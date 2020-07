Μακρά νύχτα στο Αιγαίο: Τα τουρκικά πλοία κινούνται προς Αττάλεια -Υπό το άγρυπνο βλέμμα του ελληνικού στόλου

Μακρά αναμένεται η νύχτα στο Αιγαίο καθώς οι Τούρκοι φαίνεται πως είναι αποφασισμένοι να βγουν με το «Oruc Reis» για γεωτρήσεις εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τα 19 τουρκικά πολεμικά πλοία που πλέουν στο νότιο Αιγαίο, φέρονται να κινούνται με κατεύθυνση προς την Αττάλεια, όπου, έχει ναυλοχήσει το ωκεανογραφικό πλοίο «Oruc Reis». Με αυτό τον ρυθμό που πλέουν τα τουρκικά πολεμικά αναμένεται να φτάσουν σε 3-4 ώρες στην Αττάλεια. Από εκεί και μετά, υπολογίζεται πως απαιτούνται 24 ώρες για το Oruc Reis, προκειμένου να πλεύσει από την Αττάλεια ως την «δεσμευμένη» - με την παράνομη τουρκική NAVTEX - στη θαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Κρήτης.

Δείτε live πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή το «Oruc Reis»

Οπως πιθανολογείται, τα πολεμικά σκάφη έχουν σκοπό να συνοδεύσουν το τουρκικό ωκεανογραφικό για σεισμικές έρευνες και τον εντοπισμό υδρογονανθράκων, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν φτάσουμε στο "melt point" κατά την στρατιωτική ορολογία, η αντίδραση της Αθήνας θα πρέπει να θεωρείται άμεση, αποφασιστική και δεδομένη. Σημειώνεται ότι η τουρκική εταιρεία γεώτρησης είχε κάνει την αίτηση από τις 21 Απριλίου και η καταληκτική ημερομηνία για έναρξη των ερευνών ήταν η χθεσινή ημέρα, 21 Ιουλίου, όπερ και εγένετο.

Το τουρκικό κομβόι αποτελείται από τορπιλακάτους, κορβέτες, φρεγάτες και υποβρύχια. Τα 19 τουρκικά πλοία πλέουν κοντά στα παράλια της Μικράς Ασίας και όχι πάση δυνάμει, ενώ τα πληρώματα δοκιμάζονται και από τις καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7-8 μποφόρ. Κατά πληροφορίες που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, άλλα δέκα περίπου τουρκικά πολεμικά πλέουν κοντά στις ακτές της Τουρκίας απέναντι από Λέσβο και Σάμο.

Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της Τουρκίας που συνεχίζει να προκαλεί με τις κινήσεις της, με το υπουργείο Αμυνας να δηλώνει έτοιμο να απαντήσει, με σκοπό να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα στην περιοχή.

Από νωρίς οι Ενοπλες Δυνάμεις είναι σε εγρήγορση και μάλιστα έχουν ανακληθεί και οι άδειες των μονίμων, καθώς το 85% του ελληνικού στόλου βρίσκεται στην περιοχή και παρακολουθεί με προσοχή της κινήσεις της τουρκικής πλευράς.

Πληροφορίες για συγκέντρωση φουσκωτών στο Κας

Την ίδια ώρα, στο υπουργείο έρχονται πληροφορίες για συγκέντρωση στρατευμάτων Ειδικών Δυνάμεων της Τουρκίας και φουσκωτών σκαφών στο λιμάνι του Κας, απέναντι από το Καστελόριζο. Προς το παρόν οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν διασταυρωθεί και δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για φουσκωτά των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας, ή αν πρόκειται για φουσκωτά που πιθανόν να μεταφέρουν μετανάστες σε μία κίνηση αντιπερισπασμού. Και σε αυτή τη περίπτωση ωστόσο, η κατάσταση παρακολουθείται από τις ειδικές δυνάμεις.

Πηγές υπουργείου Αμυνας: Δοκιμάζουν τις αντοχές μας

Πηγές του υπουργείου Άμυνας εκτιμούσαν ότι πρόκειται για «πόλεμο νεύρων» από την πλευρά Ερντογάν. «Έρχονται να δοκιμάσουν τις αντιδράσεις μας και να ζυγίσουν τις αντοχές μας», έλεγε επιτελικό στέλεχος του Πενταγώνου. Μάλιστα, ορισμένοι εκτιμούν ότι ο πόλεμος νεύρων θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουλίου, οπότε έχει προγραμματιστεί η πρώτη προσευχή στην Αγιά Σοφιά, που μετετράπη με απόφαση Ερντογάν σε τζαμί.

Οι πολιτικοδιπλωματικές κινήσεις της κυβέρνησης

Από την ελληνική πλευρά, σε πολιτικό επίπεδο επικρατεί επαγρύπνηση αλλά και αποφασιστικότητα. «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση παρακολουθούν τις εξελίξεις με ψυχραιμία και ετοιμότητα», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Λίγο αργότερα, από τον Ωρωπό, ο πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμη μήνυμα στην Αγκυρα. Οπως είπε, οι προκλήσεις της χώρας μας δεν εντοπίζονται μόνο στο μέτωπο της οικονομίας, αλλά πηγάζουν κι από ένα «ασταθές» περιβάλλον το οποίο φορτίζεται συνεχώς λόγω ενεργειών γειτόνων μας. «Είμαστε, όμως, συνηθισμένοι, δοκιμασμένοι στις εξάρσεις της στιγμής. Είμαστε σίγουροι για τις δυνάμεις μας και για τους συμμάχους μας. Έχουμε εθνική αυτοπεποίθηση και πίστη στο Δίκαιο. Γι΄ αυτό, άλλωστε, μιλάμε λίγο και εργαζόμαστε πολύ. Η εθνική ενότητα αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη για τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής», υπογράμμισε.

Αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διάβημα ΥΠ.ΕΞ σε Τουρκία

Την ίδια ώρα, οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο προκάλεσαν και την αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Με αφορμή την πρόσφατη Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες ανοικτά του Καστελλόριζου, οι ΗΠΑ καλούν την Τουρκία να βάλουν τέλος στα σχέδιά τους, καθώς με τις κινήσεις τους ανεβάζουν την ένταση στο Αιγαίο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Παράλληλα, ο Ελληνας πρέσβης στην Αγκυρα επέδωσε εντονότατο διάβημα διαμαρτυρίας, ενώ οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του ΣΑΗΕ.

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠ.ΕΞ. κάλεσε την Αγκυρα να τερματίσει τις προκλητικές της ενέργειες, που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

«Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά υπό όρους και οι όροι δεν είναι ελληνικοί, αλλά αυτονόητοι, είναι η προϋπόθεση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και των κανόνων της καλής γειτονίας. Και, βεβαίως, διάλογος υπό καθεστώς απειλών δεν νοείται», δήλωσε νωρίτερα ο κ. Δένδιας.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Γερμανό ΥΠΕΞ, Χάικο Μάας όπως και ο Ν. Δένδιας, ο οποίος επίσης μίλησε με τον Κύπριο ομόλογό του, ενώ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος συνομίλησε με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Μαρκ Έσπερ.

Ερντογάν: Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός

Ωστόσο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται να μην πτοείται από όλα αυτά. Σε δηλώσεις του είπε πως η Τουρκία «δεν χρειάζεται κανενός την άδεια σχετικά με τις έρευνες».

«Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κάποιου ούτε για τα σεισμικά ερευνητικά σκάφη μας ούτε για τα γεωτρύπανα. Ό,τι προβλέπει το διεθνές ναυτικό δίκαιο, όποια δικαιώματα έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε λάβει τα μέτρα μας σε αυτό το πλαίσιο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα με τον ίδιο τρόπο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.