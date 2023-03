Από πολεμιστής Μασάι, διάσημος YouTuber -Ο γιος του αρχηγού τους δείχνει τη ζωή τους, δοκιμάζει πίτσα, burger - iefimerida.gr

Ο εγγονός ενός αρχηγού φυλής στην Τανζανία αποκάλυψε πώς έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές με τα ασυνήθιστα βίντεό του στο Διαδίκτυο.

Ο Kanaya Kolong Parkepu, 38 ετών, είναι ο γιος του 95χρονου αρχηγού και έγινε ο πρώτος πολεμιστής των Μασάι που έχει YouTube και Instagram.

Δημιούργησε το κανάλι Maasaiboys πριν από έναν χρόνο, με τα βίντεό του να κερδίζουν έως και 700.000 προβολές καθώς αυτός και οι φίλοι του δοκιμάζουν για πρώτη φορά μπέργκερ και πίτσες.

Αποκάλυψε ότι μέρος του κινήτρου του για να ξεκινήσει το κανάλι ήταν ο φόβος του ότι η φυλή και ο πολιτισμός του θα χαθούν στο μέλλον.

Ο 38χρονος influencer είπε στους Times ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι «καλά» για τη φυλή, προσθέτοντας: «Το όνειρό μου είναι να μάθω στους ανθρώπους πώς ζουν οι Μασάι.

»Οι Μασάι επικοινωνούν όλοι ως ομάδα. Κληροδοτούμε τραγούδια. Βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Αν κάποιος είναι αγχωμένος ή άρρωστος, πηγαίνουμε σε αυτόν ή αυτήν για να τον ενθαρρύνουμε και να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα… Θέλω να μάθω στον κόσμο να χαμογελάει».

Ο Kanaya δημιούργησε τη σελίδα με τον 20χρονο φίλο του Arman Alamdar, ο οποίος εμφανίζεται δίπλα του σε βίντεο με άλλους φίλους, τον Kili, τον Simba και τη φίλη τού Kanaya, Sally.

Εν τω μεταξύ, ο πατέρας του, ο αρχηγός της φυλής, Arooni, εμφανίζεται επίσης στην οθόνη κατά καιρούς.

Ο Kanaya είπε ότι ο πατέρας του έχει «αγκαλιάσει» τη νέα τεχνολογία στη φυλή, προσθέτοντας ότι «του αρέσει να γελάει» και βλέπει τα κλιπ ως «εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους».

Ο 38χρονη influencer είπε στους Times ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι «καλά» για τη φυλή / Φωτογραφία: maasaiboys / Instagram

Έχουν συγκεντρώσει 14.700 ακόλουθους στο Instagram και 17.300 συνδρομητές στο YouTube.

Το κορυφαίο τους βίντεο, με τίτλο African Tribe tries Burger for the first time (Αφρικανική φυλή δοκιμάζει Burger για πρώτη φορά), έχει σχεδόν 750.000 προβολές, ενώ ένα άλλο με τίτλο African Tribe tries Pizza for the first time (Αφρικανική φυλή δοκιμάζει πίτσα για πρώτη φορά) έχει πάνω από 200.000.

Ένα τρίτο που τους δείχνει να ξεκινούν το πρώτο τους ταξίδι με αεροπλάνο έχει πάνω από 40.000 προβολές στο YouTube.

Σε άλλα, οι influencers μοιράζονται επίσης ιστορίες και αποσπάσματα από τη ζωή στο χωριό, προσφέροντας στους θαυμαστές μια εικονική περιήγηση στο σπίτι τους και μια ματιά σε μια τελετή της φυλής.

Στα κλιπ, ο Kanaya μιλά για τις ανησυχίες ότι οι ύαινες περιβάλλουν τον οικισμό του και αφηγείται μια ιστορία ότι έπρεπε να πολεμήσει ένα λιοντάρι όταν ήταν νεότερος.

Οι θεατές έχουν ξετρελαθεί με τα βίντεο στο Διαδίκτυο, με ένα άτομο να σχολιάζει: «Το καλό τους χιούμορ είναι μεταδοτικό!».