Αρση ή παράταση των μέτρων -Κάθε Παρασκευή η συνεδρίαση των ειδικών και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Μια πρώτη εικόνα της διασποράς του κορωνοϊού από την περίοδο των εορτών και των Θεοφανίων αναμένουν οι λοιμωξιολόγοι την τρέχουσα εβδομάδα προκειμένου να δώσουν το πράσινο φως για μερική άρση των μέτρων ή να προτείνουν παράταση του lockdown που με τα τωρινά δεδομένα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 18/01.

Όπως ανακοίνωσε χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης η επιτροπή των επιστημόνων θα συνεδριάζει κάθε Παρασκευή και οι αποφάσεις τους θα γίνονται γνωστές λίγο αργότερα από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιά.

«Παρακολουθούμε στενά τα δεδομένα και προχωράμε με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών, βήμα-βήμα, έχοντας ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Κάθε Παρασκευή θα συνεδριάζει η επιτροπή των επιστημόνων, προκειμένου να κάνει τις εισηγήσεις της, και στη συνέχεια θα ανακοινώνονται από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, κ. Ν. Χαρδαλιά, οι κυβερνητικές αποφάσεις για το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε να παίζουμε άμυνα και, ταυτόχρονα, αναπτύσσουμε την αντεπίθεσή μας με βάση το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης Ελευθερία», σημείωσε ο κ. Ταραντίλης.

«Είναι νωρίς να συζητάμε για την εστίαση»

Ωστόσο, η αγωνία μεγαλώνει περισσότερο για τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους στον τομέα της εστίασης, αφού στον οδικό χάρτη των άρσης των μέτρων φαίνεται να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Αυτό επιβεβαίωσε εμμέσως χθες και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του, υπογραμμίζοντας πως «είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για άνοιγμα της εστίασης». «Η πολιτεία θα σταθεί πολύ κοντά στην εστίαση γιατί είναι πολύ σημαντική, είναι το 40% της οικονομίας και η πολιτεία και η κυβέρνηση θα βρεθεί πολύ κοντά της», πρόσθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Παπαθανάσης.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης στην εστίαση είναι το χθεσινό ρεπορτάζ του iefimerida.gr στο οποίο αποτυπώνεται η δραματική κατάσταση που επικρατεί στο Κολωνάκι, με κεντρικούς δρόμους να ερημώνουν λόγω «λουκέτων» που αποφασίζουν να βάλουν οι καταστηματάρχες για να γλιτώσουν τα χρέη.

Πρώτα click away, μετά click in shop

Ο αν. υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επαναλειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων αναφέροντας πως η αγορά θα λειτουργήσει ξανά με το click away και στη συνέχεια το click in shop. «Η παράδοση εκτός θα είναι το πρώτο που θα ξεκινήσει για τα εμπορικά καταστήματα. Καταρχάς εξετάζεται το click away και στη συνέχεια εξετάζεται το ραντεβού στα καταστήματα. Εξετάζονται διάφορα σενάρια, είτε ραντεβού με ένα άτομο στο κατάστημα, είτε με περισσότερα άτομα, βάσει του εμβαδού του καταστήματος».

Ωστόσο τα λεγόμενα του καθηγητή λοιμωξιολογίας, Νίκου Σύψα ότι το lockdown ενδέχεται να παραταθεί λόγω του συνωστισμού που παρατηρήθηκε σε παραλίες, πάρκα και βουνά το περασμένο Σαββατοκύριακο βάζει προσωρινό «φρένο» στις ελπίδες των καταστηματαρχών για μερική άρση των μέτρων.

Πάντως, η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου (μερικώς), αλλά και ο χρόνος επιστροφής των μαθημάτων της Γ' Λυκείου στα θρανία θα εξεταστούν τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων της Παρασκευής, όπως προανήγγειλε ο Καθηγητής, Χαράλαμπος Γώγος. Αμέσως μετά, όπως προαναφέρθηκε, οι αποφάσεις θα γίνουν γνωστές από τον Νίκο Χαρδαλιά.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του υπ. Υγείας, Άλκης Βατόπουλος τόνισε σε συνέντευξή του ότι οι δραστηριότητες πρέπει να ανοίγουν μία μία και να υπάρχει εκτίμηση των στοιχείων.