Ζούκερμπεργκ: Τον τρώει το άγχος για το ίματζ του, τού στεγνώνουν τις μασχάλες με πιστολάκι

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ φέρεται να ανησυχεί τόσο πολύ για τη δημόσια εικόνα του, ώστε βάζει συνεργάτες του να του στεγνώνουν με πιστολάκι τις μασχάλες για να ξεφορτωθεί τον ιδρώτα που του προκαλεί το άγχος πριν από σημαντικές ομιλίες του, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο.



Την αλλόκοτη αυτή συνήθεια του δισεκατομμυριούχου Ζούκερμπεργκ, που είδε πέρυσι την περιουσία του να αυξάνεται κατά 27,4 δισ. δολάρια, αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Στίβεν Λέβι στο βιβλίο του με τίτλο “Facebook: Τhe Inside Story”, σύμφωνα με την κριτική που έγραψε o δημοσιογράφος του Bloomberg News, Όστιν Καρ. Όπως λέει ο τελευταίος, ο Λέβι σκιαγραφεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Facebook ως κάτι ανάμεσα σε «αφελή ιδιοφυία και ρομποτικό ληστή βαρώνο». «Τον τρώει το άγχος για το ίματζ του. Ένας επικοινωνιακός σύμβουλος στεγνώνει τις μασχάλες του CEO προτού εμφανιστεί σε ομιλίες για να εξαλείψει τον ιδρώτα του άγχους», έγραψε ο Καρ. Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Facebook, Λιζ Μπουρζουά σε email που έστειλε στο Business Insider σημειώνει: «Αμφιβάλλω κατά πόσον αυτό είναι αλήθεια κι σε μια τέτοια περίπτωση θα γινόταν κατόπιν αιτήματος της ομάδας των επικοινωνιακών μας συμβούλων. Αλλά σίγουρα, όποιος έχει φορέσει ποτέ γκρίζο μπλουζάκι, μπορεί να καταλάβει».

Οι… αποκαλύψεις για τον Ζούκερμπεργκ τράβηξαν την προσοχή του συναδέλφου του, CEO του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, που αστειεύτηκε ότι θα πρόσφερε αντίστοιχες υπηρεσίες στην ομάδα των επικοινωνιακών του συμβούλων απαντώντας σε ερώτηση αν είχε ποτέ ζητήσει ο ίδιος να του στεγνώσουν τις μασχάλες.

I'm guessing @jack has never needed this service from you?