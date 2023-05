Αθήνα: Ανακαλύψτε τις λιγότερο γνωστές γειτονιές με τη βοήθεια της Google -Δύο νέοι ακουστικοί περίπατοι - iefimerida.gr

Το πρόγραμμα «Athens. The city is the museum» ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Αθηναίων και της Google, με στόχο να αναδείξει τα αστικά, σύγχρονα και συχνά λιγότερο γνωστά κομμάτια της Αθήνας ως προορισμούς για όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ήδη, στο athens.withgoogle.com είναι διαθέσιμες δύο νέες διαδρομές με εξαιρετικούς οικοδεσπότες που μας ξεναγούν στην πόλη. Ο Peter Poulos -ένας Ελληνοαμερικανός που ζει στην ελληνική πρωτεύουσα εδώ και 16 χρόνια- μάς οδηγεί από τη ζωντάνια της πλατείας Μαβίλη στη γοητευτική ποικιλία της γειτονιάς του Παγκρατίου, που ξεχειλίζει από εστιατόρια, πολυσύχναστα καφέ και νέους πολιτιστικούς χώρους.

Μείνετε συντονισμένοι, καθώς στη διάρκεια του περιπάτου θα έχετε την ευκαιρία να «ζήσετε» την πόλη μέσα από τις φωνές των ανθρώπων της: θα μάθετε για την αναπτυσσόμενη κουλτούρα του τρεξίματος στην Αθήνα από την Ολυμπιονίκη μαραθωνοδρόμο Μαρία Πολύζου - θα ακούσετε τους επιχειρηματίες Χρήστο Φασσέα και Δημήτρη Αναγνώστου να μιλούν για την πλατεία Μαβίλη και για το πώς εμπνεύστηκαν από τις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις στο τελευταίο τους επιχειρηματικό εγχείρημα- και θα μυηθείτε στην ανερχόμενη αθηναϊκή σκηνή της σύγχρονης τέχνης με την επιμελήτρια τέχνης Έλενα Παπαδοπούλου.

Η ταξιδιωτική συγγραφέας και δημοσιογράφος Rachel Howard, γεννημένη στο Λονδίνο, μεγαλωμένη στην Αθήνα και παθιασμένη με κάθε τι ελληνικό, θα μας ξεναγήσει σε δύο από τις αγαπημένες της γειτονιές στην περιοχή κάτω από την Ακρόπολη: το καταπράσινο, φιλόξενο Μετς, που συχνά αναφέρεται ως η «Μονμάρτη της Αθήνας», και το Κουκάκι, όπου ένα νέο κύμα δημιουργών και σχεδιαστών δίνει νέα πνοή στις παραδοσιακές ελληνικές τέχνες.

«Athens. The city is the museum»: Ένα συναρπαστικό μίγμα σύγχρονης, αστικής κουλτούρας

Ακούστε τον Νικόλα Λουμίδη να μιλάει για την «ερωτική σχέση» της πόλης με τον καφέ και πώς αυτή εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια. Γνωρίστε τον Χρήστο Κουτσούκο που εξηγεί γιατί το μπάσκετ είναι τόσο δημοφιλές στην Αθήνα. Ή, απολαύστε τον σκηνοθέτη Αργύρη Παπαδημητρόπουλο να μιλάει για το πώς η πόλη εμπνέει τη δουλειά του και ταυτόχρονα εξελίσσεται σε νέο κινηματογραφικό προορισμό. Μάθετε περισσότερα από τον καλλιτέχνη Andreas Finch για την ιδιαίτερη γοητεία του ελληνικού περιπτέρου, που αποτελεί την καρδιά κάθε αθηναϊκής γειτονιάς.

Το «Athens. The city is the museum» ξεδιπλώνει ένα συναρπαστικό μίγμα σύγχρονης, αστικής κουλτούρας, ρίχνοντας φως στις γειτονιές και τις ατελείωτες πτυχές της καθημερινότητας της Αθήνας. Αν έχετε χάσει τον πρώτο ακουστικό περίπατο, ρίξτε μια ματιά στο athens.withgoogle.com.