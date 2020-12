Ανοιγμα καταστημάτων: Μετά το click away έρχεται το click in shop -Ψώνια με ραντεβού, πώς θα λειτουργεί

Σχέδιο για τη σταδιακή επαναλειτουργία του λιανεμπορίου καταρτίζουν στην κυβέρνηση, προκειμένου να κινηθεί η αγορά με το άνοιγμα των καταστημάτων.



Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κεντρικό δελτίο του Open, το υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται έναν νέο τρόπο αγορών για να διευκολύνουν τους καταναλωτές, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Το όνομα αυτού «click in the shop», και θα έρθει να συμπληρώσει το «click away».



Τι είναι το click in shop



Με το click in shop οι καταναλωτές θα μπορούν να πηγαίνουν στα καταστήματα κατόπιν ραντεβού και να δοκιμάζουν τα προϊόντα. Αυτό που επεξεργάζονται είναι εάν θα εξυπηρετείται ένας-ένας πελάτης μέσα στο κατάστημα ή εάν θα υπάρχει ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πελατών, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται βάσει των τετραγωνικών του καταστήματος.



Στόχος είναι το άνοιγμα των καταστημάτων να μην απέχει πολύ από τις χειμερινές εκπτώσεις, που ξεκινούν στις 11 Ιανουαρίου.



Γεωργιάδης: Λιανεμπόριο με κανόνες



Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι στις αρχές του νέου έτους θα γίνουν συζητήσεις με την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων για το άνοιγμα του λιανεμπορίου. «Εφόσον συνεχίσει η εικόνα της πανδημίας να έχει πτωτική πορεία, ασφαλώς θα χαλαρώσουμε κάποια μέτρα», είπε ο υπουργός, ωστόσο δεν διευκρίνισε αν αυτό θα συμβεί από τις 8 Ιανουαρίου.



Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται και, σύμφωνα με αυτό, με τα στοιχεία της πανδημίας και με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής, θα παρουσιάσει την πρότασή του. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι, αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, «θα προχωρήσουμε σε μερική λειτουργία του λιανικού εμπορίου», προσθέτοντας ότι «σίγουρα θα υπάρχουν κανόνες».