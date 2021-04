Επεκτείνεται το μέτρο των self test -Σε εργαζομένους σε σούπερ μάρκετ, ντελίβερι, μεταφορές, από Δευτέρα | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Το πρώτο κρας τεστ για τα self test έγινε με το άνοιγμα των Λυκείων, και από την επόμενη Δευτέρα το μέτρο αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες δραστηριότητες.

Τα πρώτα self test διανεμήθηκαν σε μαθητές Λυκείων και καθηγητές, λόγω του σημερινού ανοίγματος, και όπως έχει ανακοινωθεί, καθηγητές και μαθητές θα υποβάλλονται σε δύο self test την εβδομάδα. Ενόψει του σημερινού ανοίγματος διενεργήθηκαν 245.093 self test, στα οποία εντοπίστηκαν 614 θετικά κρούσματα. Όσοι καθηγητές και μαθητές βρέθηκαν θετικοί έμειναν σήμερα σπίτι τους, με το μέτρο να αποτιμάται θετικά από την αρχή του αν σκεφθεί κανείς ότι οι περισσότεροι εκ των θετικών θα μπορούσαν να βρίσκονταν σήμερα στα σχολεία διασπείροντας -άθελά τους- τον κορωνοϊό.

Ετσι το μέτρο αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες από την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος σήμερα στην πρωινή σύσκεψη του Μαξίμου για την πανδημία στα self test, προανήγγειλε την επέκταση του μέτρου. «Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί πολύ σύντομα, στο τέλος αυτής της εβδομάδος, στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές, σε εργαζόμενους οι οποίοι μεταφέρουν φαγητό», είπε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση αναμένεται να επεκτείνει το self test, από την ερχόμενη Δευτέρα, σε σούπερ μάρκετ, ντελίβερι και μεταφορές.

Πελώνη: Self test σε 900 χιλιάδες εργαζόμενους

Στο ζήτημα της αύξηση της διάθεσης των self tests αναφέρθηκε και η Αριστοτελία Πελώνη λέγοντας ότι «αυτή την εβδομάδα θα διαθέσουμε μέσω των φαρμακείων δωρεάν τεστ σε περίπου 900.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως, για παράδειγμα στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τις μεταφορές, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη Δικαιοσύνη».

Η κ. Πελώνη τόνισε ότι η Ελλάδα «πρωτοπορεί, καθιερώνοντας δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όλο τον πληθυσμό» και πρόσθεσε ότι «για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη επάρκεια, έχει ήδη προχωρήσει νέος διαγωνισμός για την προμήθεια επιπλέον 10 εκατομμυρίων self test».



Παράλληλα, εξήγησε ότι καθώς θα υπάρχει ιλιγγιώδης αύξηση των καθημερινών τεστ, είναι αυτονόητο πως θα υπάρξει αντίστοιχη αύξηση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. «Αυτό βέβαια δεν θα σημαίνει επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης, αλλά έγκαιρο εντοπισμό ασυμπτωματικών φορέων του ιού, γεγονός που θα συμβάλει στην αυξημένη αυτοπροστασία, τον αυτοπεριορισμό, την έγκαιρη ιχνηλάτηση και -κατ’ επέκταση- στην ανάσχεση της διασποράς. Πρόσφατα στοιχεία από την χρήση του self test σε σχολεία, δύο φορές την εβδομάδα, στην Αυστρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξαν ότι η έγκαιρη διάγνωση ασυμπτωματικών φορέων είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της διασποράς, ακόμα και σε περιβάλλον κυκλοφορίας των μεταλλαγμένων στελεχών», κατέληξε.



Παυλάκης: Υπερόπλο τα self test

Εντωμεταξύ, υπερόπλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας χαρακτήρισε τα self-test o καθηγητής Γιώργος Παυλάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επεκταθεί η χρήση τους.

«Γυρνάμε σελίδα. Η γνώση είμαι δύναμη. Με τον αριθμό θετικών μαθητών και καθηγητών στην covid, έχουμε ανιχνευτές που μας λένε που είναι ο ιός. Έλεγα ότι αν θέλουμε να ανοίξουμε χρειαζόμαστε τεστ, τεστ που γίνονται και να υπάρχει η πλατφόρμα που θα λέει ακριβώς τι υπάρχει επί του εδάφους. Είναι η γνώση που θα φέρει δύναμη. Περίπου 3 στους 1000 που πηγαίνουν στα σχολεία είναι θετικοί. Δεν είναι μόνο ότι το ξέρετε ως αριθμό, μπορείτε να τους απομονώσετε να κάτσουν καραντίνα και μπορούμε να χτυπήσουμε τον ιό εκεί που τον πονάει.

Στους ανθρώπους που μολύνθηκαν πρόσφατα και μεταδίδουν τον ιό. Ο ιός πηγαίνει και στα σχολεία και από εκεί πηγαίνει σε άλλα σπίτια. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν ανοίγουν τα σχολεία σε εποχή που η επιδημία βράζει. Τώρα ξέρουμε τα νούμερα» σχολίασε μιλώντας στην τηλεόραση του Mega για την επαναλειτουργία των Λυκείων από σήμερα.

Σύμφωνα με τον γιατρό τα self-test είναι υπερόπλο. «Έχουμε υπέροχους ανιχνευτές που μας λένε τι γίνεται στα σχολεία. Αυτό καταρχάς μπορούμε να το επεκτείνουμε και στα ανοιχτά καταστήματα. Έτσι θα ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς». Εντούτοις, τόνισε, ότι τα self-test από μόνα τους δεν αρκούν και ότι πρέπει να συνοδεύονται από ιχνηλάτηση και καραντίνα.

H καθηγήτρια Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού μίλησε επίσης σήμερα γι ατο πώς τα self test θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για το περαιτέρω άνοιγμα οικονομικών δραστηριοτήτων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Δευτέρας, σε ερώτηση αν θα μπορούσαν τα self test να αποτελέσουν έναν οδηγό για τo σταδιακό άνοιγμα της εστίασης, αλλά και των μετατακινήσεων από νομό σε νομό, η κυρία Λινού πρότεινε στο υπουργείο Παιδείας να πάρει ένα τυχαίο δείγμα από τα παιδιά Λυκείου που δήλωσαν αρνητικά και να επαναλάβει με μοριακό τεστ για να επιβεβαιωθεί ότι τα self test είναι αξιόπιστα.



