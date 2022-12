Xmas Public Spirit: Ο καλύτερος τρόπος να μοιράσουμε αγάπη & δώρα και αυτά τα Χριστούγεννα! - iefimerida.gr

Η πιο ευφάνταστη περίοδος του χρόνου πλησιάζει. Γεμάτη χρώματα γιορτής και αρώματα από μοναδικές λιχουδιές. Σήμα κατετεθέν της περιόδου είναι τα δώρα που μοιραζόμαστε χαρούμενα με την οικογένεια, τους φίλους και όλους τους αγαπημένους. Αλήθεια, τι είναι για εσένα τα Χριστούγεννα και πώς θα... τα μοιραστείς;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενθουσιασμός, γαλήνη, ανυπομονησία, θαλπωρή, συντροφικότητα, φροντίδα. Συναισθήματα τόσο μοναδικά και τόσο ξεχωριστά που φαίνονται από μια και μόνο συμβολική κίνηση. Πολλές φορές αυτή συνοδεύεται από μία κόκκινη κορδέλα, περίτεχνα δεμένη γύρω από ένα «μαγικό» κουτάκι που μέσα του κλείνει τόση αγάπη και αφοσίωση. Κι αυτός είναι ο απόλυτα δικός σου τρόπος να μοιράζεσαι! 

Τα καλύτερα Χριστουγεννιάτικα Δώρα θα τα βρεις και φέτος στα Public!

Τα Public είναι κοντά σου πάντα, για να μπορείς να εκφράζεσαι όπως μόνο εσύ ξέρεις. Να μπορείς και φέτος να επιλέξεις τα δικά σου πολύτιμα στολίδια «καρδιάς» για τους ξεχωριστούς δικούς σου ανθρώπους - μικρούς και μεγάλους - και να χαρίσεις ελπίδα και νόημα στις τόσο φωτεινές στιγμές που έρχονται. Ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές για τους λάτρεις του διαβάσματος και της περιπέτειας, για όσους αγαπούν τα hobby αλλά και την περιποίηση ομορφιάς, γι' αυτόν που είναι gadgetάκιας, αλλά και αυτόν που αγαπά τα σπορ ή τις gourmet απολαύσεις... Ένας κόσμος γεμάτος δώρα ανοίγεται και πάλι μπροστά σου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και φυσικά με την εγγύηση ποιότητας του Public, τις value for money προσφορές, την ασφάλεια των συναλλαγών και την ταχύτητα εξυπηρέτησης γιορτάζεις ξέγνοιαστα και βγαίνεις πάντα πολλαπλά κερδισμένος. Με την υπηρεσία Public Now, Pay Later με Klarna απολαμβάνεις ευελιξία. Με το Next Day Delivery δεν χάνεις ούτε δευτερόλεπτο και διατηρείς τον έλεγχο των παραγγελιών σου. Extra credit κερδίζει το Flex Pay και η ασυναγώνιστη Public Gift Card,για να συγκεντρώνεις bonus πόντους και να τους εξαργυρώνεις με έπαθλα!

Αγγίζοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων με Public

Ποιος είναι ο αγαπημένος προορισμός για όλην την οικογένεια και τις γιορτές; Μα φυσικά τα καταστήματα Public, όπου αγαπημένοι ήρωες συναντούν υπέροχες μελωδίες και οι ιστορίες μπερδεύονται για να μας ταξιδέψουν...

Αρχικά, στο Public Συντάγματος ο Άγιος Βασίλης - ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Χριστουγέννων παρέα με αγαπημένους ήρωες των παιδιών, όπως ο Σκρουτζ, η Κόκκινη Βασίλισσα και η Χιονάτη - δίνουν σε όλους μας λίγη από τη λάμψη και τη μαγεία τους, μοιράζοντας υπέροχα χριστουγεννιάτικα στολίδια και δείχνοντάς μας τον Public τρόπο να μοιραζόμαστε!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, στα καταστήματα Public The Mall Athens και Public Golden Hall, το πιο μελωδικό act μας βάζει σε... «What A Feeling» διάθεση! Η οκταμελής χριστουγεννιάτικη μπάντα των Public, μαζί με έναν εντυπωσιακό ξυλοπόδαρο, δίνουν στα ψώνια των γιορτών μια επιπλέον νότα χαράς, ενώ οι βοηθοί του Άγιου Βασίλη, τα παιχνιδιάρικα ξωτικά, μοιράζουν χριστουγεννιάτικα στολίδια σε μικρούς και μεγάλους. Τέλος, πολλές θα είναι και οι tailor made εκδηλώσεις με παρουσιάσεις αγαπημένων παιδικών βιβλίων και πολλές εκπλήξεις, πασπαλισμένες με χαρούμενη διάθεση και μπόλικη ανεμελιά.

Ο απόλυτος προορισμός για τα Χριστούγεννα είναι τα Public!

Τα Χριστούγεννα παίρνουν χρώμα από Public - μαγεία και τα πιο απρόσμενα δώρα σάς περιμένουν!