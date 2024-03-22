25η Μαρτίου: Το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα, τι ώρα ξεκινά - iefimerida.gr

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25η Μαρτίου: Το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα, τι ώρα ξεκινά

τρομπονι φιλαρμονικη
Με φιλαρμονική η παρέλαση στη Αθήνα / ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Aνακοινώθηκε το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης της 24ης Μαρτίου.

Μάλιστα με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προσκαλεί τον κόσμο να παρακολουθήσει την παρέλαση των μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στη Λεωφόρο Αμαλίας, την Κυριακή 24 Μαρτίου 2024 και ώρα 11.00.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και αλλαγή σε δρομολόγια μετρο και τραμ.

Δείτε το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης για την 25η

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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

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6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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ΑΠΟ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΠΟ 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 174ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΠΟ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 72ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ε.Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

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ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

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