Ένας Έλληνας, ο Θανάσης Σκοπελίτης, έχει ξετρελάνει τους Ισπανούς με το ελληνικό του σουβλάκι. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του στη Μαδρίτη, το Egeo, ανοίγει ένα νέο εστιατόριο στη Βαλένθια, με ιδιαίτερο σχεδιασμό που συνδυάζει το design, το τζατζίκι, τις Κυκλάδες και την Αρχαία Ελλάδα.

Μπλε κίονες αρχαιοελληνικού στυλ με νέον λάμπες. Λευκοί τοίχοι που έχουν τις θηλυκές καμπύλες των κυκλαδίτικων νησιών. Διακοσμητικά στοιχεία που παραπέμπουν στο Αιγαίο και την Αρχαία Ελλάδα εκτυπωμένα σε 3D printer. Καλάθια με δεντράκια ελιάς. Αιγαιοπελαγίτικος μινιμαλισμός. Και στην κορυφή: Το ελληνικό σουβλάκι. Αυτό είναι το Egeo, το design σουβλατζίδικο της ισπανικής Βαλένθια που σχεδίασε το νεαρό αρχιτεκτονικό δίδυμο των Masquespacio, της Ana Milena Hernández Palacios και του Christophe Penasse.

To μπλε και οι καμπύλες του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στο νέο design σουβλατζίδικο Egeo στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Οι δύο αρχιτέκτονες μετά από πρόσκληση του Θανάση Σκοπελίτη, ιδιοκτήτη των ελληνικών street food εστιατορίων Egeo που έκαναν το σουβλάκι τεράστια επιτυχία στη Μαδρίτη, ανέλαβαν να σχεδιάσουν έναν χώρο 100 τ.μ. για την επέκταση της επιχείρησης στη Βαλένθια.

Αντί για καρέκλες υπάρχουν ξύλινοι κορμοί για σκαμπό.

Ο Θανάσης Σκοπελίτης ήθελε ένα νέο μαγαζί που να συνεχίζει το αιγαιοπελαγίτικο στυλ των πρώτων του μαγαζιών στη Μαδρίτη. Έτσι, η χρωματική παλέτα του μπλε με το λευκό και με κάποιες πινελιές από ξανθό ξύλο, παρέμεινε ως κυρίαρχη επιλογή, αλλά όλα τα υπόλοιπα αποδομήθηκαν δημιουργικά μέσα από το εκκεντρικό, ιδιαίτερο ύφος των Masquespacio, που τους κάνει να ξεχωρίζουν διεθνώς μέσα από δημιουργίες που παίζουν πολύ με το πολιτισμικό στοιχείο και τις ταυτότητες που κάνουν τα έθνη να ξεχωρίζουν μέσα σε έναν παγκοσμιοποιημένο σύστημα.

Γλάστρες που παραπέμπουν στα κανατια της Κέρκυρας φιλοξενούν δεντράκια ελιάς.

Οι Masquespacio έχουν τιμηθεί μάλιστα γι΄ αυτή την οπτική τους με σημαντικά βραβεία και διεθνείς διακρίσεις, όπως το «Young Talent of The Year 2020» του Elle Decoration, αλλά και τα «Interior Designers of The Year 2019» της ισπανικής έκδοσης του περιοδικού T The New York Times και και «Wave of the Future» από τη Hospitality Design USA.

Οι αρχαιοελληνικοί κίονες έχουν κατασκευαστεί με 3D printer.

Αρχαιοελληνικοί κίονες με νέον λάμπες

Στο Egeo οι Masquespacio έκαναν κυριολεκτικά πάρτυ! Είχαν άφθονο υλικό για να παίξουν: την παλέτα και την αύρα του Αιγαίου, τη μνημειακή αρχιτεκτονική της Αρχαίας Ελλάδας, την εξωστρέφεια του ελληνικού καλοκαιριού, τις παραδόσεις του μεσογειακού νότου και φυσικά την τρέλα του street food.

Για να παραπέμπουν στα θραύσματα των αρχαιοελληνικών χώρων στα κομμάτια που λείπουν από τους κιόνες, αυτά δηλαδή που δεν έχουν διασωθεί στις «ανασκαφές», έχουν τοποθετηθεί με χιούμορ νέον λάμπες.

Με μοντέρνα διάθεση και άφθονο χιούμορ αποδόμησαν τα πάντα, τηρώντας ευλαβικά τον μοναδικό απαράβατο όρο που είχε θέσει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Θανάσης Σκοπελίτης και η συνεργάτιδά του Ana Cañete, η οποία έχει αναλάβει την επέκταση του ελληνικού brand εστίασης Egeo: το νέο εστιατόριο έπρεπε φυσικά να κινείται αυστηρά σε λευκό και μπλε για να παραπέμπει στα κυκλαδίτικα χωριά που συναντά κανείς σκαρφαλωμένα σε βράχους, γκρεμούς, λόφους, όταν το πλοίο της γραμμής μπαίνει αργά μέσα στο λιμάνι του νησιού.

Το art de la table παραπέμπει κι αυτό στην Αρχαία Ελλάδα με κεραμικά και μινιατούρες.

Για το λόγο αυτό οι αρχαιοελληνικοί κίονες βάφτηκαν σε ένα μπλε ηλεκτρίκ που μαγνητίζει το βλέμμα και κλείνει το μάτι στο κιτς. Ως απομεινάρια ενός αρχαίου πολιτισμού, οι κολόνες αυτές είναι φθαρμένες, σπασμένες, συντηρημένες όπως διασώθηκαν μέσα στους αιώνες.

Στην οροφή ένα πλέγμα από led φωτιστικά δημιουργεί την ψευδαίσθηση του ελληνικού φωτός.

Στα κομμάτια που λείπουν, στα θραύσματα της Αρχαίας Ελλάδας, οι αρχιτέκτονες πρόσθεσαν νέον λάμπες κάνοντας μια δημιουργική συνομιλία μεταξύ παρελθόντος και φουτουριστικού μέλλοντος, αφού όλοι αυτοί οι κίονες είναι εκτυπωμένοι με 3D printer. Η Αρχαία Ελλάδα, έτσι, συναντά την Ελλάδα του 21ου αιώνα και όλα αυτά μέσα στην καρδιά της Ισπανίας, μιας χώρας που έχει αγκαλιάσει το design και το σαρκαστικό χιούμορ του.

Σαν νησιώτικο πανηγύρι στην πλατεία του αιγαιοπελαγίτικου χωριού

Παραδόξως οι Masquespacio, δεν τοποθέτησαν την μπάρα παραγγελιών πλάι στην είδοδο ή στο βάθος πλάι στην κουζίνα όπως συνηθίζεται στα σουβλατζίδικα, αλλά στην καρδιά της σάλας με τα τραπέζια.

Σαν πανηγύρι σε πλατεία χωριού των Κυκλάδων.

Η μπάρα έχει μπει στο κέντρο του μαγαζιού, έχοντας τα τραπέζια γύρω της, παραπέμποντας στην κεντρική πλατεία ενός αιγαιοπελαγίτικου χωριού όπου όλα συμβαίνουν εκεί. Οραματίστηκαν την κάθε μέρα στο Egeo σαν ένα μικρο νησιώτικο πανηγύρι όπου όλοι γλεντούν και απολαμβάνουν το ελληνικό κρασί με το σουβλάκι και τους μεζέδες τους, κάτω από το λευκό φως του Αιγαίου.

Όλοι οι τοίχοι έχουν βαφτεί λευκοί για να θυμίζουν τα ασβεστωμένα σπίτια των νησιών. Τα γύψινα διακοσμητικά στους τοίχους και τα διαχωριστικά που προσφέρουν μια αίσθηση ιδιωτικότητας μεταξύ των τραπεζιών, έχουν τις καμπύλες που έχουν τα γλυπτά πεζούλια της Καλντέρας αλλά και τα σμιλεμένα πέτρινα λευκά σκαλοπάτια στα καλντερίμια της Αμοργού, της Σίφνου, της Αντιπάρου, της Φολεγάνδρου.

Αμφορείς και αιγαιοπελαγίτικες καμπύλες κυριαρχούν σε κάθε γωνιά, παραπέμποντας στην Αρχαία Ελλάδα αλλά και στην αρχιτεκτονική των νησιών του Αιγαίου.

Το μενού του Egeo είναι φυσικά ελληνικό: σουβλάκι, κρέας, τζατζίκι, χωριάτικη σαλάτα, μελιτζανοσαλάτα, φάβα, φέτα σχάρας, σπανακόπιτα, μουσακά, ρεθιβοκεφτέδες και άλλα πολλά παραδοσιακά πιάτα ελληνικής κουζίνας που σε άλλες περιπτώσεις σερβίρονται όπως στα ελληνικά νησιά και σε άλλες έχουν μια ισπανική, δημιουργική πινελιά.

