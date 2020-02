Εκπληκτικός Αντετοκούνμπο: 31 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Σίξερς [βίντεο]

Νέα εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA.

Μόνο ντέρμπι δεν αποδείχθηκε το Μπακς – Σίξερς, αφού τα «ελάφια» επικράτησαν με σχετική ευκολία της Φιλαντέλφια με 119-98 στο «Fiserv Forum», όπου βρέθηκαν 18.290 θεατές και σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης στο νέο γήπεδο του Μιγλουόκι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του μπήκαν δυναμικά στο ξεκίνημα του αγώνα, ξεφεύγοντας στο σκορ στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης. Σε ένα ματς που οι φιλοξενούμενοι επηρεάστηκαν από τον τραυματισμό του Μπεν Σίμονς και ο «Greek Freak» αποτέλεσε ξανά τον ηγέτη της ομάδας του.

Tonight we set a new @FiservForum attendance record of 18,290!!



THANK YOU TO THE BEST FANS IN THE NBA 🙌 pic.twitter.com/ylgPtle1Yi