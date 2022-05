Στο Experience Park του Ελληνικού το πρώτο Φεστιβάλ Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους Ελλάδας - iefimerida.gr

Mε στόχο να φέρει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στην καρδιά της καθημερινότητάς μας έρχεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Experience Park, το πρώτο Φεστιβάλ Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους Ελλάδας.

Ειδικότερα στις 9, 10, 11 & 12 Ιουνίου, πραγματοποιείται στην χώρα μας, και συγκεκριμένα στο The Ellinikon Experience Park, το 1ο Φεστιβάλ ΝΕΒ Ελλάδας με θέμα «ECO-δομώντας το Μέλλον» που καλεί όλους να φανταστούμε και να οικοδομήσουμε από κοινού ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, που θα είναι όμορφο για τα μάτια, το μυαλό και την ψυχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, το World Human Forum και το Convergences Greece Forum σε συνεργασία με την ΕΥΖΗΝ.LIFE και με στρατηγικό συνεργάτη τη Lamda Development, φέρνουν στην Ελλάδα το ΝΕΒ ένα νέο ετήσιο θεσμό του οποίου ηγείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρόεδρος Ursula von der Leyen.

Όλες οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στο The Ellinikon Experience Park, το νέο αστικό βιωματικό πάρκο του Ελληνικού, που άνοιξε τις πύλες του τον Δεκέμβριο του 2021, και αποτελεί τον ιδανικό χώρο φιλοξενίας αυτής της πρωτοβουλίας καθώς έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, σηματοδοτώντας μία νέα, πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. Ένα πάρκο για όλους, προσβάσιμο, με χώρους κατάλληλους για όλες τις ηλικίες.

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο The Ellinikon Experience Park, θα αντανακλά τους τρεις άξονες του N.E.B: BEAUTIFUL, SUSTAINABLE, TOGETHER (Όμορφο, Βιώσιμο, Συμπεριληπτικό). Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία και υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού ΝΕΒ, παράλληλα με το 1ο Ευρωπαϊκό New European Bauhaus Festival, στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό από τις Βρυξέλλες, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen.

Οι θεματικές της διοργάνωσης εκτείνονται από την Αρχιτεκτονική έως την Τέχνη, από τις Κατασκευές έως την Επαναχρησιμοποίηση, από τον Τουρισμό έως το Περιβάλλον, και από την Τεχνολογία έως τη Χειροτεχνία και αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για ενημέρωση, μάθηση, δικτύωση, ανταλλαγή και εορτασμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι στόχοι του Φεστιβάλ

Οι τρεις βασικοί στόχοι του Φεστιβάλ είναι οι εξής: οικοδόμηση της κοινότητας ώστε να γίνει η ετήσια συνάντηση φορέων και ενδιαφερόμενων μερών για να προωθηθεί το κίνημα, παρουσίαση παραδειγμάτων των καλών πρακτικών, των αποτελεσμάτων και της προόδου στην ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, και ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιας αναφοράς για το βιώσιμο μετασχηματισμό. Με βάση αυτούς τους στόχους στην πρώτη διοργάνωση του ΝΕΒ στην Ελλάδα θα περιλαμβάνονται οι εξής δράσεις:

Στις 9 Ιουνίου ημέρα της εναρκτήριας εκδήλωσης, η αυλαία θα ανοίξει με διεθνείς ομιλητές παγκόσμιας εμβέλειας στους τομείς του περιβάλλοντος, της αστικής ανάπτυξης, του τουρισμού, της ανάπλασης και της βιωσιμότητας, καθώς και κυβερνητικούς εκπροσώπους. Μεταξύ των βασικών ομιλητών περιλαμβάνονται οι: Antoinette Nassopoulos (Foster and partners architects), Deema Assaf (Urban forests regeneration), Maja Goepel (συγγραφέας), Αλεξάνδρα Μητσοτάκη (πρόεδρος WHF, μέλος ΝΕΒ high level roundtable), Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Πατούλης, Απόστολος Τζιτζικώστας κ.ά,

Στις 10 Ιουνίου, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με θεματικές συνεδρίες, και συζητήσεις για θέματα όπως: Πράσινες πόλεις του μέλλοντος και ευεξία, Ο τουρισμός σαν μέσον για την αναγέννηση της ζωής σε τόπους, βουνά και θάλασσα, Νέες αναπτύξεις και νέα κύτταρα ζωής στην πόλη, Εκπαίδευση για βιωσιμότητα, Νέα ζωή σε παλαιά κτιριακά κελύφη, Νέα αντικείμενα, design, προϊόντα, τεχνολογίες και υλικά.

Στις 9 και 10 Ιουνίου αλλά και στις 11 και 12 Ιουνίου, θα λειτουργούν εκθεσιακά περίπτερα στο χώρο ενώ παράλληλα θα υπάρχουν δρώμενα με μουσική και προβολές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για πρώτη φορά θα παρουσιασθεί ο θόλος του CELL OF LIFE. Ένα καινοτόμο συμμετοχικό, τεχνολογικό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο και κέντρο περιβαλλοντικής αναγέννησης ανοιχτό σε παιδιά, νέους και οικογένειες.

Όλα τα παραπάνω θα λάβουν χώρα στις ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εγκαταστάσεις του πολυχώρου Cell of Life (Ανοιχτό θέατρο, Κύβος, Θόλος Cell of Life) που θα δημιουργηθούν στο The Ellinikon Experience Park.

Το Website του Φεστιβάλ είναι https://convergences.gr/nebfestivalgreece/

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν εγγραφή: https://www.eventora.com/en/Events/bauhaus