφωνούν μαζί σας και έτσι αρχίσετε να αισθάνεστε άνετα με όποιον σας ενισχύει, σας χειροκροτάει και σας επευφημεί».

Παράλληλα, ο Μπαράκ Ομπάμα προέτρεψε τους αποφοίτους να μην αποθαρρυνθούν όταν επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. «Έχετε προϋπολογισμούς, λογαριασμούς, οι κοινότητες διαφωνούν μαζί σας και αντιμετωπίζετε τις πραγματικότητες, δεν είναι μόνο ο πόλεμος αλλά μπορεί οι κυβερνήσεις να ελέγχουν τα ΜΜΕ, ένας πολιτικός να προσπαθεί να θεωρήσει την κοινότητά σας ως αποδιοπομπαίο τράγο. Ο κόσμος είναι σκληρός», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Όταν μέρος αυτής της μαγείας ξεθωριάζει και νιώθετε απογοητευμένοι, αποθαρρημένοι, δεν θέλω να αισθάνεστε ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε εσάς. Αυτή είναι η φύση της δουλειάς που κάνετε. Τα καλά νέα είναι ότι δεν είστε μόνοι. Και αυτό θα έπρεπε να σας εμπνεύσει, αυτό εμπνέει εμένα».

Στη συνέχεια η αδελφή του Μπαράκ Ομπάμα, Μάια Σοετόρο Εντζί, σύμβουλος του Ιδρύματος Ομπάμα, έθεσε στον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ προσωπικές ερωτήσεις για παιδικές αναμνήσεις, σημαντικές συμβουλές που έχει λάβει και το όραμά του για το πρόγραμμα Obama Foundation Leaders.

Αναφερόμενος στην υπερδύναμη που θα ήθελε να έχει, ο Μπαράκ Ομπάμα διηγήθηκε ότι ως παιδί ήθελε να μιλάει κάθε γλώσσα που υπάρχει για να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. «Πλέον υπάρχει το Google Translate, οπότε κάποιος το έλυσε για μένα. Τώρα νομίζω ότι θα ήθελα να χρειάζομαι μόλις μία ώρα ύπνου τη νύχτα και να αισθάνομαι καλά και να λειτουργώ καλά». περιέγραψε.

«Ανυπομονώ να σας δω όλους να συνεχίζετε να αλλάζετε τον κόσμο»

Έπειτα, απευθυνόμενος στους απόφοιτους, ο Ομπάμα επεσήμανε: «Ανυπομονώ να σας δω όλους να συνεχίζετε να αλλάζετε τον κόσμο και είμαι πιο ενθουσιασμένος για τις προοπτικές, σε συνδυασμό με όσα κάνετε ατομικά, να δημιουργήσετε διασυνδέσεις που θα κρατήσουν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σας, πέρα από τα σύνορα, πέρα από τις ηπείρους γιατί συνδέονται όλα για τα οποία εργαζόμαστε και ο κόσμος είναι διασυνδεδεμένος».

Το σημείωμα για την Ελπίδα Κόκκοτα στη σελίδα της στο Obama Foundation

«Η εκπαίδευση ήταν το αστέρι του βορρά μου», υποστηρίζει η Ελπίδα Κόκκοτα.

Η Ελπίδα Κόκκοτα, όπως γράφει και στη σελίδα της στο Ιδρυμα του Ομπάμα «χρησιμοποιεί την οικονομική εκπαίδευση για την ενδυνάμωση των γυναικών».

«Ο μη κερδοσκοπικός της οργανισμός, Mexoxo, ειδικεύεται στη δημιουργία σχεδίων κοινωνικού αντίκτυπου για εταιρείες, καθώς και για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω στρατηγικών ανάπτυξης που υποστηρίζουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων στο σύνολό τους. "Ξεκίνησα το Mexoxo για να δώσω το δώρο της εκπαίδευσης σε άλλες γυναίκες", σχολιάζει η ίδια. "Η μητέρα μου ήταν ανύπαντρη μητέρα που θυσίασε πολλά. Εζησε την κοινωνική αδικία, την ανισότητα των φύλων, τις περιορισμένες ευκαιρίες και παρόλα αυτά με μεγάλωσε ώστε να είμαι η πρώτη γυναίκα στην οικογένειά μου που όχι μόνο πήρε πτυχίο, αλλά και μεταπτυχιακό και μιλάει τέσσερις γλώσσες''.

Μέχρι σήμερα, το Mexoxo έχει εξυπηρετήσει περισσότερες από 31.000 γυναίκες παγκοσμίως, αναφέρεται στη σελίδα του Obama Foundation.

«Συνδέουμε τις γυναίκες με το δίκτυό μας που αποτελείται από περισσότερους από 250 παγκόσμιους ενδιαφερόμενους φορείς από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς φορείς και ΜΚΟ. Ίδρυσα το Mexoxo για να δημιουργήσω μονοπάτια αλλαγής για τις γυναίκες, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους», δηλώνει η ίδια.

Η Ελπίδα Κόκκοτα γυρίζει ακόμη ένα ντοκιμαντέρ στην Κένυα σχετικά με τον αντίκτυπο του Mexoxo. «Πριν από ένα χρόνο, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα She is Digital για τον ψηφιακό αλφαβητισμό στην Κένυα. Με τη βοήθεια των τοπικών εταίρων μας, του Girl Child Network και του L'Oréal Fund for Women, εκπαιδεύσαμε και ενισχύσαμε 10.200 γυναίκες στην παραγκούπολη Kibera του Ναϊρόμπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγκούπολη της Αφρικής, και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές. Πριν από λίγες ημέρες, φτάσαμε στη χώρα για να συναντήσουμε ορισμένες από τις γυναίκες και να τους παρέχουμε έξτρα εκπαίδευση. Συναντήσαμε την Jame, μια μητέρα δύο παιδιών, η οποία παρακολούθησε το μάθημά μας πέρυσι και κατάφερε να προωθήσει το κατάστημα με είδη τέχνης και χειροτεχνίας στις πολιτιστικές αγορές του Ναϊρόμπι μέσω του Facebook, γεγονός που τη βοήθησε να αποκτήσει περισσότερους πελάτες. Αυτή η ευκαιρία της επέτρεψε να βάλει φαγητό στο τραπέζι και να νοικιάσει με ασφάλεια ένα σπίτι για τον εαυτό της. Φιλοδοξεί να βρει περισσότερους πελάτες στο διαδίκτυο και να σπουδάσει τα παιδιά της στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο».

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Leaders Europe η ίδια η Ελπίδα Κόκκοτα λέει ότι η συμμετοχή της είναι καθοριστική για την προσωπική και επαγγελματική της ανάπτυξη. «Από τότε που πέθανε η μητέρα μου, επαναπροσδιορίζω ποια είμαι και πού ανήκω ως ηγέτης. Η καθοδήγηση που λαμβάνω από αυτή την ευκαιρία ήταν ανεκτίμητη» λέει προσθέτοντας ότι η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για τις γυναίκες και τα κορίτσια είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από το έργο της.

«Το όνομά μου είναι Ελπίδα. Είναι μια έννοια που καθοδηγεί την ύπαρξή μου. Η ελπίδα μου είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια να ζουν σε πιο ισορροπημένες κοινωνίες όπου οι άνθρωποι σέβονται ο ένας τον άλλον για αυτό που είναι. Θέλω όλες οι γυναίκες να βρουν τη θέση τους στον κόσμο», δηλώνει η ίδια στο προφίλ της στο Obama Foundation.

«Το όνομά μου είναι Ελπίδα, στα αγγλικά σημαίνει hope»

«Το όνομά μου είναι Ελπίδα, στα αγγλικά σημαίνει hope. Αυτή είναι η αξία με την οποία συνδέομαι σε βάθος, είναι η αξία πάνω στην οποία οικοδόμησα τη μη κυβερνητική οργάνωση Mexoxo». Με τα λόγια αυτά η Ελπίδα Κόκκοτα, η μοναδική Ελληνίδα ανάμεσα στους φετινούς υπότροφους του προγράμματος «Obama Foundation Leaders» προλόγισε τη χθεσινή συνάντηση των υποτρόφων με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, στην Αθήνα.

«Όλο το πρόγραμμα του Ιδρύματος Ομπάμα βασίζεται στην ηγεσία μέσα από βασικές αξίες και η κινητήριος δύναμη αυτού του συστήματος αξιών είναι η ελπίδα. Ξεκινάς από την ελπίδα για να βρεθείς στη δράση. Και εγώ έτσι ξεκίνησα και το όνομά μου με έχει καθορίσει σε όλη μου τη ζωή», περιγράφει η κ. Κόκκοτα μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ίδια χαρακτηρίζει «μεγάλη τιμή να προλογίσω τον Πρόεδρο Ομπάμα». Άλλη μία Ελληνίδα υπότροφος προηγούμενης χρονιάς του προγράμματος, η Σοφία Κουβελάκη, γενική διευθύντρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών «The Home Project», έχει επιλεγεί για να παρουσιάσει τη σημερινή συζήτηση που θα έχουν ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Νιάρχος, Ανδρέα Δρακόπουλο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Ελπίδα Κόκκοτα περιγράφει ότι «χτες ένιωθα ότι εγώ και η Σοφία είμαστε οι πρώτες δύο γυναίκες από την Ελλάδα στο πρόγραμμα αυτό, κάτι πολύ σημαντικό στο να προχωράει η κοινωνία μας».

Η Ελπίδα Κόκκοτα υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πόσο την έχει εμπνεύσει όλη η προσπάθεια του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ «να ανοίξει ένα μονοπάτι αλλαγής στον κόσμο και σε όλο αυτό υποστηρίζει και όλους εμάς τους πιο νέους να συμμετέχουμε και ο καθένας από εμάς να κάνει την αλλαγή του».

Το πρόγραμμα «Obama Foundation Leaders» έχει εξάμηνη διάρκεια και η κ. Κόκκοτα το χαρακτηρίζει «ένα μακρύ ταξίδι», που ολοκληρώθηκε με τη χτεσινή συνάντηση των υποτρόφων με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ στην Αθήνα και την αδερφή του, σύμβουλο του Ιδρύματος, Μάια Σοετόρο. «Στο πρόγραμμα ήμασταν 105 ηγέτες από όλο τον πλανήτη που ο καθένας συμβάλλει με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο σε ένα κοινωνικό θέμα και όλο μπορεί, όταν γίνει πολύ συλλογικό, να φέρει μεγάλη αλλαγή. Αυτή η συλλογικότητα είναι πολύ μεγάλη έμπνευση για εμάς και είναι και το μεγαλύτερο δώρο που πήραμε από αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε κάνει φιλίες που θα κρατήσουν μια ζωή», εξηγεί.

Για το Mexoxo

«Μοιραζόμαστε με τις γυναίκες που εντάχθηκαν στα προγράμματά μας το πιο πολύτιμο δώρο που μου πρόσφεραν η μητέρα και η γιαγιά μου, το δώρο της εκπαίδευσης», είπε χτες χαρακτηριστικά κατά την ομιλία της η Ελπίδα. «Κινητήριος δύναμή μου ήταν η μητέρα μου, που αν και μονογονεϊκή οικογένεια είχε ως προτεραιότητα να πάω σχολείο, να κάνω μουσική, αθλητισμό και να σπουδάσω. Ένιωσα την ανάγκη και την ηθική δέσμευση αυτό να το μεταφέρω και στις γυναίκες που δεν είχαν αυτό το προνόμιο στη ζωή τους», προσθέτει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.