Η Κατερίνα Νοτοπούλου οικειοποιείται τον Γιάννη Αντετοκούνμπο -Τον έκανε αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ [εικόνα]

Σήμερα που ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παιδί μεταναστών που γεννήθηκε στην Ελλάδα, ανεβαίνει στην κορυφή και «γράφει» Ιστορία, για τον κ. Μητσοτάκη είναι ένας «θαυμάσιος άνθρωπος, που δεν ξεχνά από που ξεκίνησε»…το 2015, στο Νομοσχέδιο όμως που έδινε την Ελληνική Ιθαγένεια σε παιδιά όπως ο Γιάννης, ο κ. Μητσοτάκης, έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, κατάψηφίζοντας το. Η υποκρισία στο…μεγαλείο της!