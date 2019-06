Υποψήφιος για Νόμπελ έρχεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στην κολύμβηση

Ενας υποψήφιος για Νόμπελ, θα είναι το κεντρικό πρόσωπο σε αγώνα κολύμβησης σε ανοιχτή Θάλασσα, στο Οίτυλο. Ο λόγος για τον Μολδαβό Ιον Λαζαρένκο Τίρον, ο οποίος θα αγωνιστεί στο Oceanman Greece 2019, το διήμερο 29 και 30 Ιουνίου.

Ο Μολδαβός είναι υποψήφιος για Νόμπελ Ειρήνης και παράλληλα κάτοχος του τίτλου «Man of the Year 2018» από την World Open Water Swimming Association. Θα έρθει να αγωνιστεί για να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης, όπως κάνει σε όλους τους αγώνες που μετέχει. Ο Τίρον μεταξύ άλλων, έχει κολυμπήσει το Ocean’s Seven, μια πρόκληση μαραθώνιας κολύμβησης, στην οποία πρέπει να αγωνιστείς σε επτά απ τις πλέον δύσκολες περιοχές για μαραθώνια κολύμβηση στο κόσμο.

Εκτός από το μήνυμα της παγκόσμιας ειρήνης, ο Ίον έχει παράλληλα στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για το Cupa Verde, μια εκστρατεία που σαν πλάνο της έχει να ανοικοδομήσει στάδια στις αγροτικές επαρχίες της Μολδαβίας για να βοηθήσει τους νέους. Ο ίδιος ήρθε σε επαφή με τη πρεσβεία της Μολδαβίας στην Ελλάδα, ζητώντας από τον πρέσβη να μεσολαβήσει προκειμένου να βρεθεί στο Οίτυλο και το Oceanman, όπως και θα γίνει. Στον αγώνα θα μετάσχουν 900 αθλητές από όλο τον πλανήτη.