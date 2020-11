Nέες υπηρεσίες After Sales από τη Volkswagen

Η Kosmocar-Volkswagen, με το πρόγραμμα Volkswagen MORE for you, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες after sales για τους κατόχους των αυτοκινήτων της γερμανικής φίρμας.

Για τους κατόχους οχημάτων ηλικίας άνω των 5 και των 10 ετών, η εταιρεία έχει σχεδιάσει και προσφέρει τα πακέτα service «Volkswagen Economy» και «Volkswagen Economy Plus», αντίστοιχα. Πρόκειται για πακέτα εργασιών, με την εγγύηση του κατασκευαστή (2 ετών), ειδικά μελετημένα για τα συγκεκριμένα οχήματα, που εξασφαλίζουν όφελος έως 30% στους κατόχους τους, στο κόστος των ανταλλακτικών και της εργασίας.

Παράλληλα, στη διάθεση των κατόχων μοντέλων της Volkswagen παραμένουν σε ισχύ και οι υπόλοιπες υπηρεσίες της εταιρείας.

Συγκεκριμένα: