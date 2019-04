YFSF: Σούπερ σέξι η Κατερίνα Στικούδη ως Κάιλι Μινόγκ [βίντεο]

Η Κατερίνα Στικούδη κλήθηκε να μεταμορφωθεί σε Κάιλι Μινόγκ για χάρη του YFSF και το αποτέλεσμα ήταν «καυτό».



Μπορεί η Κατερίνα Στικούδη να μην είναι μικρόσωμη σαν την ποπ τραγουδίστρια, ωστόσο, κατάφερε να για άλλη μια φορά να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Βέβαια, τίποτα δεν συγκρίνεται με την συγκλονιστική της μεταμόρφωση ως Κοντσίτα στο προηγούμενο επεισόδιο.



Η Κατερίνα Στικούδη ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη στα λευκά με βαθύ ντεκολτέ, ερμήνευσε το Can’t get you out of my head.



Η μεταμόρφωση ήταν αρκετά απαιτητική καθώς χρειάστηκε να τις αλλάξουν τα χαρακτηριστικά για να μοιάσει στην Κάιλι Μινόγκ.



Η εμφάνιση της Κατερίνα Στικούδη: