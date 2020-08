Ζωή Λάσκαρη: Η σπάνια φωτό από το σπίτι της στο Κολωνάκι -Το απόλυτο '60s [εικόνες]

View this post on Instagram

Ο Κλεισθένης φωτογραφίζει την πανέμορφη Ζωή Λάσκαρη στο διαμέρισμα της στο Κολωνάκι μέσα της δεκαετίας του '60 στα χρόνια των μεγάλων επιτυχιών και της καταξίωσης στο θέατρο και τον κιν/φο.