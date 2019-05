Το Zaf κλείνει τα 7 χρόνια ζωής και το γιορτάζει με ένα πάρτι που θα μείνει αξέχαστο

Ένα πολύ διαφορετικό cafe bar με ένα πολύ ξεχωριστό, χαλαρό, οικείο ύφος και με φοβερές μουσικές και ωραία διακόσμηση κλείνει τα 7 χρόνια ζωής και θέλει να το γιορτάσει με ένα πάρτι που θα γίνει talk of the town.

Το Zaf δεν είναι ένα cafe bar σαν τα άλλα. Η αρχική ιδέα του ονόματος ξεκίνησε από τις λέξεις «Ζωή», «Αγάπη» και «Φιλία» αλλά και το όνομα του φίλου Ζαφείρη, που όλοι τον φώναζαν Zaf.

Το πάρτι του Zaf θα γίνει το νέο talk of the town

Και τώρα, 7 χρόνια αργότερα, μετά από 18 διαφορετικά μενού breakfast και brunch, 20 διαφορετικές λίστες cocktails και πάνω απο 500 Maijore events με ραδιοφωνικούς παραγωγούς και djs όπως την Μαρια Παπιδάκη από τον best, την Άννα Αναστασίου και τον Στεφάνο Τσιτσόπουλο από το athens voice radio και τόσα πολλά πάρτι με πολλούς καλεσμένους σε όμορφες μουσικές και ανέμελη διάθεση, δικαίως χαρακτηρίζεται ένα από τα καλύτερα cafe-bar του κέντρου.

Καλεσμένος θα είναι και ο super star DJ Kevin Yost

Στο Zaf τις Πέμπτες γίνεται το αδιαχώρητο από τα live συγκροτήματα με τις μουσικές από jazz-funk, αλλά και ροκ επιρροές, φιλοξενώντας από την Πέννυ Σκάρου μέχρι τον Γιώργο Ματσιούλα με την μπάντα του. Αλλά και τα πρωινά, με τον καλύτερο καφέ της πόλης και τα απογεύματα για τα υπέροχα after work cocktails.

Οι Αθηναίοι σπεύδουν στο Zaf για να απολαύσουν ένα λαχταριστό και ζουμερό burger

Το Zaf με σλόγκαν «All we have is now» κατέκτησε τις καρδιές των Αθηναίων και φέτος τον χειμώνα και ετοιμάζεται για ένα αξέχαστο πάρτι. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 17 Μαΐου, οι καλύτεροι djs και ραδιοφωνικοί παραγωγοί της πόλης θα είναι εκεί για τα 7α γενέθλιά του.

Το brunch του Zaf είναι το καλά κρυμμένο μυστικό των ΑΘηναίων

Το πάρτι θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα φτάσει μέχρι αργά το άλλο πρωί, ενώ το παρών θα δώσει και ο super star DJ Kevin Yost σε ένα deep house set που θα μας ταξιδέψει και θα μας κάνει να χορέψουμε μέχρι το πρωί.

Ετοιμαστείτε για ένα αξέχαστο πάρτι μέχρι πρωίας

Στα decks θα βρεθούν : Kevin Yost, Christo Ζ , Νίκος Διαμαντόπουλος, Μαρία Παπιδάκη, Αris Kokou, Pascal, Άννα Αναστασίου , Κώστας Ζήκος , Ραφαέλα Ράλλη , Στέφανος Τσιτσόπουλος, Τάσος Λαμπράκης, Γιάννης Νταρδής, Μιρέλλα Κάππα, Christo K, Stavros Tsiamakis, Μr Orfeas, Funkreactor, Tom Furner κ.α