Στην ελληνική αγορά το ανανεωμένο VW Tiguan -Αναλυτικά οι τιμές

Για πρώτη φορά το Tiguan προσφέρεται και σε plug-in υβριδική έκδοση με συνδυαστική ισχύ 245 PS και ηλεκτρική αυτονομία έως 60 χιλιόμετρα.

Ένα από τα βασικά οπτικά χαρακτηριστικά του ανανεωμένου μοντέλου της VW είναι η νέα, φαρδύτερη μάσκα με προβολείς LED, που παραπέμπει σε μεγάλο βαθμό στο μεγαλύτερο Touareg. Το καπό είναι ψηλότερο, οι προφυλακτήρες επανασχεδιασμένοι, ενώ πίσω κυριαρχούν τα LED φωτιστικά σώματα, με το όνομα «Tiguan» τοποθετημένο σε κεντρική θέση κάτω από το σήμα Volkswagen.

Ένα ακόμα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό στο νέο Tiguan είναι η νέα γκάμα συστημάτων Infotainment, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να απολαμβάνει μια ποικιλία διαδικτυακών υπηρεσιών, ανεβάζοντας την ψηφιοποίηση του αυτοκινήτου σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Όλα τα συστήματα Infotainment νέας γενιάς MIB3 περιλαμβάνουν τις online υπηρεσίες We Connect (για απεριόριστη περίοδο χρήσης) και We Connect Plus (δωρεάν για έναν χρόνο).

Οι χρήστες μπορούν επίσης να εξατομικεύσουν ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων και να τις αποθηκεύσουν στο cloud μέσω του Volkswagen ID για χρήση σε άλλα οχήματα της Volkswagen.

Παράλληλα, σε όλες τις εκδόσεις διατίθεται ασύρματη προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone μέσω του App-Connect Wireless για Apple CarPlay και Android Auto.

Tiguan eHybrid με κινητήρα TSI και ηλεκτροκινητήρα



Στην Ευρώπη, η Volkswagen προσφέρει το νέο Tiguan με ένα plug-in υβριδικό κινητήριο σύστημα για πρώτη φορά. Πρόκειται για τον συνδυασμό βενζινοκινητήρα 1.4 TSI 150 PSκαι ηλεκτροκινητήρα 115 PS που χρησιμοποιείται και σε άλλα Volkswagen. Η συνδυαστική ισχύς στο νέο Tiguan eHybrid είναι 245 PS. Η μέγιστη ροπή είναι 400 Nm. Ο ηλεκτροκινητήρας σχηματίζει μια συμπαγή μονάδα μαζί με το ειδικά σχεδιασμένο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 6-σχέσεων. Η μονάδα συνδέεται απευθείας με τον εγκάρσια τοποθετημένο κινητήρα TSI, με την κίνηση να μεταδίδεται στον μπροστινό άξονα. Το concept λειτουργίας του κινητήριου συστήματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το Tiguan eHybrid να ξεκινά ηλεκτρικά, με την προϋπόθεση ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί επαρκώς.

Χάρη στη σχετικά μεγάλη μπαταρία με ενεργειακό περιεχόμενο 13 kWh, η αυτονομία σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία (κατά NEDC) είναι έως 60 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες ημερήσιες αποστάσεις ταξιδιού μπορούν να καλυφθούν με ηλεκτρική ισχύ και μηδενικές τοπικές εκπομπές.

Το Tiguan eHybrid μπορεί να οδηγηθεί σε ταχύτητες έως και 130 χλμ./ώρα στο E-MODE. Πάνω από αυτήν την ταχύτητα, το SUV μεταβαίνει αυτόματα σε υβριδική λειτουργία. Διατίθεται και λειτουργία GTE, που προσφέρει ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο δυναμικής οδήγησης. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μέσω ενός κουμπιού άμεσης πρόσβασης στα δεξιά, δίπλα στο μοχλό ταχυτήτων DSG. Στη λειτουργία GTE, ο ηλεκτροκινητήρας και ο κινητήρας TSI συνδυάζονται για να παρέχουν τη μέγιστη ισχύ του συστήματος.

Ως plug-in υβριδικό, η μπαταρία του Tiguan eHybrid φορτίζεται από θύρα φόρτισης μπροστά, στην πλευρά του οδηγού. Ανάλογα με την πηγή ισχύος, η φόρτιση πραγματοποιείται με εναλλασσόμενο ρεύμα 2,3 ή 3,6 kW (AC).

Ο φορτιστής μπαταρίας που είναι ενσωματωμένος στο Tiguan eHybrid διαχειρίζεται πλήρως αυτόματα τη φόρτιση, με τον οδηγό απλά να συνδέει τα βύσματα.



Μοτέρ diesel

Ο δίλιτρος πετρελαιοκινητήρας TDI του νέου Tiguan υιοθετεί τη λύση των δύο διαδοχικών καταλυτικών μετατροπέων SCR διαδοχικά και της διπλής δόσης AdBlue. Αυτό επιτρέπει στη Volkswagen να μειώσει τα οξείδια του αζώτου (NOx) σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα, η διπλή δοσολογία διασφαλίζει ότι ένας από τους δύο καταλυτικούς μετατροπείς SCR λειτουργεί πάντα στο βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας. Αυτό διευκολύνει την εξαιρετικά αποτελεσματική μετεπεξεργασία καυσαερίων, η οποία μετατρέπει τα οξείδια του αζώτου σε νερό και αβλαβές άζωτο.

Στην Ελλάδα, το νέο Tiguan θα είναι διαθέσιμο και με τις τρεις εκδόσεις ισχύος του 2.0 TDI. Παρέχουν 122 PS, 150 PS και 200 PS αντίστοιχα.



Μοτέρ βενζίνης

Ο γνωστός βενζινοκινητήρας 1.5 TSI είναι επίσης διαθέσιμος στο νέο Tiguan, σε δύο εκδόσεις ισχύος. Διαθέτει Active Cylinder Management (ACT), σύστημα που απενεργοποιεί ανάλογα με το φορτίο τους δύο από τους τέσσερις κυλίνδρους και μειώνει την κατανάλωση έως και 0,3 λ./100 χλμ. Και οι δύο εκδόσεις TSI 1,5 λίτρων έχουν μπροστινή κίνηση. Μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά για τις δύο εκδόσεις:

TSI 130 PS – Η μέγιστη ροπή 220 Nm είναι διαθέσιμη μεταξύ 1.750 και 3.500 σ.α.λ. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων, έχει τελική ταχύτητα έως και 195 χλμ./ώρα. Η κατανάλωση NEDC είναι 5,7 έως 5,5 λ./100 χλμ..

TSI 150 PS – Ο κινητήρας 150 PS TSI αποδίδει τη μέγιστη ροπή 250 Nm από 1.500 έως 3.500 σ.α.λ. Με αυτόν τον κινητήρα και το εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, το Tiguan έχει τελική ταχύτητα 203 χλμ./ώρα. Με το προαιρετικό κιβώτιο DSG 7-σχέσεων η τελική ταχύτητα είναι 202 χλμ./ώρα. Και οι δύο εκδόσεις είναι εξίσου οικονομικές με κατανάλωση 5,7 έως 5,9 λ./100 χλμ.

Tiguan R με Performance κινητήριο σύστημα

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το νέο Tiguan θα διατίθεται και σε έκδοση R. Εξοπλισμένο με τον δίλιτρο Performance TSI κινητήρα των 320 PS, με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων με διπλό έλεγχο εκκεντροφόρου άξονα και τετρακίνηση 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring για να κατανέμεται η ροπή ανεξάρτητα σε κάθε έναν από τους πίσω τροχούς, για καλύτερη δυναμική συμπεριφορά και κορυφαίο έλεγχο ακόμα και στις στροφές.

Ο οδηγός μπορεί να ελέγξει τον τρόπο λειτουργίας του R-Performance Torque Vectoring και των συστημάτων δυναμικής σταθεροποίησης του οχήματος μέσω του στάνταρ προφίλ οδήγησης (COMFORT, SPORT, RACE, INDIVIDUAL, OFFROAD, SNOW και OFFROAD EXPERT). Ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση στη λειτουργία RACE, στην πιο δυναμική λειτουργία, ιδιαίτερα γρήγορα μέσω του κουμπιού R στο πολυλειτουργικό τιμόνι του Tiguan R.

Στο λανσάρισμα του νέου Tiguan στην Ελλάδα, άμεσα διαθέσιμες είναι οι εκδόσεις βενζίνης με τον κινητήρα 1.5 TSI όλες οι εκδόσεις πετρελαίου με τον κινητήρα 2.0 TDI. Τόσο η plug-in υβριδική έκδοση όσο και οι πιο ισχυρές εκδόσεις βενζίνης (ανάμεσά τους και η R) θα ακολουθήσουν στο πρώτο τρίμηνο του 2021, οπότε και θα ανακοινωθούν οι σχετικές προτεινόμενες τιμές λιανικής.

