Ακούστηκαν «ήχοι χτυπημάτων» από το υποβρύχιο στον Τιτανικό -Τι σημαίνει αυτό, σε εξέλιξη τεράστιες έρευνες - iefimerida.gr

Οι ελπίδες να είναι ζωντανοί οι πέντε επιβαίνοντες στο υποβρύχιο Titan που χάθηκε κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού αναπτερώθηκαν καθώς οι ομάδες διάσωσης ανέφεραν «πιθανά σημάδια ζωής» και «ήχους χτυπημάτων» από το βυθό του βόρειου Ατλαντικού.

Ένα καναδικό αεροσκάφος, που μετέχει στην τεράστια επιχείριση εντοπισμού των αγνοούμενων τουριστών συνέλαβε «ήχους χτυπημάτων» ανά μισή ώρα στην περιοχή όπου χάθηκαν τα ίχνη του υποβρυχίου, ανέφερε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Η ανακάλυψη ώθησε τις ομάδες έρευνες να αναπροσδιορίσουν τις υποβρύχιες ρομποτικές επιχειρήσεις έρευνας «σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η πηγή των ήχων», ανέφερε η ακτοφυλακή σε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter. ΟΙ νέες έρευνες από τηλεχειριζόμενα βαθυσκάφη (ROV) δεν απέδωσαν μέχρι στιγμής καρπούς, αλλά θα συνεχιστούν, πρόσθεσε.

Η ακτοφυλακή δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη φύση ή τη διάρκεια των ήχων χτυπημάτων που ανιχνεύτηκαν ή με ποιο τρόπο έγινε αυτό. Αλλά το CNN και το Rolling Stone επικαλούμενα εσωτερικά υπομνήματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ μετέδωσαν ότι καναδικό αεροσκάφος «συνέλαβε» ήχους χτυπημάτων ανά διαστήματα μισής ώρας στην περιοχή των ερευνών.

Το Rolling Stone ανέφερε ότι οι ήχοι εντοπίστηκαν από ηχοβολείς που αναπτύχθηκαν στην περιοχή κι ότι ένα πρόσθετο σόναρ συνέλαβε κι άλλους τέτοιους ήχους τέσσερις ώρες αργότερα. Από την πλευρά του το CNN επικαλούμενο υπόμνημα της κυβέρνησης μετέδωσε ότι ακούστηκαν κι άλλοι ήχοι τέσσερις ώρες μετά τους πρώτους, αλλά αυτοί δεν περιγράφηκαν ως κρότοι χτυπημάτων. «Υπήρξαν περαιτέρω ακουστικές αναφορές που θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση των μέσων έρευνας στην επιφάνεια της θάλασσας και οι οποίες υποδεικνύουν πως εξακολουθούν να υπάρχουν ελπίδες ζωής για τους αγνοούμενους» αναφέρει το επιαιροποιημένο υπόμνημα, που επικαλείται το CNN.

Το υποβρύχιο Titan της OceanGate Expeditions ναυπηγήθηκε ώστε να αντέχει σε μεγάλα βάθη για 96 ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι τα περιθώρια στενεύουν για τους πέντε επιβαίνοντες, καθώς το οξυγόνο τους αναμένεται να εξαντληθεί μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Ολονύχτιες έρευνες σε μια τεράστια ζώνη περίπου 26.000 τ.χλμ.

Το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.450 χλμ ανατολικά του Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης και 644 χλμ. νότια του Σεν Τζονς στη Νέα Γη του Καναδά.

Αμερικανικά και καναδικά αεροσκάφη ερεύνησαν ήδη μια ζώνη άνω των 25,900 τ. χλμ. στον Ατλαντικό Ωκεανό, μια περιοχή μεγαλύτερη από την πολιτεία του Κονέκτικατ, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, Τζέιμι Φρέντερικ. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ένα εμπορικό σκάφος εξοπλισμένο με τηλεχειριζόμενο βαθυσκάφος μετέχει στις έρευνες κοντά στην περιοχή.

Στο μεταξύ η ακτοφυλακή των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα μια εικόνα που δείχνει τα μοτίβα ερευνών για τον εντοπισμό του υποβρυχίου Titan στο αχανές θαλάσσιο πεδίο ερευνών.

Στο σημείο κατευθύνεται μετά από αίτημα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Atalante που μεταφέρει ρομποτικό βαθυσκάφος και αναμένεται να φθάσει στον προορισμό του το βράδυ (τοπική ώρα ) σήμερα, Τετάρτη, όπως ανέφερε το ερευνητικό ινστιτούτο Ifremer.

Οι πέντε επιβαίνοντες στο εξαφανισμένο υποβρύχιο, που πλήρωσαν έκαστος από 250.000 δολάρια για να καταδυθούν στο ναυάγιο του Τιτανικού, είναι ο 77χρονος Γάλλος εξερευνητής Πολ Ανρί Ναρζολέ, ο ιδρυτής και CEO της OceanGate Expeditions, Στόκτον Ρας, ο 58χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο 48χρονος πακιστανικής καταγωγής Βρετανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο 19χρονος γιος του Σουλεμάν.

Ακραίο το περιβάλλον στο σημείο του ναυαγίου του Τιτανικού – Η πίεση είναι σαν να στέκεται αυτοκίνητο πάνω σε καρπό

Ο ειδικός στην Ιατρική σε ακραία περιβάλλοντα δρ Γκλεν Σίνγκλεμαν μίλησε στον Guardian για τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι στο υποβρύχιο, σημειώνοντας ότι η ατμοσφαιρική πίεση στο σημείο όπου βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού «είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο να στέκεται στον καρπό σου, ή κάτι τέτοιο».

Ο δρ Σίνγκλεμαν υπήρξε ιατρός αποστολής σε πολλά πρότζεκτ εξερεύνησης βαθέων υδάτων, όπως για το ντοκιμαντέρ Last Mysteries of the Titanic του Τζέιμς Κάμερον το 2005, την αποστολή του Cameron Deepsea Challenger με στόχο να φθάσει στο βαθύτερο σημείο της Γης το 2012 και το Five Deep του Victor Vescovo .

Ο Σίνγκλεμαν είπε ότι το κλειστό περιβάλλον μέσα στο βαθυσκάφος θέτει συγκεκριμένες τεχνικές προκλήσεις: «Πρέπει να ελέγχετε τη ροή του οξυγόνου σας και πρέπει να αφαιρέσετε το διοξείδιο του άνθρακα και πρέπει να αφαιρέσετε τους υδρατμούς. Είναι τα τρία πράγματα για το εσωτερικό περιβάλλον που πρέπει να ελέγχετε. Το τέταρτο πράγμα είναι η θερμοκρασία. H θερμοκρασία του νερού εκεί κάτω είναι 0 έως 1C. Όλα τα υποβρύχια και τα βαθυσκάφη πρέπει να φροντίζουν γι’ αυτό... Η διαφορά είναι η πίεση του νερού απ’ έξω. Τα περισσότερα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού μπορούν να φτάσουν σε μέγιστο βάθος περίπου 900 μέτρων, από εκεί και πέρα διατρέχουν τον κίνδυνο έκρηξης, αλλά αυτά τα βαθυσκάφη φθάνουν στα τέσσερα, πέντε, έξι χιλιόμετρα».