Αγωνία για την εστίαση: Με λουκέτο απειλείται το 50% των επιχειρήσεων, λέει η ΓΣΕΒΕΕ

Τη στιγμή που αναμένεται η ανακοίνωση των αποφάσεων την Παρασκευή για το μέλλον του λιανεμπορίου, ο κλάδος της εστίασης παραμένει κλειστός με τους φόβους για το μέλλον πολλών επιχειρήσεων και των εργαζόμενων σε αυτές να εντείνονται.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ωρα Ελλάδος» ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στο λιανεμπόριο τονίζοντας ότι όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς άνοιγμα. «Φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή ένα μέρος των μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε click away και μόνο τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και τα κοσμήματα σε click in shop. Ο ίδιος ωστόσο τόνισε ότι αίτημα των επαγγελματιών είναι το μέτρο του click in shop να ισχύσει για όλες τις επιχειρήσεις κι όχι μόνο για ένδυση, υπόδηση, κοσμηματοπωλεία. Αναφερόμενος στις εκπτώσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει τόνισε ότι πέρυσι ο τζίρος ήτα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. «Αν χαθεί και αυτός ο τζίρος τότε τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι τραγικά στο μέλλον», σημείωσε και τόνισε ότι έχει κατατεθεί αίτημα για παράταση της περιόδου των εκπτώσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εστίαση μίλησε στο ΟPEN TV από το Γκάζι όπου σε ένα μόνο τετράγωνο έκλεισαν δέκα καταστήματα εστίασης, είπε: «Έχουμε 80.000 επιχειρήσεις εστίασης και το 50% βρίσκεται μπροστά στο φάσμα του λουκέτου».

Συνεχίζοντας ο κ. Καββαθάς επεσήμανε ότι το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά και στα προάστια και στην περιφέρεια. «Στη Θεσσαλονίκη μόνο στο κέντρο της πόλης έχουν κλείσει 40 καταστήματα εστίασης τον τελευταίο ενάμιση μήνα. Έχουμε κλειστές επιχειρήσεις και σε Ρόδο, Χανιά, στα προάστια της Αθήνας, Κηφισιά, Ερυθραία. Την εικόνα θα τη δούμε καθαρή όταν ξανά ανοίξει η εστίαση. Τόσα θα δούμε πόσα λουκέτα θα έχουμε».

Συνεχίζοντας στον ίδιο δραματικό τόνο, ο κ. Καββαθάς είπε ότι οι εργαζόμενοι στην εστίαση είναι 330.000, με τον κλάδο να είναι «ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το Δημόσιο». «Είναι μία σειρά κλάδων που είναι συνεργάτες της εστίασης από τον πρωτογενή μέχρι τριτογενή τομέα, που επηρεάζει τουλάχιστον 1.000.000 εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μία καταστροφή. Ο κλάδος ζητεί την στήριξη από την πλευρά της πολιτείας μέχρι να ανοίξουν οι επιχειρήσεις γιατί δεν έχουμε πάρει καμία ουσιαστική βοήθεια. Ο κλάδος της εστίασης έχει συμβολή στο ΑΕΠ, έχει συμβολή στον τουρισμό, κι έχει πληγεί ιδιαίτερα», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου είπε ότι «ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα για την εστίαση μέχρι το τέλος του μήνα», ενώ ο κ. Καββαθάς ανέφερε ότι υπάρχει την ερχόμενη εβδομάδα συνάντηση με το υπουργείο Οικονομικών, αλλά και τον υπουργό Ανάπτυξης για το θέμα της εστίασης, και αναμένεται συνάντηση με τον νέο υπουργό Εργασίας.