Αυτές είναι οι 30 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα [λίστα] - iefimerida.gr

Το Great Place Τo Work Hellas απένειμε τα βραβεία «Best Workplaces Hellas 2023» στις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην χώρα μας για φέτος.



Την εκδήλωση, με τη συμμετοχή 400 περίπου προσκεκλημένων, τίμησαν με τη παρουσία τους διακεκριμένοι εκπρόσωποι Πολιτικών, Οικονομικών και Επιχειρηματικών Φορέων.



Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γεώργιος Μαύρος, Country Head του Great Place to Work® Hellas, ο οποίος δήλωσε: «Κατά τη φετινή χρονιά είχαμε ρεκόρ συμμετοχών, τόσο για την Πιστοποίησή μας, με 131 πιστοποιημένες εταιρείες, όσο και στις υποψηφιότητες στη συνέχεια για τη λίστα Best Workplaces™. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά και οι επιδόσεις των εταιρειών της λίστας μας οι υψηλότερες που έχουμε δει στα 21 χρόνια παρουσίας μας στην αγορά!»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, βραβεία απένειμαν οι κκ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Σωτήρης Σταματίου, Πρόεδρος ΣΔΑΔΕ, Στέλιος Αργυρός, Πρόεδρος Δ.Σ. ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, Διονύσης Διονυσίου, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του MSC in Strategic Human Resources Management στο ALBA Graduate Business School, καθώς και η κα Βασιλική Αλμπάνη, Εμπορική Διευθύντρια της Εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, εκ μέρους του Διευθυντή της Εφημερίδας, Αλέξη Παπαχελά.

Ποιες είναι οι 30 εταιρείες που βραβεύτηκαν για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Οι 30 εταιρείες που βραβεύτηκαν, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους και είναι οι εξής: