Το ξέσπασμα της Βίκυς Χατζηβασιλείου για όσους αγνοούν τα μέτρα για τον κορωνοϊό: Γαϊδουριά

ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΘΥΜΩΜΈΝΗ ΜΑΖΊ ΣΟΥ!! Σε σένα μιλάω, που συνεχίζεις να κυκλοφορείς χωρίς σοβαρό λόγο, που βολτάρεις, που πας εκδρομή στο εξοχικό, που σουλατσάρεις στην παραλία, που συχνωτίζεσαι σε παρεάκια, που, που, που... Σε σένα που επιτρέπεις στον εγωκεντρισμό σου να υπονομεύει την πανεθνική προσπάθεια! Σε σένα που η επιπολαιότητά σου αναιρεί την επίγνωση ότι είσαι εν δυνάμει φορέας (όπως είμαστε όλοι μας!). Σε σένα που ο ωχαδερφισμός σου ελέω μικροβολέματος, σε καθιστά ανάλγητο στην αγωνία κάποιων συνανθρώπων σου για τη ζωή τους. ΜΉΠΩΣ ΣΟΥ ΔΙΑΦΕΎΓΕΙ ΚΑΤΙ? Ότι σ' αυτούς τους κάποιους ανήκει ίσως η μάννα που με τόσους κόπους σε μεγάλωσε? Ο πατέρας, που ξόδεψε τη ζωή του πάνω σ' ένα μεροκάματο για να μη σου λείπει τίποτα? Ο παππούς και η γιαγιά που διέθεσαν σχεδόν όλη τη σύνταξή τους για να τα βγάλεις πέρα τα χρόνια της κρίσης? Και τώρα που σου φέρνει το σύμπαν μια (δραματική σίγουρα) ευκαιρία να επιστρέψεις κάτι λίγο στη μεγαλύτερη γενιά από τα άπειρα (ηθικά και υλικά) που έχεις λάβει απ' αυτήν, εσύ τι κάνεις? Βόλτα στην παραλία! Βόλτα στην πιθανότητα να χαθεί μεγάλο μέρος της γενιάς των ανθρώπων που αφιέρωσαν σχεδόν όλη τη ζωή τους στη δική σου γενιά. Στη δική μας γενιά. Κι εσύ τώρα εν δυνάμει φορέα, τους ανταμοίβεις με διασπορά πιθανότητας θανάτου γιατί έτσι γουστάρεις! Γιατί στο λεξιλόγιό σου δεν υπάρχει η λέξη ενσυναίσθηση , η λέξη ευγνωμοσύνη, η λέξη ήθος. Υπάρχει όμως με κεφαλαία γράμματα η λέξη ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ'. Ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά να...διαγράψεις το λήμμα. Κάντο πριν γίνει λοιμός. ΜΈΝΟΥΜΕ ΣΠΊΤΙ! #stayhome #staycool #thinkpositive