Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 26 Ιανουαρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι του Οσίου Ξενοφώντος.

Γιορτάζουν τα ονόματα: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια

Σαν σήμερα, στις 26 Ιανουαρίου

1500 O Βισέντε Γιάνιες Πινσόν γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που πατά το πόδι του στη Βραζιλία.

1531 Ισχυρός σεισμός συγκλονίζει τη Λισαβόνα στην Πορτογαλία, με απολογισμό 30.000 νεκρούς.

1564 Η Σύνοδος του Τρέντο εκδίδει τα συμπεράσματά της θεσπίζοντας τη διάκριση μεταξύ του Ρωμαιοκαθολικισμού και του Προτεσταντισμού.

1699 Υπογράφεται η Συνθήκη του Κάρλοβιτς, με την οποία τερματίζεται ο Αυστρο

1736 Ο βασιλιάς Στανισλάβ Α' της Πολωνίας παραιτείται από το θρόνο του.

1788 Ο βρετανικός Πρώτος στόλος, υπό τον Άρθουρ Φίλιπ, μπαίνει στο Πορτ Τζάκσον για να ιδρύσει το Σίδνεϊ, την πρώτη μόνιμη ευρωπαϊκή αποικία στην ήπειρο. Η ημέρα αυτή εορτάζεται ως "Η Ημέρα της Αυστραλίας".

1821 Αρχίζει η διάσκεψη της Βοστίτσας (σημερινό Αίγιο). Ο Παπαφλέσσας ανακοινώνει στους προκρίτους ότι η Ελληνική Επανάσταση θα αρχίσει στις 25 Μαρτίου.

1838 Το Τενεσί θεσπίζει τον πρώτο νόμο για την ποτοαπαγόρευση στις Η.Π.Α.

1841 Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ.

1861 Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Η Λουιζιάνα αποχωρεί από τις Η.Π.Α.

1870 Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Η Βιρτζίνια γίνεται και πάλι πολιτεία των Η.Π.Α.

1885 Ομάδες πιστών του Μαχντί καταλαμβάνουν το Χαρτούμ.

1905 Ανακαλύπτεται το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, γνωστό ως Κούλιναν, στο ορυχείο Πρεμιέρ, στην Πραιτόρια της Δυτικής Αφρικής.

1905 Γεννιέται η Αυστριακή τραγουδίστρια Μαρία φον Τραπ, που έμεινε γνωστή για το βιβλίο που συνέγραψε με τίτλο "The Story of the Trapp Family Singers". Το βιβλίο διασκευάστηκε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ και επακόλουθη κινηματογραφική ταινία, η "Μελωδία της Ευτυχίας".

1908 Γεννιέται ο γάλλος μουσικόσυνθέτης βιολιστής Στεφάν Γκραπέλι, που μαζί με τον κιθαρίστα Ντιάνγκο Ρέινχαρντ ίδρυσε το κουιντέτο "Hot Club of France".

1910 Οι καταρρακτώδεις βροχές στο Παρίσι, που πέφτουν επί μια βδομάδα, προκαλούν τεράστιες καταστροφές σε σπίτια, μαγαζιά και μουσεία.

1911 Ο Γκλεν Χάμοντ Κέρτις πραγματοποιεί την πρώτη επιτυχή πτήση με υδροπλάνο.

1913 Τούρκοι τσέτες πυρπολούν και σκοτώνουν τους κατοίκους του χωριού Οικονομειό

1920 Ο Μουσταφά Κεμάλ καλεί τους τούρκους στα όπλα.

1924 Ο Charles Jewtro είναι ο πρώτος ολυμπιονίκης στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

1924 Συμφωνείται στο δεύτερο συνέδριο της ΕΣΣΔ να διατηρηθεί το σώμα του Λένιν, που είχε πεθάνει στις 21 Ιανουαρίου και να μετονομαστεί η Αγία Πετρούπολη σε Λένινγκραντ.

1931 Mείζον θέμα δημιουργείται στην ελληνική βουλή, λόγω του διορισμού στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του αντιπροέδρου του εν λόγω δικαστηρίου, Κ. Γεωργιάδη, που είχε επιλεγεί ως εισαγγελέας στη δίκη των Εξ, το 1922.

1932 Η αγροτική εξέγερση, λόγω της φτώχειας που μαστίζει τον αγροτικό πληθυσμό, παίρνει πανελλήνιες διαστάσεις.

1934 Το Apollo Theatre στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό.

1936 Οι δυνάμεις του Φράνκο κυριεύουν τη Βαρκελώνη κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου.

1936 Το ΚΚΕ μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή με το σχήμα του "Παλλαϊκού Μετώπου" λαμβάνοντας 73.411 ψήφους και καταλαμβάνει 15 έδρες. Οι Φιλελεύθεροι καταλαμβάνουν 126 έδρες και το Λαϊκό Κόμμα 72.

1939 Ξεκινούν τα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας "Όσα Παίρνει ο Άνεμος".

1939 Στην Ισπανία, έξαλλα πλήθη καλωσορίζουν τα νικηφόρα στρατεύματα του στρατηγού Φράνκο στη Βαρκελώνη.

1942 Αποβιβάζονται στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιρλανδία, οι πρώτες αμερικανικές δυνάμεις για πρώτη φορά μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

1943 Το Αντιτορπιλλικό "ΑΔΡΙΑΣ" βυθίζει το Γερμανικό Υποβρύχιο "U553".

1948 Με την υπογραφή του υπ' αριθμόν 9981 προεδρικού διατάγματος από τον αμερικανό πρόεδρο Χάρι Τρούμαν, υιοθετείται στις τάξεις του η αρχή της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών για όλους, ανεξαρτήτως φυλής.

1950 Ιδρύεται η δημοκρατία της Ινδίας, η πολυπληθέστερη του κόσμου, και ορκίζεται ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας, ο Ραγιέντρα Πασάντ.

1951 Το Ελληνικό Τάγμα Κορέας έχει τις πρώτες του απώλειες, βόρεια της πόλης Ικτσόν της Κορέας. 3 νεκροί οπλίτες,2 τραυματίες και 1 αγνοούμενος.

1951 Ο Νίκος Φώσκολος κάνει την πρώτη του ραδιοφωνική μετάδοση αγώνα ποδοσφαίρου. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄50 θα γράψει το πρώτο του σενάριο για τον κινηματογράφο ("Η Κρυστάλλω") και έπειτα την τηλεοπτική σειρά "Άγνωστος Πόλεμος" και αργότερα την τηλεοπτική σειρά "Η Λάμψη".

1951 Στο Μαρόκο, κρίση μεταξύ Σουλτάνου και στρατηγού Ζουέν, καθώς ο τελευταίος προσπαθεί να επωφεληθεί από τις εσωτερικές διαφωνίες και να δώσει στη Γαλλία το ρόλο του διαιτητή.

1956 Ξεκινούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Κορτίνα ντ' Αμπέτσο της Ιταλίας.

1957 Η Ινδία προσαρτά το Κασμίρ.

1959 Αρχίζουν οι εκδηλώσεις του "Έτους Παλαμά" για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.

1959 Με την υπερψήφιση του νέου συντάγματός της, η Ινδία αποδεσμεύεται οριστικά από το αποικιακό καθεστώς της Βρετανίας.

1961 Ο αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι προσλαμβάνει την Τζάνετ Τράβελ για προσωπική του γιατρό. Είναι η πρώτη φορά που μια γυναίκα διορίζεται σ' αυτή τη θέση.

1962 Αποκαλύπτεται η παράνομη εγγραφή 582 ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους του Χαϊδαρίου, 54 από τους οποίους αποδεικνύεται ότι ψήφισαν και σε άλλες περιφέρειες.

1962 Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Ρέιντζερ 3 για να εξερευνήσει τη Σελήνη.

1965 Η διάλεκτος Χίντι γίνεται επίσημη γλώσσα της Ινδίας.

1965 Στο Νότιο Βιετνάμ ο στρατός καταλαμβάνει την εξουσία, ανατρέποντας τη δημοκρατική κυβέρνηση του Τραν Βαν Ντονγκ.

1972 Αρχίζουν συνομιλίες για την εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα.

1977 Οι σοβιετικοί αθλητές Sergei Shakrai και Marine Tcherkasova είναι οι πρώτοι που εκτελούν "τετραπλό twist" στο καλλιτεχνικό πατινάζ στο Ελσίνκι.

1978 Ο σοσιαλιστής Μάριο Σοάρες σχηματίζει κυβέρνηση στην Πορτογαλία.

1979 Στην Ιταλία το Κομμουνιστικό Κόμμα αποσύρει την κοινοβουλευτική του υποστήριξη από την κυβέρνηση Τζούλιο Αντρεότι.

1980 Η αθλήτρια Mary Decker γίνεται η πρώτη γυναίκα που τρέχει ένα μίλι σε χρόνο μικρότερο από 4,5 λεπτά.

1980 Το Ισραήλ και η Αίγυπτος αρχίζουν διπλωματικές επαφές.

1983 Βγαίνει στην αγορά το λογισμικό πρόγραμμα για υπολογιστές Lotus 1

1991 Στη Βόννη της Γερμανίας, πραγματοποιείται η μεγαλύτερη εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στον Κόλπο, με τη συμμετοχή 100.000 ατόμων.

1992 Η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού, παίρνει το πρώτο Κρατικό Βραβείο Κινηματογράφου.

1992 Ο Μπόρις Γέλτσιν ανακοινώνει ότι, η Ρωσία θα πάψει να θεωρεί πιθανούς στόχους επίθεσης τις αμερικανικές πόλεις, που έχουν στην κατοχή τους πυρηνικά.

1993 Εκλέγεται πρόεδρος της Τσεχίας ο Βάτσλαβ Χάβελ.

1994 Η Ρουμανία είναι η πρώτη χώρα του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, που προσχωρεί στον "Συνεταιρισμό για την Ειρήνη" του ΝΑΤΟ.

1994 O πρίγκιπας Κάρολος της Αγγλίας πέφτει θύμα αποτυχημένης δολοφονικής επίθεσης κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

1994 Στις ΗΠΑ ο τραγουδιστής Μάικλ Τζάκσον επιτυγχάνει συμβιβασμό με την καταβολή υπέρογκης αποζημίωσης στην οικογένεια ενός 13χρονου, που τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση.

1995 Επτά άτομα χάνουν τη ζωή τους από εκρήξεις βομβών κατά τη διάρκεια εορτασμών στο Κασμίρ της Ινδίας.



1996 Κρίση των Ιμίων: Ο δήμαρχος της Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης υψώνει την Ελληνική σημαία στις βραχονησίδες Ίμια, συνοδευόμενος από τον αστυνομικό διευθυντή Καλύμνου, τον ιερέα και δύο κατοίκους του νησιού.

1997 Στο Περού, οι Τουπάκ Αμάρου αφήνουν ελεύθερο τον στρατηγό Χοσέ Ρίβας Ροντρίγκες και συνέχιζουν να κρατούν 72 ομήρους στην ιαπωνική πρεσβεία.

1998 Εμφανιζόμενος σε τηλεοπτική εκπομπή ο αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον αρνείται τις εικαζόμενες σεξουαλικές σχέσεις με την πρώην υπάλληλο του Λευκού Οίκου, Μόνικα Λεβίνσκι.

2001 Aεροσκάφος Douglas DC

2001 Σεισμός συγκλονίζει το Γκουγιαράτ της Ινδίας προκαλώντας πάνω από 20.0000 ανθρώπινες απώλειες.

