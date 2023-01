Αυτό είναι το κορυφαίο ελληνικό ελαιόλαδο για το 2022 -Ξεχώρισε σε παγκόσμια τυφλή δοκιμασία - iefimerida.gr

Στην 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων του 2022, οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

Οι διακρίσεις του ελαιόλαδου Σακελλαροπούλου

• Ανακηρύσσονται ως η Νο. 1 στον κόσμο εταιρεία - παραγωγός gourmet ελαιολάδων

• Τιμώνται με την 1η,2η,3η και 4η θέση, στα TOP 5 Flavored Oils of the World

• Με 10 gourmet ελαιόλαδα στα TOP 20 Flavored Oils του 2022

• Με 5 εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα στα Evoo’s of the Year για το 2022

• Ανάμεσα σε 18.312 δείγματα ελαιολάδων, από 38 χώρες

• Δημιουργούν νέο παγκόσμιο ρεκόρ 617 διεθνών βραβεύσεων

Στο τέλος της κάθε ελαιοκομικής χρονιάς η Παγκόσμια Ένωση Συγγραφέων, Δημοσιογράφων Οίνων και Ποτών (WAWWJ - World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits), συγκεντρώνει και κατατάσσει όλα τα ελαιόλαδα που έχουν διακριθεί σε 32 αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς σε όλες τις ηπείρους, για την γεύση αλλά και την ποιότητα τους, με τη μέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας βάσει των κανόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

Νο 1 ελαιόλαδο σε τυφλή δοκιμασία

Αυτή η παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων έχει την ονομασία EVOO World Ranking (EVOOWR) και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κατάταξης του WAWWJ, που δημιουργήθηκε το έτος 1997.

Στις 28/12/2022, ανακοινώθηκαν για την φετινή χρονιά τα τελικά αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων, Evoo World Ranking 2022 (EVOOWR 2022).

Η EVOOWR εξέτασε 18,312 δείγματα ελαιολάδου, από 38 ελαιοπαραγωγικές χώρες και 1986 εταιρείες - παραγωγούς αντίστοιχα, τα οποία είχαν ήδη διακριθεί σε 32 διεθνείς διαγωνισμούς, υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας.

Γιατί ξεχωρίζει το συγκεκριμένο ελαιόλαδο

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου για την γεύση και την ποιότητα των ελαιολάδων τους, τιμήθηκαν με κορυφαίες διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα:

• Με την Νο. 1 θέση στον κόσμο ως εταιρεία - παραγωγός gourmet ελαιολάδων

• Με την 1η,2η,3η και 4η θέση, στα TOP 5 Flavored Oils of the World 2022

• Τα καλύτερα ελαιόλαδα παγκοσμίως στην κατηγορία τους, δημιουργώντας νέα παγκόσμια ρεκόρ πόντων, για το 2022 είναι :

Masterpiece Blend Evoo - 1η θέση 2022 (652.13 pts)

Syllektikon Gourmet Evoo - 2η θέση 2022 (612.63 pts)

Oleoastron Gourmet Evoo - 3η θέση 2022 (612.38 pts)

Flavored Gourmet Enigma - 4η θέση 2022 (606.13 pts)

Δέκα (10) γαστρονομικά ελαιόλαδα των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου κατατάσσονται στο TOP 20 του κόσμου και στα Best Flavored Oils of the Year 2022

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως το ελαιόλαδο Masterpiece Blend evoo συμπληρώνοντας 652,13 πόντους, τιμήθηκε με την 1η θέση παγκοσμίως για το 2022 μαζί με ένα νέο ρεκόρ πόντων στην κατηγορία του, όταν το 2021 (στην πρώτη χρονιά κυκλοφορίας του) είχε βραβευτεί με την 2η θέση του κόσμου.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου συγκεντρώνοντας 4945.78 πόντους, προσέφεραν το 35 % των συνολικών πόντων που έλαβε η χώρα μας (14264,91) στην κατηγορία Flavored Oils of the World της παγκόσμιας κατάταξης, κατακτώντας έτσι η Ελλάδα την 1η θέση ανάμεσα σε 38 χώρες του κόσμου.

Παράλληλα, στην παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων EVOOWR 2022, οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου τιμήθηκαν για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα τους στην κατηγορία τους, με πολύ υψηλές βαθμολογίες και διακρίσεις. Αναλυτικά :

• Πέντε (5) ελαιόλαδα διακρίνονται με τον τίτλο «Ελαιόλαδα της Χρονιάς 2022» (EVOO of THE YEAR 2022), ανάμεσα σε 18.312 ελαιόλαδα, από 38 χώρες, και πιο συγκεκριμένα τα ελαιόλαδα αυτά είναι:

Φυλλικόν - Βιολογικό Πρωτέλαιο Πρώτης Συγκομιδής

Αγουρέλαιο – Βιολογικό Άθερμο Πρώιμης Συγκομιδής

Αρμονία - Μονοποικιλιακό Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο

Plus Health Multivarietal Green – Εξαιρετικό Παρθένο

Plus Health Multivarietal Blue – Εξαιρετικό Παρθένο

• Το βιολογικό Αγουρέλαιο και το ελαιόλαδο Plus Health Multivarietal Green κατατάχθηκαν στο TOP 100 καλύτερων ελαιολάδων παγκοσμίως (TOP 100 EVOOS of the WORLD 2022). Στο TOP 100 κόσμου έφτασε ως ποσοστό μόνο το 0,5 % από τα 18,312 ελαιόλαδα που συνολικά συμμετείχαν.

• Τα βιολογικά ελαιόλαδα, Φυλλικόν, Αγουρέλαιο και Αρμονία, τιμώνται με το να συμπεριλαμβάνονται στα TOP 15 καλύτερα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα Κορωνέϊκης ποικιλίας του κόσμου, για το 2022.

• Τα πολυποικιλιακά ελαιόλαδα Plus Health Multivarietal Green και Plus Health Multivarietal Blue συμπεριλαμβάνονται στα TOP 50 καλύτερα πολυποικιλιακά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα του κόσμου, για το 2022, ανάμεσα σε 1267 ελαιόλαδα της ίδιας κατηγορίας.

Τέλος θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στην επίτευξη μιας πολύ μεγάλης επιβράβευσης ως εταιρεία εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων για τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου:

• Κατατάχθηκαν βάσει της παγκόσμιας κατάταξης Evoo World Ranking, στις TOP 20 SOCIETIES of the WORLD 2022, δηλαδή στις είκοσι (20) κορυφαίες εταιρείες παραγωγής εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου του κόσμου, για τέταρτη (4η) συνεχόμενη χρονιά, ανάμεσα σε 1986 εταιρείες – παραγωγούς, από 38 ελαιοπαραγωγικές χώρες.

Οι παραπάνω διακρίσεις, στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων EVOOWR 2022, αποτελούν μια πολύ μεγάλη επιβράβευση, για Έλληνα ελαιοπαραγωγό βιολογικών, για την Σπάρτη Λακωνίας, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, καθώς πρωταγωνιστεί στον χάρτη της παγκόσμιας ελαιοκομίας.

Ταυτόχρονα με αυτές τις διακρίσεις υψηλού επιπέδου στην παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων EVOO World Ranking 2022, οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου συμπληρώνουν το μοναδικό αριθμό των 617 διεθνών βραβεύσεων σε αναγνωρισμένους διαγωνισμούς υψηλού κύρους ανά τον κόσμο.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί ένα εξελισσόμενο παγκόσμιο ρεκόρ διακρίσεων για Έλληνα ελαιοπαραγωγό που καλλιεργεί, παράγει και τυποποιεί αποκλειστικά τα δικά του βιολογικά ελαιοπροϊόντα (Single Estate & Terroir organic producer).

ΑΠΕ-ΜΠΕ