Δένδιας: Ενημέρωσε τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ για την κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι, στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Δένδια και τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο.

Ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον Ισραηλινό ομόλογό του για την υποδοχή και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συχνές επαφές που έχουν, σημειώνοντας πως είναι σημαντικό για τις διμερείς σχέσεις.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση με τον Γκάμπι Ασκενάζι, ο κ. Δένδιας είπε πως ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να ενημερώσει, πρώτα απ' όλα, για τη συνολική κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, καθώς επίσης και για τα διμερή ζητήματα, αλλά και πώς μπορούν οι δύο χώρες να προχωρήσουν στο κοινό τους μέλλον. Σημείωσε, τέλος, πως είναι πάντοτε μεγάλη του χαρά να βρίσκεται στο Ισραήλ και χαίρεται ιδιαίτερα κάθε φορά που τον συναντά.

«Χαίρομαι που φιλοξενώ εδώ, στην Ιερουσαλήμ, τον καλό μου φίλο, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια, και τους υπουργούς Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και Ορίτ Φαρκάς-Χακόχεν. Μαζί συμφωνήσαμε στις αρχές για την αμοιβαία αναγνώριση του πιστοποιητικού εμβολιασμού για τον κορωνοϊό. Παρόλο που βρισκόμαστε ακόμα στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία και επίτευγμα και για τις δύο χώρες, η οποία θα αναπτυχθεί καθώς εξελίσσεται η πανδημία και θα λειτουργεί παράλληλα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιστροφή του τουρισμού και στις δύο χώρες» έγραψε στο Twitter ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

