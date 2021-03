Ακόμα και ο Γάλλος αστροναύτης Τhomas Pesquet μας ευχήθηκε: Η φωτογραφία της Αθήνας από το Διάστημα | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Διαστημικές ευχές με μια εκπληκτική φωτογραφία της Αθήνας από ψηλά έστειλε ο Γάλλος αστροναύτης Τhomas Pesquet.

Το μέλος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) ανήρτησε δύο φωτογραφίες από το Διάστημα για να τιμήσει την εθνική

εορτή της Ελλάδας. Στη μία απεικονίζεται η Αθήνα με την Ακρόπολη και στην άλλη το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Διαστημικές ευχές με μια εκπληκτική φωτογραφία της Αθήνας από ψηλά έστειλε ο Γάλλος αστροναύτης Τhomas Pesquet / Φωτογραφία: Instragram/thom_astro

Ο Τhomas Pesquet συνοδεύει την ανάρτησή του με αναφορά στο Ναό της Αρτέμιδος Βραυρώνας, στην Ακρόπολη, εξηγώντας ότι η Αρτεμις ήταν θεότητα της αρχαιότητας από την οποία πήρε το όνομά του το διαστημικό πρόγραμμα για τη Σελήνη. «Μακάρι μια μέρα να δούμε και Ελληνες αστροναύτες!», καταλήγει στα ελληνικά ο Γάλλος.

Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπως φαίνεται από το Διάστημα / Φωτογραφία: Instragram/thom_astro

«A picture of the capital 🇬🇷 and the Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" to celebrate Greek national day. You can see the Acropolis with its sanctuary of Artemis Brauroni in this picture. Artemis is the Greek goddess that NASA named its Moon programme after! Μακάρι μια μέρα να δούμε κι Έλληνες αστροναύτες!».

