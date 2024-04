Ζένια Μπονάτσου: Η κόρη του Βλάσση Μπονάτσου είναι πλέον 27 ετών -Η φωτό με μαγιό στην παραλία - iefimerida.gr

Η Ζένια Μπονάτσου, η κόρη του αξέχαστου Βλάση Μπονάτσου και της Μάρθας Κουτουμάνου, έχει μεγαλώσει πολύ και από γλυκό κορίτσι πλέον έχει εξελιχθεί σε μια όμορφη γυναίκα.

Γεννημένη τον Ιανουάριο του 1997, έχει κλείσει τα 27 της και όσο μεγαλώνει μοιάζει ολοένα και περισσότερο στον πατέρα της, άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι θαυμαστές που τονίζουν την ομοιότητά τους.

Τη γνωρίσαμε καλύτερα από τις εμφανίσεις της στο Just The 2 Of Us, το 2020. Έχει σπουδάσει υποκριτική και δεν είναι απίθανο να τη δούμε σε κάποια θεατρική ή τηλεοπτική παραγωγή.

Δείτε στο Bovary.gr την κόρη του Βλάση Μπονάτσου με μαγιό