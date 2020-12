Στη Formula 1 μάζεψαν σε ένα βίντεο όλα τα αστεία της χρονιάς και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό

Το πρωτάθλημα της Formula 1 έκλεισε πριν λίγες εβδομάδες, με νικητές για άλλη μια φορά τον Λιούις Χάμιλτον και την Mercedes.

Από εκείνη τη στιγμή και σε αναμονή της έναρξης του νέου πρωταθλήματοςστις 21 Μαρτίου, στη Formula 1 κάνουν τις δικές της ανασκοπήσεις της χρονιάς. Η τελευταία περιλαμβάνει τα χιουμοριστικά στιγμιότυπα: Από τη μάσκα του... σκληρού Τότο Βολφ της Mercedes, ως το τρολάρισμα των μηχανικών της Williams στους οδηγούς της, τα αστεία του Ντάνιελ Ρικιάρντο, τις εισβολές σκύλων στην πίστα που έκαναν τον Χάμιλτον να ανησυχεί μήπως ήταν το δικό του μπουλντόγκ, Roscoe και τον Σεμπάστιαν Φέτελ να τραγουδάει Who Let The Dogs Out. Και φυσικά πολλά πολλά άλλα στιγμιότυπα.