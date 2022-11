ΓΕΕΘΑ: Ολοκληρώθηκε η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης «Μέδουσα 12» [εικόνες] - iefimerida.gr

Πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day - DV DAY) της διμερούς διακλαδικής άσκησης «Μέδουσα 12».

Η άσκηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή Ελλάδας και Αιγύπτου, στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας.

Η άσκηση ξεκίνησε το Σάββατο 19 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, στην άσκηση έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα η Κύπρος, οι ΗΠΑ και για πρώτη φορά με φρεγάτα η Σαουδική Αραβία ενώ ως παρατηρητές στην άσκηση συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κονγκό, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν και η Ρουμανία.

Η «Μέδουσα» λαμβάνει χώρα από το 2015 εναλλάξ στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Το 2021 πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης με την πάγια διεξαγωγή αυξημένης δυσκολίας διακλαδικών επιχειρησιακών σεναρίων να την καθιστούν μία από τις σημαντικότερες διακλαδικές ασκήσεις της Ανατολικής Μεσογείου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών πραγματοποιήθηκε στην ακτή «El Omayed», περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της αεροπορικής βάσης Borg El Arab.

Την παρακολούθησαν επί του ελικοπτεροφόρου πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων της Αιγύπτου ENS Gamal Abdel Nasser, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος με τον ομόλογό του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces αντιστρατήγο Osama Roshdy Askar, ο αρχηγός τού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, ο Chief of the Royal Navy Saudi αντιναύαρχος Fahad Bin Abdullah Al Ghofaily, ως εκπρόσωπος του Chairman of the General Staff General Fayyad Bin Hamed Al-Ruwaili, ο διοικητής του Ναυτικού της Αιγύπτου αντιναύαρχος Ashraf Ibrahim Atwa Megahed, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασκήσεων- Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης- Προσομοίωσης του ΓΕΕΘΑ αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγγουράς, οι ακόλουθοι Άμυνας της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σύνθετα διακλαδικά και υψηλού συντονισμού και απαιτήσεων επιχειρησιακά σενάρια, μεταξύ των οποίων άλματα στατικού ιμάντα και ελεύθερη πτώση αλεξιπτωτιστών από ελικόπτερο καθώς και καταρρίχηση με την μέθοδο fast rope, νηοψία και αναρρίχηση σε Πολεμικό Πλοίο, με επιστέγασμα την συνδυασμένη αμφίβια ενέργεια στην ακτή «El Omayed» με την υποστήριξη μαχητικών αεροσκαφών και επιθετικών ελικοπτέρων, που εκτέλεσαν εικονικές αεροπορικές προσβολές.

Στη συνέχεια, οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν διέλευση απονομής τιμών των πολεμικών πλοίων και των ιπτάμενων μέσων που συμμετείχαν στην άσκηση, στην οποία από πλευράς του Αιγυπτιακού Ναυτικού συμμετείχε και η νεότευκτη φρεγάτα τύπου MEKO A200 «ENS Al Aziz».

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την επιτυχή διεξαγωγή τής άσκησης, η οποία απέδειξε για ακόμα μία φορά το υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο των συμμετεχουσών μονάδων.

Αναφερόμενος στην αξία των πολυεθνικών συνεργασιών, τόνισε την σπουδαιότητά τους για την ασφάλεια και την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, που παγίως υποστηρίζουν έμπρακτα η Ελλάδα και η Αίγυπτος.

Δείτε εικόνες:

Φωτογραφίες: Eurokinissi