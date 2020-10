Ζώδια: Η Αση Μπήλιου εξηγεί πόσο δύσκολη θα είναι αυτή η εβδομάδα

View this post on Instagram

Θα σας άφηνα εγώ χωρίς μια γεύση της εβδομάδας που ξεκινά; Θα τα διαβάσετε απόψε στο asibiliou.gr θα τα ακούσετε αύριο στην @starkoukou σε σχέση με το ζώδιο σας αλλά να έχετε μια γενική εικόνα να πορεύεστε! Ξεκινά η πιο απαιτητική εβδομάδα του Οκτωβρίου που καταλήγει σε μια πανσέληνο στις 31/10 στον άξονα Ταύρου – Σκορπιού. Μάλιστα είναι μια «μικρο-πανσέληνος» καθώς το φεγγάρι θα βρίσκεται στο πιο μακρινό σημείο του από την γη. Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ένταση, τάση για φυσικές καταστροφές στον πλανήτη ή δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σε γενικές γραμμές αυτή η εβδομάδα ιδιαίτερα από την Τετάρτη κι έπειτα χτυπά στο αίσθημα της ασφάλειας και τα οικονομικά μας θέματα παγκοσμίως. Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, ενώ ο Ερμής εξακολουθώντας τη φαινομενικά ανάδρομη πορεία του επιστρέφει κι αυτός στο ίδιο ζώδιο. Η ανάγκη για εξωστρέφεια και κοινωνικές επαφές γίνεται πιο έντονη τώρα, όπως και η επιθυμία να υπάρχει περισσότερη συνέργεια και αρμονία στη ζωή μας. Η αργή διέλευση του Ερμή όμως, καθιστά δύσκολη τη ροή της επικοινωνίας και αλλάζει τα δεδομένα στις σχέσεις μας. Οι δε περιοριστικές όψεις του Κρόνου προς τον Ερμή λειτουργούν στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των επαφών. Ο Κρόνος συνήθως δείχνει τις συνθήκες που μας περιορίζουν. Στην προκειμένη η συνθήκη της πανδημίας κάνει τα πράγματα πιο περιοριστικά τόσο στην επικοινωνία όσο και στις επαφές μας. Ιδιαίτερα δυνατή και ανατρεπτική η Πανσέληνος στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού στις 31 Οκτωβρίου, εξαιτίας της ακριβέστατης συμμετοχής του Ουρανού. Η ανάγκη για σταθερότητα, για ασφάλεια οικονομικά και συναισθηματικά, μπαίνει στο στόχαστρο και δοκιμάζεται το διάστημα αυτό. Υποδεχόμαστε τον Νοέμβριο με το πιεστικό τετράγωνο του ανάδρομου Ερμή στον Ζυγό και του Κρόνου στον Αιγόκερω, όψη που επαναλήφθηκε στις 23/09. Δεν αποκλείεται να επανέλθουν ζητήματα που σχετίζονται με εκείνη την περίοδο, δίνοντας μας την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε και να ακολουθήσουμε άλλη προσέγγιση. Οι δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις δεν θα λείψουν τόσο λόγω συνθηκών όσο όμως και εξαιτίας της απαισιοδοξίας μας. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να διατηρήσουμε την ελπίδα μας ακέραιη! Σας στέλνω την αγάπη μου❤️