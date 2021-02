Cosmote TV: Στο ρυθμό του ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι

Με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στο ντέρμπι της Premier League, μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE SPORT, τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.

Ειδικότερα, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτισυγκρούονται την Κυριακή 7/2 στο Άνφιλντ σε μία «μάχη», που θα μεταδοθεί στις 18.30, ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTETV (COSMOTE SPORT 1HD & COSMOTE SPORT 4K). Πριν από την έναρξη του αγγλικού ντέρμπι, οι συνδρομητές θα συντονιστούν με την εκπομπή «Ρυθμός των Ντέρμπι» (17.30,COSMOTE SPORT 1HD), για να μάθουν τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις λεπτομέρειες για τους δύο αντιπάλους. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η εκπομπή θα επιστρέψει με πλούσιο ρεπορτάζ και ανάλυση των καλύτερων φάσεων (20.30, COSMOTE SPORT 1HD).

Από το πρωί της Κυριακής 7/2 (09.30) οι φαν των δύο συλλόγων θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν όλες τις αναμετρήσεις των δύο αντιπάλων από το 2018 έως σήμερα, μέσα από το COSMOTE SPORT 1HD.

Οι υπόλοιπες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της εβδομάδας

Από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του αγγλικού πρωταθλήματος ξεχωρίζουν, επίσης, οι αναμετρήσεις Μάντσεστερ Γιουνάιτνετ-Έβερτον (Σάββατο 6/2, 22.00, COSMOTE SPORT 1HD), Γουλβς-Λέστερ (Κυριακή 7/2, 16.00, COSMOTE SPORT 6HD) και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (Κυριακή 7/2, 21.15, COSMOTE SPORT 1HD). Η 23η αγωνιστική της Premier League ολοκληρώνεται την Δευτέρα 8/2 με τον αγώνα Λιντς-Κρίσταλ Πάλας (22.00, COSMOTE SPORT 3HD).

Στην LaLiga Santander, το Σάββατο 6/2, οι «Blancos» θα παίξουν εκτός έδρας με την Ουέσκα (17.15, COSMOTE SPORT 2HD) και την ίδια μέρα η Σεβίλλη, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις πρωτοπόρες Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, θα αντιμετωπίσει τη Χετάφε (22.00, COSMOTE SPORT 2HD). Την Κυριακή 7/2, η Μπάρτσα θα παίξει εκτός έδρας, με την Μπέτις (22.00, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ με το ματς Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα (Δευτέρα 8/2, 22.00, COSMOTE SPORT 2HD) θα κλείσει το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής.

Για την 20η μέρα της Bundesliga η πρωτοπόρος Μπάγερν Μονάχου θα επισκεφθεί το Βερολίνο για να παίξει με τη Χέρτα (Παρασκευή 5/2, 21.00, COSMOTE SPORT 3HD). Μία μέρα μετά, η δεύτερη στην κατάταξη Λειψία θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σάλκε (Σάββατο 6/2, 16.30, COSMOTE SPORT 6HD), η Βόλφσμπουργκ με την Άουγκσμπουργκ (Σάββατο 6/2, 16.30, COSMOTE SPORT 9HD), ενώ η Λεβερκούζεν, που κινδυνεύει να μείνει εκτός των θέσεων που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν 2021-22 θα φιλοξενήσει τη Στουτγκάρδη (Σάββατο 6/2, 16.30, COSMOTE SPORT 7HD). Από το πρόγραμμα της Κυριακής 7/2 ξεχωρίζει το ματς Χόφενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16.30, COSMOTE SPORT 3HD).

Στη Liga NOS, την Παρασκευή 5/2, η Μπενφίκα θα περιμένει στο Estadio Sport Lisboa e Benfica τη Βιτόρια Γκιμαράες (21.00, COSMOTE SPORT 7HD) και η Πάσος Φερέιρα των επτά διαδοχικών αγώνων χωρίς ήττα θα αναμετρηθεί με την Τοντέλα (23.00, COSMOTE SPORT 8HD). Την Κυριακή 7/2 ξεκινάει η 18η αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος με το ματς Μπράγκα-Πόρτο (22.45, COSMOTE SPORT 7HD), ενώ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει και τις αναμετρήσεις Μπελενένσες-Βιτόρια Γκιμαράες (Δευτέρα 8/2, 23.00, COSMOTE SPORT 7HD) και Ζιλ Βισέντε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Τρίτη 9/2, 23.00, COSMOTE SPORT 8HD).

Τα εβδομαδιαία highlights του ΝΒΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Regular Season του ΝΒΑ με τα κανάλια COSMOTE SPORT να αποτελούν τον αποκλειστικό προορισμό για τους φαν του καλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη. Αναλυτικότερα, το Σάββατο 6/2 οι Λος Άντζελες Κλίπερς έχουν ραντεβού στα παρκέ με τους Μπόστον Σέλτικς (05.00, COSMOTE SPORT 4HD), ενώ στην prime time οι Νιου Γιορκ Νικς παίζουν με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (20.00, COSMOTE SPORT 4HD). Η prime time της Κυριακής 7/2 θα έχει πρωταγωνιστές τους Φοίνιξ Σανς και τους Μπόστον Σέλτικς (21.00, COSMOTE SPORT 4HD). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του θα επιστρέψουν στις οθόνες μας την Τρίτη 9/2 (04.30, COSMOTE SPORT 4HD) για τον αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς, ενώ την Πέμπτη 11/2 τα «Ελάφια» θα επισκεφθούν το Φοίνιξ (05.00, COSMOTE SPORT 4HD). Την Τετάρτη 10/2 θα μεταδοθεί και το παιχνίδι των Γιούτα Τζαζ με τους Μπόστον Σέλτικς (05.00, COSMOTE SPORT 4HD).

Μπασκετικές αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά παρκέ

Πλούσια δράση υπάρχει την εβδομάδα 5-11/2 και στα ευρωπαϊκά παρκέ. Στην ACB Liga Endesa, οι εκπρόσωποι της Μαδρίτης, Εστουντιάντες και Ρεάλ, θα αναμετρηθούν στο ίδιο παρκέ, την Κυριακή 7/2 (19.30, COSMOTE SPORT 6HD). Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο βρίσκεται δυο νίκες μακριά από την Μπαρτσελόνα, που θα ταξιδέψει στη χώρα των Βάσκων, το Σάββατο 6/2, για να συναντήσει την Μπιλμπάο (21.45, COSMOTE SPORT 6HD). Στην ING Basketball Super League, η Αναντολού Εφές θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 7/2 τη Μπεσίκτας (16.30, COSMOTE SPORT 7HD), ενώ την Τρίτη 9/2 θα παίξει εκτός με τη Μπουγιούκτσεκμετσε (16.00, COSMOTE SPORT 7HD). Aπό τη VTB United League, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, τα παιχνίδια ΤΣΣΚΑ-Κάλεβ (Κυριακή 7/2, 13.00, COSMOTE SPORT 6HD), Χίμκι-Λοκομοτίβ Κουμπάν (Δευτέρα 8/2, 18.00, COSMOTE SPORT 7HD) και τον αγώνα της πρωτοπόρου Ζενίτ με την Ούνικς Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη (Τετάρτη 10/2, 17.45, COSMOTE SPORT 9HD).

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Race to Perfection» στακανάλια COSMOTE SPORT

Η Formula 1 γιόρτασε πρόσφατα την 70η επέτειό της. Με αφορμή την επέτειο αυτή τα κανάλια COSMOTE SPORT εξασφάλισαν για τους συνδρομητές τους τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Race to Perfection», που είναι αφιερωμένη στην ιστορία τηςκορυφαίας διοργάνωσης μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τα επτά επεισόδια του ντοκιμαντέρ περιλαμβάνουν ανέκδοτο υλικό και περισσότερες από 40 αποκλειστικές συνεντεύξεις των μεγαλύτερων ονομάτων του αθλήματος. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 5/2 στις 21.00 στο COSMOTE SPORT 5HD. Τα επεισόδια θα προβάλλονται σε επανάληψη κάθε Σάββατο στις15.00 και κάθε Κυριακή στις 18.00, ενώ μετά την προβολή τους στο κανάλι θα είναι διαθέσιμα και στον δωρεάν on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.