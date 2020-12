Η Υβόννη Μπόσνιακ φόρεσε ένα από τα ωραιότερα μαύρα φορέματα που κυκλοφορούν [εικόνες]

Η Υβόννη Μπόσνιακ πιστή στο μίνιμαλ στιλ και στις καθαρές γραμμές, πάντα απλή και χωρίς υπερβολές καταφέρνει να εντυπωσιάζει πάντα με τις εμφανίσεις της.

Η πάντα elegant coach του Style Me Up Υβόνη Μπόσνιακ εμφανίστηκε στην εκπομπή με ένα little black dress επιτομή της κομψότητας. Απλό, με καθαρές γραμές αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερο, το μαύρο φόρεμα της Υβόννης Μπόσνιακ είναι αυτό που θα ήθελε να έχει κάθε γυναίκα στην ντουλάπα της.

Ενα κλασικό φόρεμα που συνδυάζεται με τα πάντα και φοριέται παντού. Το μαύρο φόρεμα της Υβόννης Μπόσνιακ που τόνιζε ιδανικά τις αναλογίες της έχει την υπογραφή του σχεδιαστικού διδύμου MiRo και είναι ακόμη διαθέσιμο στο site τους ( 286.50€)

Συνδυάζεται με μαύρη ζώνη που τονίζει ακόμη περισσότερη την ήδη τονισμένη μέση:

Το εκπληκτικό αυτό φόρεμα των MiRo υπάρχει και σε φούξια για πιο χρωματιστό λουκ στις γιορτές: