Πρεμιέρα σήμερα για το click away: Νέα δεδομένα στο λιανεμπόριο -Τι ισχύει πλέον, οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες

Πρεμιέρα για τη μέθοδο click away, για όσα καταστήματα θέλουν να λειτουργήσουν σήμερα, Κυριακή, ενώ προαιρετικά ανοικτά είναι και τα σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των υγειονομικών συνθηκών δεν επιτρέπεται η λειτουργία του λιανεμπορίου όμως κατ' εξαίρεση, από σήμερα Κυριακή 13 Δεκεμβρίου και έως τις 7 Ιανουαρίου, επιτρέπεται η μετάβαση του πελάτη στο κατάστημα για την παραλαβή της παραγγελίας του για να αποφορτιστεί όγκος παραδόσεων στις ταχυμεταφορές.

Η προαγορά του προϊόντος, δηλαδή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία είναι υποχρεωτική, ενώ η παραλαβή γίνεται από ένα και μόνο άτομο. Για την παραλαβή ο πελάτης πρέπει να έχει έγγραφο αποδεικτικό της αγοράς από την επιχείρηση μέσω e-mail και να αναφέρει την επωνυμία, τη διεύθυνση και το ΑΦΜ της επιχείρησης, καθώς και την ακριβή ώρα παραλαβής. Ταυτόχρονα απαιτείται και αποστολή sms με τον κωδικό 2.



Η παραλαβή γίνεται από την είσοδο του καταστήματος, δηλαδή ο πελάτης δεν εισέρχεται στο κατάστημα και η πληρωμή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και με POS. Μεταξύ των πελατών πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα, ενώ στην ουρά μπορούν να βρίσκονται μέχρι 9 άτομα.

Η παραλαβή από τα καταστήματα δεν επιτρέπεται στην περίπτωση καταστημάτων που βρίσκονται μέσα σε κλειστά εμπορικά κέντρα ή που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος».

Όσον αφορά τις μετακινήσεις, για παραλαβή παραγγελίας επιτρέπεται η μετακίνηση εντός της ίδιας περιφέρειας.



Επίσης, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου ανοίγουν τα κομμωτήρια και τα κουρεία σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Η λειτουργία τους θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για το προσωπικό και τους πελάτες, ενώ πρέπει να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.



Από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου ανοίγουν και τα βιβλιοπωλεία με ανώτατο όριο τους 3 πελάτες για καταστήματα μέχρι 100 τετραγωνικά και 1 άτομο για κάθε επιπλέον 15 τετραγωνικά και δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου.

Επιπρόσθετα, παρατείνονται μέχρι τις 7 Ιανουαρίου οι περιορισμοί κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021 απαγορεύονται οι μετακινήσεις από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ενώ διατηρείται και η αποστολή sms για τις αναγκαίες μετακινήσεις.

Σημειώνεται επίσης ότι η υποχρεωτική προληπτική καραντίνα για όσους ταξιδεύουν προς την Ελλάδα από το εξωτερικό, από τις 18 Δεκεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου θα έχει διάρκεια 3 ημέρες, μετά την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της αρχικής οδηγίας των 10 ημερών.

Δωρεάν τα μηνύματα για click away από καταστηματάρχες χωρίς e-shop

Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν e-shop θα μπορούν να χρησιμοποιούν την μετεξέλιξη της ειδικής πλατφόρμας e-katanalotis που θα είναι σε ισχύ από Δευτέρα.

Δωρεάν θα είναι τα μηνύματα για τους καταστηματάρχες που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης διευκρινίζοντας ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις παραγγελίες μέσω click away.

Η πλατφόρμα του υπουργείου θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος για την επικοινωνία μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου. Θα στέλνει ο καταναλωτής ένα μήνυμα με τον αριθμό παραγγελίας, θα στέλνει και ο έμπορος αντίστοιχα ένα μήνυμα με τον αριθμό παραγγελίας. Θα ταυτοποιείται ο αριθμός παραγγελίας και μέσω της πλατφόρμας θα πηγαίνει στον καταναλωτή το sms για να μετακινηθεί και να παραλάβει το εμπόρευμα που έχει παραγγείλει. Οπότε, το SMS που θα έπρεπε να στείλει η επιχείρηση στον πελάτη θα είναι δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis.

Αντιδράσεις για το click away

Πάντως το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΕΕ συνεδρίασε χθες εκτάκτως για να συζητηθούν οι εξελίξεις και σε ψήφισμα που εξέδωσε διαμαρτύρεται: «για την επινόηση και καθιέρωση αδοκίμαστων και αμφιλεγόμενων πρακτικών τύπου click away που πρακτικά ευνοούν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και για την μη εφαρμογή κανόνων ισοτιμίας, ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους κλάδους του λιανικού εμπορίου».

Όμως σε χθεσινές δηλώσεις του και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε: «Δεν υποκρίνομαι ότι η παράδοση εκτός θα αντικαταστήσει το τζίρο των εορτών».

Η ΕΣΕΕ υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει πλέον να αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά την διαγραφή χρεών και επιπλέον ζητάει:

Την άμεση θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός ειδικού «ακατάσχετου» επιχειρηματικού τροφοδότη λογαριασμού που θα συνδεθεί με τα POS και θα δώσει στις επιχειρήσεις την στοιχειώδη ρευστότητα που απαιτείται για να σωθούν από το λουκέτο.

Το πάγωμα όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέχρι την επαναφορά της ομαλότητας στην αγορά και την ένταξή τους σε μία γενναία ρύθμιση.

Την επαναφορά των 120 δόσεων για τις ήδη υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς περιορισμούς.

Την άμεση αναστολή όλων των δόσεων επιχειρηματικών δανείων και την ρύθμιση του μεγάλου όγκου επιταγών που έχουν εκδοθεί με την προσδοκία του εορταστικού τζίρου.

Την διατήρηση της μείωσης 40% των ενοικίων επαγγελματικής στέγης τουλάχιστον μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Τον σχεδιασμό ειδικής ενισχυμένης επιστρεπτέας προκαταβολής με στόχευση ειδικά το εμπόριο και με κριτήριο τη μείωση του τζίρου σε σχέση με πέρυσι.

Την άμεση απόδοση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους μικρομεσαίους εμπόρους, για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς και οι οικογένειές μας.

Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, καθότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για άσκηση επιτηδεύματος με τα καταστήματα κλειστά.

Σημειώνεται ότι η μέθοδος εφαρμόζεται ήδη σε πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα, πολύ πριν την πανδημία. Η μέθοδος αναπτύχθηκε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και για την ευκαιρία που έχει ο έμπορος να πουλήσει κάτι ακόμα όταν ο πελάτης έρθει να παραλάβει από το κατάστημά του.

Τα πλην του click away

Σήμερα πολύ λίγες επιχειρήσεις έχουν e-shop. Ο κ. Σταμπουλίδης παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι «εμάς μας ενδιαφέρει όλοι να έχουν τη δυνατότητα. Αν λειτουργήσει από τώρα, θα εξυπηρετηθούν μόνο οι μεγάλες αλυσίδες, με αποτέλεσμα οι μικροί που έχουν κλείσει να μην αντέξουν στον ανταγωνισμό».

Προϋπόθεση είναι να έχει κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) ο πελάτης ώστε να προπληρώσει, άρα όχι δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό ή να έχει εισόδημα κάτω του ακατάσχετου, ώστε να μπορεί να κάνει χρήση της κάρτας του.

Ο έμπορος πρέπει να δημιουργήσει υποδομή έξω από το κατάστημά του, για να παραδίδει τις παραγγελίες. Αυτό πρακτικά θα είναι αδύνατο για πολλούς εμπόρους και θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Εξαφανίζει κάθε πλεονέκτημα του μικρού εμπόρου, το οποίο αφορά την προσωπική επαφή με τον πελάτη. Οι μεγάλοι έμποροι κάνουν διαφημίσεις και οι μικροί έμποροι στηρίζονται στην προσωπική επαφή και εξυπηρέτηση.

Πώς θα χειριστούν ζητήματα αλλαγών και επιστροφών; Θα δημιουργείται συνωστισμός από τους πελάτες που θα πηγαίνουν, πχ στο εμπορικό κέντρο της πόλης, για να παραλάβουν τα δέματά τους

Η εμπειρία στο εξωτερικό δείχνει ότι θα προκύψουν απάτες, εις βάρος των εμπόρων, κυρίως σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Πχ πληρώνει με κάρτα άλλου, παραλαμβάνει, φεύγει και μετά αποκαλύπτεται η απατή από αυτόν που καταγγέλλει την παράνομη χρήση της κάρτας του και ακυρώνει την συναλλαγή

Αν ο έμπορος αργεί να βρει κάθε παραγγελία, θα δημιουργηθεί μεγάλη ουρά και θα προκύψουν προβλήματα, ειδικά όταν υπάρχει κακοκαιρία.

Τα συν του click away

Ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει άμεσα την παραγγελία του και να μην περιμένει την εταιρία ταχυμεταφορών να παραδώσει.

Ο καταναλωτής δεν πληρώνει έξοδα μεταφοράς.

Παρατηρήσεις ΕΕΑ

Αφού θα έχει ο έμπορος e-shop και ο πελάτης θα προπληρώσει, γιατί να μην βάλει παραγγελία στο e-shop και να έχει και το δικαίωμα υπαναχώρησης (14 ημέρες) που του δίνει ο νόμος;

Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο, με τους όρους CLICK AWAY, για να δούμε την εφαρμογή του σε άλλες χώρες, τα προβλήματα, τα πλεονεκτήματα. Στο εξωτερικό το ονομάζουν CLICK AND COLLECT (Κλικ εντ Κολέκτ, δηλαδή κάνε κλικ και συνέλεξε). Η μέθοδος είναι πολλών ετών και όχι καινούρια. Εκεί οι εταιρείες είναι εξοικειωμένες με την μέθοδο αυτή.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στις ΗΠΑ το 43% των λιανεμπόρων προσφέρει Click & Collect ενώ στην Ευρώπη το 78% των εμπόρων. Γενικά το 57% των εμπόρων παγκοσμίως προσφέρει αυτό το μοντέλο εδώ και πολλά χρόνια.

Σε πολλές χώρες οι έμποροι έχουν ειδικά κουτιά εκτός καταστήματος και ο πελάτης πάει στο κουτί, με τον κωδικό που έχει λάβει στο κινητό του, παίρνει το δέμα και φεύγει, ανέπαφα.

Προφανώς με πολύ λίγα e-shops στην αγορά η μέθοδος Click Away θα ευνοήσει τους μεγάλους.