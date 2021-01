Formula 1: Οι απίστευτοι εισβολείς στις πίστες -Ελάφια, σκύλοι, πουλιά και ο... Γκοτζίλα [βίντεο]

Ενώ η Formula 1 κάνει το χειμερινό της διάλειμμα και εν αναμονή του νέου πρωταθλήματος, που θα καθυστερήσει πέραν της 21ης Μαρτίου, φροντίζει να τροφοδοτεί το φανατικό κοινό της με υπέροχα βιντεάκια.

Ενα από τα τελευταία, το βίντεο με τις 10 καλύτερες στιγμές, που ζώα εισέβαλαν στο σιρκουί θέλοντας να κλέψουν την παράσταση από τους οδηγούς των μονοθεσίων.

Βίντεο: Σκύλοι, ελάφια, γάτες εισβολείς στη Formula 1

Στη 10η θέση το πουλί που επισκέφθηκε το μονοθέσιο του Φέτελ, το 2019.

Διπλό χτύπημα στην 9η θέση από τα δοκιμαστικά στο Γκραν Πρι του Καναδά το 2012, όπου εισέβαλε αρχικά μια αλεπού και 4 στροφές πιο κάτω πετάχτηκε μπροστά στο μονοθέσιο του Κίμι Ράικονεν ένας σκίουρος!

Στη θέση 8 οι σκύλοι που έκαναν εισβολή στο σιρκουί στο Γκραν Πρι της Ινδίας το 2011!

Στην 7η θέση και πάλι στο σιρκουί του Καναδά υπήρξε εισβολή από έναν κάστορα που στρογγυλοκάθισε στο σιρκουί!

Στην 6η θέση η μέλισσα που έκανε επιδρομή στον πάντα χαμογελαστό Ντάνιελ Ρικιάρντο, ενώ έδινε συνέντευξη, το 2016, μετά το τέλος ενός ακόμη Γκραν Πρι στην Ιταλία.

Στην 5η θέση το ζευγάρι γλάρων, στο Γκραν Πρι του Καναδά το 2016, που κάθισαν ατάραχοι στο πέρασμα του Φέτελ, αλλά έγιναν καπνός καθώς πλησίαζε ο Λιούις Χάμιλτον! Μάλιστα, ο Φέτελ έδειξε... να παρεξηγείται με τους γλάρους που έκαναν... ριλάξ στο σιρκουί και έδειχναν ατάραχοι ενώ περνούσε το αυτοκίνητο της Ferrari του Φέτελ. «Αυτό το χαζό ζευγάρι κάνει ριλάξ. Ειιιι, έρχεται το κόκκινο αυτοκίνητο, είναι εύκολο να το δεις», περιέγραφε με έκπληξη ο Φέτελ, με τον Χάμιλτον να γελάει που το δικό του πέρασμα στάθηκε ικανό να τους κάνει να φύγουν.

Στην 4η θέση και πάλι ο Φέτελ με τη γάτα της Ιμολα που τον επισκέφθηκε όταν έδινε συνέντευξη. Η επισήμανση των δημοσιογράφων ότι μπορεί να είναι καλό σημάδι, δεν έπεισε τον οδηγό της Ferrari, πάντως.

Στην 3η θέση ένα περιστατικό από το 2016, όταν ο Μαξ Φερστάπεν στο σιρκουί της Σιγκαπούρης ήρθε αντιμέτωπος με μια τεράστια σαύρα. «Πρόσωπο με πρόσωπο με τον γκοτζίλα λοιπόν, φίλε;», ήταν η απάντηση που έλαβε ο οδηγός της Red Bull από την ενδοεπικοινωνία, με τον Φερστάπεν να απαντά γελώντας «ναι».

Στη 2η θέση τα σκυλιά που έκαναν επιδρομή στο σιρκουί του Μπαχρέιν, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να τραγουδά ως συνήθως «Who let the dogs out, who, who, who?» και τον Λιούις Χάμιλτον να αντιδρά στην ενημέρωση ότι υπάρχει σκύλος στο οδόστρωμα, λέγοντας «Ελπίζω να μην είναι ο Roscoe (σ.σ. ο αγαπημένος του σκύλος, ένα αγγλκό μπουλντόγκ που έχει πάντα και παντού μαζί του).

Στην 1η θέση ένα πραγματικά επικό σκηνικό, το 2011 στην Αυστρία, όταν ένα ελάφι έκανε ντου στο σιρκουί. Οι άνθρωποι της Williams ενημέρωσαν αμέσως τον οδηγό τους, Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, λέγοντάς του «είδαμε ένα ελάφι στο σιρκουί, πιστεύουμε ότι βρίσκεται κάπου στο σιρκουί, οπότε σε παρακαλώ πρόσεξε», με τον Μοντόγια να απαντά «OH DEER (σ.σ.: Deer είναι το ελάφι)», θέλοντας να κάνει πλάκα. Ο μηχανικός της Williams δυστυχώς δεν έπιασε το αστείο και μπήκε στη διαδικασία να εξηγήσει στον Μοντόγια τι... είναι το ελάφι! «Ενα ελάφι. Μοιάζει με άλογο με κέρατα», είπε, με τον Μοντόγια να απαντά: «Το ξέρω, το ξέρω, Oh deer, χαχαχαχαχαχχαχαχαχα».