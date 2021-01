Παπαθανάσης: Είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για το άνοιγμα της εστίασης -Θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης αναφερόμενος στα μέτρα για τον κορωνοϊό και τη λειτουργία της αγοράς τόνισε πως είναι πολύ νωρίς για να ξεκινήσει η συζήτηση για το άνοιγμα της εστίασης.

Μιλώντας στην εκπομπή Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ ο κ.Παπαθανάσης είπε «είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για το άνοιγμα της εστίασης. Αρκετά καταστήματα στον κλάδο της εστίασης λειτουργούν με παράδοση οπότε έχουν μία λειτουργία, βέβαια είναι το υποσύνολο της κανονικής λειτουργίας τους».

Παράλληλα τόνισε πως η κυβέρνηση θα προωθήσει και νέα μέτρα για τη στήριξη της εστίασης. «Η πολιτεία θα σταθεί πολύ κοντά στην εστίαση γιατί είναι πολύ σημαντική, είναι το 40% της οικονομίας και η πολιτεία και η κυβέρνηση θα βρεθεί πολύ κοντά της».

Η αγορά θα λειτουργήσει ξανά με το click away και στη συνέχεια το click in shop

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επαναλειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων αναφέροντας πως η αγορά θα λειτουργήσει ξανά με το click away και στη συνέχεια το click in shop.

«Η παράδοση εκτός θα είναι το πρώτο που θα ξεκινήσει για τα εμπορικά καταστήματα. Καταρχάς εξετάζεται το click away και στη συνέχεια εξετάζεται το ραντεβού στα καταστήματα. Εξετάζονται διάφορα σενάρια, είτε ραντεβού με ένα άτομο στο κατάστημα, είτε με περισσότερα άτομα, βάσει του εμβαδού του καταστήματος».