Επέστρεψε φουριόζος ο Αντετοκούνμπο: Εγινε ο δεύτερος ριμπάουντερ στην ιστορία των Μπακς

Μετά το διάλειμμα του All Star Game, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν… αγριεμένοι.

Ο Ελληνας άσος χωρίς να φορτσάρει έκανε ένα εντυπωσιακό double double και η ομάδα του διέλυσε τους Πίστονς μέσα στο Ντιτρόιτ, με σκορ 126-106. Ο Greek Freak αγωνίστηκε για 32 λεπτά και σημείωσε 33 πόντους με 13/23 σουτ και 7/11 βολές. Μάζεψε και 16 ριμπάουντ, ενώ είχε επίσης 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 τάπα, σε ένα ματς που οι Μπακς έκαναν ότι ήθελαν.

The Mean Mug is back 😤 #FearTheDeer pic.twitter.com/2UHHmLfDBc

Το εντυπωσιακό με τον Αντετοκούνμπο είναι πως είχε προλάβει να κάνει double double στα πρώτα δέκα λεπτά συμμετοχής του στον αγώνα!

Ο Αντετοκούνμπο, με τα 16 ριμπάουντ που πήρε, έγινε ο δεύτερος ριμπάουντερ στην ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς και υπολείπεται πλέον μόνο του «θρύλου» του NBA, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Giannis now trails only @kaj33 on the Bucks all-time rebounding list. pic.twitter.com/UYfPLfPA2n