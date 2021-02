Cosmote: Πέτυχε τον φιλόδοξο στόχο των 300.000 γραμμών «Fiber to the Home» σε όλη την Ελλάδα

Ξεπέρασαν τις 300.000 τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που έχουν πρόσβαση σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) μέσω του COSMOTE Fiber1, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στη χώρα, με την COSMOTE να επιτυγχάνει τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το τέλος του 2020.

«Η δυναμική του δικτύου Fiber to the Home επιβεβαιώνεται συνεχώς, καθώς η ανάγκη αλλά και η ζήτηση για εγγυημένες υπερ-υψηλές ταχύτητες διαρκώς αυξάνεται. Σε κάθε περιοχή όπου φθάνει η υποδομή Fiber to the Home εγκαινιάζεται μία νέα ψηφιακή πύλη για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της με απεριόριστες δυνατότητες συνδεσιμότητας και αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Ομίλου ΟΤΕ που, σε μια δύσκολη χρονιά με πολλές προκλήσεις, συνέβαλαν στην υπερεπίτευξη του στόχου που είχαμε θέσει για την ανάπτυξη του δικτύου μας. Είμαι σίγουρος ότι, με την πολύτιμη συνδρομή των ανθρώπων μας στις τεχνολογικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, θα κατακτήσουμε νέες κορυφές», δήλωσε σχετικά ο Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ, κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος.

Ακόμα περισσότερες περιοχές -500.000 γραμμές FTTH έως το τέλος της χρονιάς

Συνεχίζοντας δυναμικά τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη κι επέκταση του δικτύου οπτικών ινών, η COSMOTE «ενεργοποίησε» 14 επιπλέον νέες περιοχές στην ελληνική επικράτεια, με πρόσβαση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες και τις απεριόριστες δυνατότητες της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι. Επιπλέον, η υποδομή Fiber to the Home επεκτείνεται σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά κι επιχειρήσεις περιοχών που η οπτική ίνα έχει ήδη ενεργοποιηθεί και ξεκινήσει τη διάθεσή της.

Ξεκινώντας από τον Βορρά, δυνατότητα σύνδεσης σε 100% οπτική ίνα μέχρι την πρίζα έχουν πλέον η Ορεστιάδα, η Φλώρινα και τα Γρεβενά, ενώ το FTTH επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά κι επιχειρήσεις της Δράμας και της Καστοριάς. Η Λάρισα κι η Λέσβος απέκτησαν πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες 100 & 200Mbps, ενώ στην Πελοπόννησο προστέθηκε το Αίγιο και το Ναύπλιο. Στην Αττική, πρόσβαση σε υποδομή FTTH μέσω COSMOTE Fiber, απέκτησαν οι περιοχές των Αμπελοκήπων, του Ζωγράφου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου και των Σπάτων. Τέλος Ιανουαρίου προστέθηκε η Ηγουμενίτσα και η Λιβαδειά, ανεβάζοντας τις διαθέσιμες γραμμές FTTH στις 325.000, ενώ ο στόχος-πρόκληση της χρονιάς είναι οι 500.000 γραμμές σε όλη τη χώρα. Χάρη στη συνεχή επέκταση του δικτύου, o Όμιλος ΟΤΕ παραμένει πρώτος σε πληθυσμιακή κάλυψη, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 77% των συνολικών γραμμών FTTH της χώρας.

Εγγυημένες ταχύτητες 100 και 200Mbps, από €28,90

Η COSMOTE διαθέτει τα προγράμματα COSMOTE Double Play Fiberspeed 100 & 200Mbps από €28,902 το μήνα, παρέχοντας εγγυημένες υπερ-υψηλές ταχύτητες 100 & 200Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης στο μέλλον σε 1Gbps.

Η τιμή διαμορφώνεται συνδυαστικά με την ειδική επιδότηση συνολικού ύψους €360 της δράσης Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δράση υλοποιείται με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), που επιδοτεί το πάγιο των προγραμμάτων COSMOTE Double Play Fiberspeed με €13/μήνα, για διάστημα 24 μηνών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης με €482. Για τη διαθεσιμότητα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη δράση Superfast Broadband, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το ειδικό site: www.sfbb.gr.

Για τις επιχειρήσεις, η COSMOTE διαθέτει τα προγράμματα COSMOTE Business Double Play Fiberspeed Basic & Full Pack από €39,902 το μήνα, συνδυαστικά με την ειδική επιδότηση για σύνδεση FTTH, μέσα από τη δράση Superfast Broadband.

COSMOTE GIGASPEED NETWORK

Το COSMOTE GIGASPEED NETWORK διαμορφώνει τις υποδομές που οδηγούν την Ελλάδα στο μέλλον. Με τεχνολογίες αιχμής, όπως το 5G και το Fiber to the Home, το COSMOTE GIGASPEED NETWORK ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής, ανοίγοντας απεριόριστες δυνατότητες και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους. Έχοντας δεσμευτεί να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα. Με περίπου €5 δισ. επενδύσεις την περασμένη δεκαετία και με επενδυτικό πλάνο ύψους €2 δισ. για την τρέχουσα τετραετία, δημιουργεί τις υποδομές για την Κοινωνία των Gigabit.